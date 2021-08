Escape Room Awards 2020: una sala de Vitoria, la mejor del Estado

La mejor sala de escape de todo el Estado se encuentra en Vitoria. Se trata de Tú también flotarás, primera piedra del complejo de salas Mayto Kingdom, ubicado en Gamarra, y segunda aventura que la marca Mad Mansion ha puesto en marcha en la capital alavesa.



La sala se hizo en la noche del lunes en una gala celebrada en Barcelona con el galardón principal de los Escape Room Awards 2020 y con otras tres medallas de oro del total de siete a las que optaba. Con apenas ocho meses de trayectoria, pandemia mediante, Tú también flotarás logró también los premios a la mejor sala de terror, a la mejor experiencia y a la mejor ambientación.



Además, obtuvo el segundo puesto en la categoría de mejor acting y el tercero en mejor inmersión, según ha dado a conocer la organización del certamen a través de sus redes sociales. Mención especial también a la sala Over Time de Pamplona, ubicada en el barrio de Rotxapea, con hasta 8 nominaciones. La sala ya fue reconocida en 2020 como una de los 25 mejores del mundo en los premios internacionales Top Escape Rooms Project. '101 años de perdón' quedó en el puesto 23 y 'Call or die', en el 24. En 2017 consiguió el premio a Mejor Game Master en los escape room awards.





TRES 'MEDALLAS' DE PLATA PARA DRAGONBORN

Un parque temático de salas de escape en Vitoria

La alegría para Mad Mansion, creada por el gasteiztarra Alberto Romero, se completó con el excelente papel también jugado en el certamen estatal por la primera sala que la marca estrenó en la ciudad en junio de 2019 y que optaba a cuatro galardones, Dragonborn.Pese a no hacerse con ningún primer premio, la sala del barrio de San Martín ha logrado sendas medallas de plata en las categorías a mejor escape room, mejor ambientación –en ambas, precisamente, por detrás de su hermana pequeña Tú también flotarás– y mejores pruebas.Todo un espaldarazo para Mad Mansion, ya acostumbrada a coleccionar reconocimientos y premios tanto a nivel estatal como internacional.Mil metros cuadrados y cinco salas de escape. Esta es la gran aventura en la que se han embarcado Alberto Romero y su socia Maialen López Castresana, que retan a hacer a todo aquel que se atreva a adentrarse en Mayto Kingdom. Es un proyecto que definen como un "mini parque temático de las escape room". Se ubica en Vitoria, en el pabellón 20 de la calle Barratxi 37A, por ser la ciudad natal de Romero, alma mater del prestigioso sello Mad Mansion –reconocido como el número 1 a nivel mundial en los premios Terpeca–, y que cuenta con una veintena de salas repartidas por casi todo el Estado, y porque, como destacan, la capital alavesa está tan solo a una hora de ciudades como Bilbao, Donostia, Logroño o Pamplona."Los juegos van a ser grandotes. Nuestra idea era dar un paso más allá en este tipo de ocio y ser referentes en Euskadi. De hecho, en la CAV no existe un proyecto de esta envergadura", anunciaban sus promotores en la visita que hizo este periódico a estas instalaciones.Romero explica que es su sueño. "Siempre quisimos hacer un mini parque temático, un proyecto más grande de salas de escape. Y como queríamos dar un paso más allá en la experiencia Escape Room, cogimos un pabellón más grande y nos pusimos a construir cinco experiencias a la vez. El problema es que vino la pandemia y tuvimos que abrir una de ellas, porque de lo contrario, nos íbamos a pique, aunque la ventaja de este contratiempo es que tenemos el resto ya estructuradas y vamos a buen ritmo y creemos que dentro de poco, antes de Navidad, estarán abiertas la mayoría".La primera que abrió, en diciembre, se llama Tú también flotarás, y ofrece 316 metros cuadrados de terror, en mayúsculas, en una historia que hace guiños a la novela It, de Stephen King, que ha tenido adaptaciones cinematográficas, la del famoso payaso diabólico, Pennywise. Es casi como una atracción y ofrecen hacerla tanto con actores como sin ellos. "La historia gira en torno a unos niños también desaparecidos en Derry y unos investigadores tienen que ir a la temible casa del pozo, con dos horas de juego real. Es muy difícil que no estés dos horas y salgas o no, al final, suelen estar 140-150 minutos de experiencia total, y tratamos de que se vea la atracción entera, todo el recorrido", detallan.El precio, desde 120 euros a 200, depende de las personas que vayan. En este caso, el mínimo son dos, aunque en ese caso el pavor es mayor "porque la mayoría de la experiencia vas a estar solo", advierte Romero, y el máximo son siete.El recorrido que hizo este periódico por la misma da cuenta de lo terrorífica que puede ser esta experiencia, gracias a los efectos y decoración de profesionales, que han trabajado para HBO o Disney, como Dkoart Fx, ML FX Studios, L3DO Studios, Puppet o Artes Prada. "Hemos dado un paso más allá y la gente que viene no se espera que sea tan brutal. Se quedan con la boca abierta. Muchos nos han dicho que han pasado muchísimo miedo, pero que repetirían", precisan.Y es que, como agrega López, "al final es que tiene de todo: mucho efecto, ambientación y está muy bien recreada. El conjunto te mete tanto dentro y hace que te sientas protagonista de una película de miedo, nada más entrar, y en vivo. Todo el mundo dice que te olvidas de que estás en un pabellón de Vitoria".Tú también flotarás, por tanto, sigue "el primer paso que dimos en Dragonborn", aclara Romero en alusión a experiencia inmersiva de la sala de escape sobre el hijo del posadero, en Pintor Jesús Apellániz de la capital alavesa, que también ha recibido el reconocimiento del público y críticos.En cuanto al balance desde que se inauguró Tú también flotarás en diciembre, "no nos quejamos porque para todas las restricciones que hay... Hacemos con grupos de máximo cuatro, y hasta hace poco estaba cerrada Vitoria y a pesar de todo, se está animando la gente". La siguiente sala de Mayto Kingdom en abrir será la de La cámara del espíritu y del tiempo, para vivir una aventura "mística" con momentos inolvidables del afamado manga y serie de televisión Bola de Dragón "para sentir el poder de un saiyán" a lo largo de unos generosos 200 metros cuadrados.Otra será Aventura de leyenda, inspirada en Tomb Ryder, con la muralla china "y recreará una zona selvática, muy espectacular". Vuelve así la heroína Lara Croft de la que López ya tiene algo de experiencia, puesto que tuvo la sala The Legend en Santurzi (Bizkaia), la cual se va a volver a abrir en Pamplona, "renovada, más decorada y mejor", aunque en Gasteiz, Croft tendrá otro misión.INVESTIGADORES Y NIÑOS La cuarta de ellas es Dark City, una sala gemela, en la que se puede competir o no. "Es una única sala, en la que no se avanza, se interatúa con una maqueta y una aplicación. Entran dos grupos en ella y es como echar un partido de tenis con el ingenio. A ver quién hace más puntos investigando", aclaran. En concreto, ésta consiste en ir a un edificio, basado en el videojuego de Final Fantasy VII, para intentar descubrir en la maqueta de una ciudad redonda qué parte de ella van a atentar.