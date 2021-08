Navarra logra su primer podio por equipos en el Campeonato de España de Compak

Pamplona – La Comunidad foral consiguió a principios de este mes de agosto subirse al podio por equipos del Campeonato de España de Compak Sporting, un logro que nunca se había cosechado a lo largo de la historia de esta competición. Y de ese gran resultado registrado en el campo de tiro Río Sar, en el municipio coruñés de Trazo, tuvo buena parte de culpa el marcillés Andrés Sánchez Magallón, de 50 años y con tres décadas de experiencia a sus espaldas. Con una puntuación de 188 platos sobre 200, se alzó con el título de campeón de España del nivel B, quedándose, además, a las puertas de pisar el tercer escalón del podio en la clasificación general del torneo.

La delegación navarra que acudió a Galicia estaba formada por siete tiradores, pero solo tres conformaban la selección que lucharía por acceder a las tres primeras posiciones, un registro que siempre se había escapado a nivel de equipos, pese a los buenos resultados obtenidos en diversas ocasiones a título individual. Sánchez, de hecho, ya había sido anteriormente campeón de España del nivel B. En esta ocasión, participó junto a Miguel Lucea y Josetxo Ariz Azcona como los representantes navarros.

Los tres fueron seleccionados por Eusebio Pejenaute, encargado de la sección de Recorridos de Caza en la Federación Navarra de Caza y que solo tiene para ellos palabras de admiración. "Andrés llevaba una temporada impresionante, tirando a un nivel muy alto; Miguel es un tirador imprescindible, una auténtica referencia en Navarra; y Josetxo también venía realizando una temporada muy regular, por lo que merecía estar en el equipo", expone.

La prueba nacional de compak sporting (modalidad parecida a la de los recorridos de caza y en la que máquinas disparan platos que simulan el vuelo de diferentes especies de caza) celebrada en Galicia contó con la participación de 304 tiradores llegados de todos los rincones del país. El vencedor en el nivel A fue Cristóbal Jiménez, con 193 puntos, mientras que, en la categoría femenina del mismo nivel, la triunfadora fue Beatriz Laparra, con 177 platos. Por equipos autonómicos, superaron a Navarra (537 puntos) los conjuntos de Castilla-La Mancha, con 576 puntos, y Andalucía, con 540.

Sin embargo, la alegría fue mayúscula dentro del combinado de la Comunidad foral, sobre todo por alcanzar ese podio en una edición en la que la dificultad fue alta, tal y como indicaron los participantes navarros. El gozo fue incluso mayor para Andrés Sánchez, que todavía reconoce que le cuesta creerse su victoria. "Estoy contentísimo, porque salió todo muy bien. Disfrutamos mucho, que, al final, es de lo que se trata. Volvería a ir, aunque no fuera a hacer nada", confiesa entre risas.

Las claves Como base para saborear el triunfo, los tres tiradores navarros argumentan que lo principal es mantener una concentración máxima durante todo el campeonato, porque los nervios pueden jugar una mala pasada. No obstante, para el nuevo campeón de España, la clave es la diversión. "Sí, es cierto que no es nada fácil y que se trata de una modalidad que te exige mucha concentración. Pero yo soy feliz tirando y me divierte muchísimo. Ahí hay que ir a disfrutar", aduce.

Miguel Lucea sabe también lo que son las mieles del éxito deportivo. Se ha quedado dos veces en segunda posición del Campeonato de España y atesora otros dos segundos puestos en el Campeonato de Europa, una competición que ganó por equipos en una ocasión. Con 17 años de experiencia, su máximo récord fue un quinto puesto en un torneo mundial (empatado con el cuarto), con una puntuación de 191 platos sobre 200. A su juicio, la experiencia constituye el pilar principal de un buen tirador. "El entrenamiento y la habilidad que te dan los años y el salir a competir fuera lo es todo", resalta.

En su opinión, el compak es, sobre todo, "cabeza". "Tienes que estar centrado en todo momento, saber qué debes hacer en cada plato y disparar con seguridad. Si sales a competir pensando en otra cosa, da el campeonato por perdido. Controlar los nervios y tener paciencia y aplomo son los consejos fundamentales", argumenta. Pese a ello, recomienda una actividad que, aunque pueda parecer compleja, "si le coges el gusanillo y la practicas de manera habitual, harás buenas marcas y, por encima de eso, te divertirás mucho".

El mismo parecer posee Josetxo Ariz, para el que el compak sporting supone una forma de evadirse de los problemas diarios. "Desde crío, siempre me ha gustado cazar y el tiro, y esta modalidad es un modo de obtener diversión y disfrute", asegura. Sobre su participación en el Campeonato de España, subraya que mantuvo una buena proporción, con una media de 21 platos en cada serie. "Estoy muy contento, porque ya desde el primer día se vio que iba a ser un torneo con bastante dificultad, debido a que eran platos muy técnicos, con mucha variante, rápidos y con una sola opción de disparo. Así que, dentro de cómo se desarrolló la prueba, estamos encantados con ese tercer puesto", concluye.