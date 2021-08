'Pretty Hard Cases', una serie con perspectiva de género

Divertida, trepidante, imprevisible, conmovedora... Pretty Hard Cases no es una serie policiaca más: es una comedia irreverente cargada de acción donde dos mujeres de caracteres opuestos intentarán acabar con la organización criminal que llena de droga las calles de Toronto. Ellas son la detective de la brigada antivicio Kelly Duff (Adrienne C. Moore, Orange Is The New Black) y la detective de la brigada criminal Samantha Wazowski (Meredith MacNeill, Baroness Von Sketch Show), dos profesionales condenadas a entenderse y cuyas caóticas vidas terminarán mezclándose con sus investigaciones.

El 6 de septiembre a las 22.00 horas 'Cosmo' estrena Pretty Hard Cases, una serie sobre dos mujeres que de día son hábiles, duras y resolutivas, pero por la noche se enfrentan a la soledad, familias disfuncionales y peculiares vidas amorosas. En esta situación, puede que sus ambiciones profesionales no coincidan con sus necesidades personales, ¡pero su trabajo es lo que mejor saben hacer!

Sam y Kelly son las mejores detectives de sus respectivas unidades. Por eso cuando sus investigaciones chocan, el comienzo de su relación no augura nada bueno. Mientras Sam intenta desmantelar otra banda para añadirla a su impresionante historial, Kelly acaba de regresar de una exitosa operación encubierta y ahora está decidida a sacar las drogas de su comunidad. En un encuentro casual durante una operación fallida, ambas policías se dan cuenta de que van tras el mismo objetivo. Y tras discutir quién debería quedarse con el caso, reconocen que juntas tienen muchas más posibilidades de acabar con la escurridiza banda de los Stockwood.

reparto de lujo Kim Coates (Sons of Anarchy), Tara Strong, (Loki), Karen Robinson (Schitt's Creek), Katie Douglas, (Mary Kills People), Percy Hynes White (The Gifted: Los elegidos), Dean McDermott (Open Range), Al Mukadam (El caso Sloane) y Ronnie Rowe (Star Trek: Discovery) completan el reparto.

Creada por Tassie Cameron (Mary Kills People, Rookie Blue) y Sherry White (Frontera, The Catch), Pretty Hard Cases navega entre la comedia policiaca, el thriller criminal y el drama familiar contando la historia de dos mujeres en la cuarentena que, no solo se apoyan y se complementan para dar caza a los delincuentes más peligrosos, sino que, además, son las jefas.

Esta producción de NBCUniversal International Studios debutó en 2021 en la televisión pública canadiense, CBC, y fue alabada por la crítica por utilizar las convenciones del género, como la pareja de policías completamente distintos que deben trabajar juntos, y su capacidad para subvertirlas, abordando cuestiones como el machismo, las desigualdades sociales o la diversidad racial. Todo esto en una serie policiaca concebida cuando estalló el movimiento Black Lives Matter y grabada en plena pandemia del coronavirus.

Confirmada ya la producción de la segunda temporada de Pretty Hard Cases, actualmente en rodaje, ¡deje que este adictivo procedimental le sorprenda!