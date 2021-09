P. Hawkins: "Todo el mundo es capaz de matar"

Paula Hawkins, la escritora del bestseller La chica del tren y que publica en España su nueva novela de suspense A fuego lento (Planeta), cree que "todo el mundo es capaz de matar, pero planificarlo no tanto". "Todo el mundo podría ser capaz de matar en circunstancias muy extremas, pero no todos serían capaces de planificarlo", afirmó Hawkins en un encuentro con la prensa.

Tras el éxito de La chica del tren, algo que la autora califica de "maravilloso y duro, y cansado", llega a las librerías su nueva novela, donde el descubrimiento del cuerpo de un joven asesinado en una casa flotante de Londres desencadena sospechas sobre tres mujeres. "Escribir sobre mujeres es algo que me sale de forma natural, porque soy mujer y me interesa su posición en la sociedad. No me importaría escribir desde un punto de vista masculino, pero se me ocurren más historias con mujeres. No digo que sea más interesante, pero me interesa más, me sale así", matizó la escritora.

marginación del personaje Un rasgo común en sus novelas es la marginación del personaje, así lo afirmó la escritora: "Tiendo a hablar de personas que están fuera, que no son felices con una vida no perfecta, me interesa el efecto que tiene. Si tú eres una persona que no encaja en la sociedad, ver como reaccionas. Me dice de lo diferente que es la vida, y cómo puede cambiar la manera de ver el mundo". Por otro lado, la propia autora destaca que todos los personajes que crea "tienen un poquito de si misma" y que sus historias tienen un realismo plasmado pero no llevado a la locura.