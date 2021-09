Diez artistas navarras interpretarán lo cotidiano a través de la ilustración en un proyecto del Museo de Navarra

El Museo de Navarra ha presentado este martes el proyecto Si el ahora es elegir, lo hacemos en piezas, una propuesta "pionera" que consiste en el encargo y adquisición de obras a diez ilustradoras navarras en 2021, así como la edición de una publicación y una exposición temporal en el centro el próximo año. Las artistas seleccionadas interpretarán lo cotidiano a través del arte de la ilustración.

El proyecto ha sido presentado en una rueda de prensa en la que han participado la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, la directora del Museo de Navarra, Mercedes Jover, la comisaria, Susana Romanos, y la ilustradora Leire Urbeltz, una de las artistas seleccionadas.

En concreto, las artistas invitadas son Myriam Cameros (Pamplona, 1978); Irati Fernández Gabarain (Pamplona, 1981); Andrea Ganuza (Pamplona, 1988); Liébana Goñi (Pamplona, 1986); Cristina Jiménez (Pamplona, 1981); Aizpea Lasa (Pamplona, 1985); Iratxe López de Muniáin (Pamplona, 1985); Itziar Repáraz (Pamplona, 1990); Leire Urbeltz (Pamplona, 1985); y Natalia Zaratiegui (Pamplona, 1981).

La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, ha explicado que esta iniciativa es una extensión del programa de adquisiciones de obras artísticas contemporáneas iniciado por la Dirección General de Cultura en el año 2020, que tiene como objetivo "aumentar y completar la colección pública de arte contemporáneo del Gobierno de Navarra".

Además, se pretende "abarcar las últimas generaciones artísticas y los nuevos formatos y lenguajes con la intención también de acompañar y apoyar al sector, que está sufriendo por la caída de actividad en la pandemia".

En este sentido, Esnaola ha destacado que "se detectó que había una falta de coleccionismo de la ilustración, tan importante en el momento actual y que debe ser considerada sin duda como una expresión artística, con entidad propia, que tiene un propósito concreto y no como ocurría hace décadas, que se consideraba como un complemento de otras disciplinas artísticas".

Asimismo, ha señalado que "esta acción abarca un objetivo más amplio que la compra, e incluye la mediación y la generación de programas públicos en torno a la creación navarra contemporánea", al tiempo que el proyecto "ayudará a paliar el déficit histórico de representación de mujeres artistas en las colecciones museísticas".

Por su parte, la ilustradora Leire Urbeltz ha dado las gracias al Departamento de Cultura por "poner en valor un lenguaje artístico que si bien precede a la fotografía no siempre ha presumido de un reconocimiento". Por este mismo motivo, ha dado las gracias al Museo de Navarra y también a la investigadora Susana Romanos por "analizar el contexto de los dibujantes navarros en la actualidad, un panorama muy amplio con mucha gente trabajando en esta disciplina y que se merece este reconocimiento".

"Confiamos en que este sea el comienzo de una larga trayectoria para el reconocimiento de la ilustración en nuestra comunidad, que no se quede en esto sino que siga avanzando año tras año", ha reclamado Urbeltz. Además, ha pedido que también "se trabaje en el tema del Estatuto de Artista que vaya regulando nuestra profesión y nos aporte una estabilidad como trabajadoras".

También la directora del Museo de Navarra, Mercedes Jover, ha considerado que con este proyecto se ha dado un paso "importante" respecto a la ilustración. "Es un paso valiente porque el coleccionismo de la ilustración tiene sus complejidades, es un arte que tiene sus características, pero el paso que hemos dado es decidido y con voluntad de que inicie un camino", ha remarcado.

Por otro lado, Susana Romanos, comisaria del proyecto, ha resaltado que la ilustración es un "concepto amplio" y un "fenómeno homogéneo" con un denominador común: "cargar de significado a la imagen dibujada, trabajarla gráfica y simbólicamente, insertarla en un contexto narrativo para lograr una mejor, una más impactante lectura".

Respecto al encargo a las autoras, ha señalado que este parte "de lo cotidiano para preguntarse por la construcción del presente, del aquí y el ahora; el proyecto invita a las participantes y al público a construir su experiencia estética de la cotidianidad y, a su vez, plantea una línea de continuidad con la idea del Museo de Navarra como memoria cultural".

LIBRO Y EXPOSICION

El proyecto se desarrollará a través de dos manifestaciones: una exposición temporal el próximo año 2022 y un libro, "este último, lugar natural de las ilustraciones". "Es importante recalcar que esta publicación no será un catálogo de la muestra, sino que ambos son diferentes partes de una misma propuesta: se complementan a la vez que son independientes", ha afirmado la comisaria.

"El formato libro sirve para que las obras no aparezcan descontextualizadas, sino dentro del soporte para que el tradicionalmente suele ser concebida la ilustración: el papel", ha añadido Romanos.

Según ha indicado, "no se trata de un catálogo, puesto que es un proyecto en sí mismo, no complementa a una exposición; tampoco es un libro ilustrado, puesto que las ilustraciones en este caso son imprescindibles". "Y no es un álbum ilustrado, puesto que texto e ilustración suelen crearse de forma más o menos simultánea (en muchos casos, escritor e ilustrador son la misma persona), y aquí no es el caso", ha precisado.