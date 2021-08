Reese Witherspoon se convierte en la actriz más rica del mundo

Reese Witherspoon ha pasado a ser la actriz más rica del mundo tras vender la productora Hello Sunshine, que fundó en el 2016. El comprador es una compañía de entretenimiento anónima respaldada por la firma de inversiones de Wall Street Blackstone Group.

El mito de la rubia tonta que la propia Witherspoon alimentó en sus primeras películas se ha caído de forma estrepitosa. A sus 45 años, la actriz de Nueva Orleans, recordada por sus personajes de chica inocente, la típica girl next door, ha dejado a todos atónitos con su millonaria operación.

De la maquinaria creativa de Hello Sunshine salen series, películas, contenidos infantiles, programas de televisión y podcast. Entre las creaciones con más éxito está su club de lectura, una idea nacida de la afición literaria de la actriz. El club tiene más de dos millones de seguidores en Instagram y va por la 54ª edición. Todos los libros han sido escogidos por ella y siempre están escritos o protagonizados por mujeres. De su club de lectura 30 libros han entrado en la lista de best seller del diario The New York Times.

La actriz seguirá manteniendo al menos un 18% de sus acciones, según la revista Forbes, y los nuevos inversores son Kevin Mayer y Tom Staggs, exejecutivos de Disney y de Tik Tok.

"Estoy profundamente orgullosa del equipo que nos llevó a este momento increíble. Y estoy encantada de trabajar con Blackstone, Kevin y Tom para hacer crecer una empresa de medios de próxima generación. Están comprometidos a ayudar a nuestra misión de empoderar a las mujeres y las personas que las celebran", anunció Witherspoon en Instagram.

"Nos permitirá contar más historias sobre mujeres globales que entretengan, impacten e iluminen. No podría estar más emocionada por lo que esto significa para nuestro futuro", subrayó visiblemente satisfecha la actriz.

'Una rubia muy legal' Según el diario The New York Times, todavía no se han confirmado los detalles financieros, pero las fuentes indican que la productora de Una rubia muy legal se ha vendido por una cantidad aproximada a los 900 millones de dólares (760 millones de euros).

La ganadora del Oscar a la mejor actriz en el 2006 por Walk the line puso en marcha su empresa porque no lograba encontrar ni guiones ni papeles pensados para mujeres. Desde entonces, han producido éxitos como la segunda temporada de la serie de HBO Big Little Lies o la serie de Amazon Little Fires Everywhere.

Pero la intérprete ha decidido no dejar del todo su productora y sólo ha vendido la mitad de ella, lo que le ha otorgado unos 100 millones de euros netos, según The Wall Street Journal.

Además de sus ganancias como productora, Witherspoon es multimillonaria por su trabajo. La actriz no cobra menos de un millón de dólares por capítulo de una serie, cifra mucho mayor si es una película, lo que le ha convertido en la actriz más rica del mundo, con una fortuna de 340 millones de euros a la que se le suma la cantidad ganada en este último acuerdo.

La declarada feminista Whiterspoon, posicionada a favor del movimiento Me Too ha sido clasificada como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, según la edición de abril de la revista Time.