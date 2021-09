Arranca hoy la edición más diversa y local del Salón del Cómic de Navarra

Cómic infantil, cómic histórico, cómic en euskera, ilustración, cómic relacionado con el Camino de Santiago, con los superhéroles, cómic más comercial y más undergrownd... En definitiva, cómic, en todas sus versiones. Así se presenta la 12ª edición del Salón del Cómic de Navarra, que abre este viernes, día 3, sus puertas con programa compuesto por un total de trece exposiciones, una treintena de actividades y la visita de una decena de autores. Todo ello configura una de las ediciones más diversas de esta cita ya referente en Navarra en el mes de septiembre en la que, además, destaca la amplia presencia de trabajo local. "Hemos pasado de luchar por sobrevivir a reforzar más que nunca nuestra esencia", subrayó este jueves, día 2, Alberto Rodríguez, codirector del Salón, en la presentación ante los medios.

Para Rodríguez, una de las mejores características del cómic es que tiene "muchas ramificaciones", lo que da pie a un sinfín de posibilidades para todos los gustos. "Siempre ha sido un arte que se ha dejado en segundo plano pero que, no obstante, siempre ha tenido mucho que contar", lamentó el codirector y representante de la Asociación Tiza, quien apuntó que "por suerte, el público y la crítica ha reconocido ya su capacidad artística", así como su capacidad histórica y didáctica, además de humorística. Muestra de ello, celebró Jorge Urdánoz, director del Área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, "es que el cómic haya llegado a espacios dedicados tradicionalmente a la actividad museística". Estos espacios a los que, al menos en esta edición, llegará el cómic son el Palacio del Condestable, el Teatro Gayarre, Geltoki y el Centro Comercial La Morea en Pamplona, y la Casa de Cultura Fray Diego y el Museo del Carlismo en Estella.

Como no podía ser de otra manera, el plato fuerte llega desde el primer día, con la exposición Sacrificio y ascensión de David Rubín, que muestra a través de más de 250 piezas el recorrido de este autor a lo largo de 15 años de duro trabajo. "Es la exposición más grande que ha acogido nunca este Salón y, además, también es la exposición antológica más grande que se le ha dedicado a David Rubín", destacó Asier Mensuro, comisario de la muestra, quien detalló que a lo largo de las salas de Condestable se puede observar la evolución de este artista desde que comenzó su andadura como profesional hasta hoy en día. "De hecho, hay ocho piezas que no se han expuesto anteriormente y algunas de ellas pertenecen a un nuevo trabajo de Rubín que todavía no ha sido publicado", añadió.

El viernes por la mañana, Rubín ejecutará en Condestable una intervención en sala, una pieza mural exclusiva que completará la exposición, y a las 18.00 horas realizará una visita guiada a su exposición. A las 19.30 horas, mantendrá una entrevista con público también en Condestable.

David Rubin comparte cartel con Laura Pérez (autora del cartel anunciador de esta edición del Salón), Begoña Cía (pionera del cómic navarro, el Salón le rinde homenaje con una exposición y la presentación de un libro), Antonio Altarriba (Premio Nacional de Cómic por El Arte de Volar), Rafa Ramos (creador del personaje Leo Verdura para El Pequeño País), Pedro Osés y Javier Mina (veteranos autores de Los Apaches de Paris), Miguel Porto y Fernando Llor (responsables junto a Iñaki Zubizarreta del cómic autobiográfico Subnormal. Una historia de acoso escolar), Mikel Santos Belatz (cuya obra El Tesoro de Lucio se transforma en espectáculo audiovisual), además de César Oroz, Carlos Azagra e Irati FG, que estarán en Estella.

Más allá de las exposiciones, el Salón del Cómic ofrece diferentes talleres, sobre crear un Menoji con plastilina o superhéroes, la proyección del documental Dibujando a Max o un mercadillo del cómic de segunda mano, novedad esto último de este año que se ha llevado a cabo en colaboración con Traperos de Emaús. Además, este año se ha editado un nuevo número de la publicación Zart!, con la aportación de autores locales o vinculados al evento, a la que se añade el fanzine gratuito Los apaches de París.

Toda la información completa sobre las actividades, exposiciones, visitas guiadas y encuentros se puede consultar en www.salondelcomicdenavarra.com.