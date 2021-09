Javier Bardem, Jessica Chastain y Penélope Cruz, en el Zinemaldia

Javier Bardem, Jessica Chastain, Charlotte Gainsbourg, además de los premios Donostia Johnny Depp y Marion Cotillard, son algunos de los rostros que pisarán la alfombra roja de la 69ª edición del Festival de Cine de San Sebastián que "se parecerá bastante" a la de 2020 aunque habrá "más presencias" en las películas y "menos presión" gracias a las vacunas. Además Penélope Cruz, Emmanuelle Devos, Dolors Fonzi, Clarke Peters y los cineastas Sean Baker, Laurent Cantet y Julia Ducournau, entre muchos otros, estarán en el certamen cuyo jurado oficial estará presidido por Dea Kulumbegashvili, la realizadora gerogiana ganadora de cuatro premios en el pasado Zinemaldia, entre ellos la Concha de Oro a mejor película y Concha de Plata a mejor dirección por su ópera prima Beginning.

Como es habitual, San Sebastián concentrará entre los próximos 17 y el 25 de septiembre "a todo el star sistem" y los principales directores del cine español como Iciar Bollain, Fernando León de Aranoa, Paco Plaza, Jonás Trueba, que compiten en la Sección Oficial, además de Alejandro Amenábar, Manuel Martín Cuenca, Carlos Saura y Daniel Monzón, que presentan película fuera de concurso. Junto a ellos, actores como Roberto Álamo, Emma Suárez, Eduard Fernández, Anna Castillo, Sergi López, Marian Álvarez y Arón Piper.

"Puede que se sumen otras figuras, pero estas son las confirmadas", señaló en la presentación oficial del festival, su director, José Luis Rebordinos, que reconoció que al concluir con "éxito" la edición de 2020 el equipo organizador estaba convencido de que la de 2021 "se parecería mucho a la de 2019, pero desgraciadamente no ha sido así". "Este festival se va a parecer bastante al de 2020, con aforos reducidos, sin fiestas, y sin público en la alfombra roja", pero manteniendo "lo fundamental" que es la "seguridad", ha remarcado. "Algunas cosas han cambiado a mejor, como la programación que se sitúa en un intermedio entre la de 2019 y la de 2020", ha explicado Rebordinos que ha incidido en que la situación no es la misma porque la presión se ha reducido gracias a la acción de las vacunas. Respecto a los aforos indicó que el Zinemaldia ha presentado un proyecto "muy detallado", que espera sea aprobado, al Gobierno Vasco, que el pasado 30 de agosto decidió ampliarlos de un 35% a un 60% para las salas de cine. Las cuatro salas grandes (las dos del Kursaal, el Teatro Principal y el Teatro Victoria Eugenia) tendrán un aforo del 50% y el resto del 60%, explicó Rebordinos que ha insistido en que la incertidumbre derivada de las restricciones para frenar la epidemia de covid-19 sigue siendo uno de los grandes problemas de la organización.

El festival asegura una oferta fílmica en todos los apartados liderados por la Sección Oficial, que inaugura Yi miao zhong/One Second, el último filme del chino Zhang Yimou. Compiten también por la Concha de Oro Arthur Rambo, de Laurent Cantet, Benediction, de Terence Davies (Reino Unido), Camila saldrá esta noche, de Inés Barrionuevo, (Argentina), Crai Nou/Blue Moon, de Alina Gripore (Rumanía), Distancia de rescate/Fever Dream, de Claudia Losada, Du som er i himlen /As in Heaven, de Tea Lindeburg (Donamarca), Earwig, de Lucile Hadzihalilovic, El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, Quién lo impide, de Jonás Trueba, y Maixabel, de Iciar Bollain, entre otras.