Mujeres fundamentales que la Historia olvidó

Por todas y todos es sabido que la Historia que nos han enseñado desde pequeños, en el colegio y a través de libros académicos, está completamente sesgada. También que ha habido mujeres que fueron fundamentales y que la Historia ha dejado en el olvido. Pero que lo sepamos no implica que conozcamos quiénes fueron estas mujeres. Sin embargo, a todas y todos nos suenan nombres como Moisés, Julio César, Tutankamón o Colón, ¿verdad? Para que, del mismo modo en que estos nombres masculinos son parte del imaginario colectivo, también lo sean los nombres de mujeres como Enheduanna, Makeda, Aspasia de Mileto o Zenobia nació en 2018 el proyecto Guerreras. Siempre estuvimos aquí, un libro colectivo que desenterraba los perfiles de siete figuras femeninas de la antigüedad y del que ahora se publica una segunda parte, Siempre fuimos guerreras, donde se rescata a través de relatos e ilustraciones a mujeres que vivieron en nuestra era y que ha pretendido dar una visión más global geográficamente de la importancia que tuvieron las mujeres en nuestra historia.

Berenice, Boudica, Triëu Thi Trinh, Zenobia, Señora de Cao, Ui-Te-Rangiora y Malinalxóchitl son las protagonistas de esta segunda entrega de Guerreras, realizada nuevamente de forma colaborativa entre 50 personas, que pretende "convertir la Antigüedad y esos pedacitos de Historia que faltaban en algo mucho más interesante", dice la coordinadora del proyecto y fundadora del estudio de diseño gráfico Omampora, Mónica Revenga, para quien este proyecto "visibiliza claramente la falta de referentes femeninos en los contenidos lectivos sobre la Antigüedad en la Tierra". Así, con esta segunda entrega podremos conocer la historia de "gobernadoras contestatarias al poder de Roma, féminas de la cultura Moche, sepultada bajo la prevalecencia de otras cuyos valores interesaba resaltar, lideresas rebeladas contra el manto de sistemas opresores, exploradoras, aventureras, brujas, hechiceras, mentirosas, traidoras, vengativas o sencillamente demasiado ambiciosas para ser mujeres", dijo Revenga hace unos meses a DIARIO DE NOTICIAS.

Son siete las mujeres protagonistas de Siempre fuimos guerreras. Con ellas nos trasladamos a la desembocadura del río Chicama, al corazón de Siria, al este del Mediterráneo, a las Islas Británicas o a la península Indochina, entre otros lugares. Berenice de Judea, por ejemplo, fue una mujer que vivió en el siglo I y que decidió permanecer como reina al lado de su hermano después de tres matrimonios forzosos y fallidos. Se enamoró de un hombre llamado Tito, quien más adelante se convertiría en emperador de Roma. Ella también quería ser emperatriz, pero el pueblo la rechazó y volvió a Judea. Zenobia, por otro lado, fue una reina guerrera descendiente de Cleopatra que desafió a Roma liderando la sublevación de Palmira. Llegó a proclamarse en 270 reina de Egipto y se acuñaron monedas con su imagen. "¿Pero nos cuentan algo de ella en el colegio o en los libros de Historia? No", señala Revenga. Otro ejemplo de cómo se tergiversan las historias a lo largo de los años es Ui-Te-Rangiora, que fue una mujer y no un hombre como se indica en la mayoría de los sitios. Fue la primera persona en alcanzar las aguas antárticas en el gilo VII y se dice que lideró una flota hacia el sur internándose en el Océano Antártico. "Pero en aquellos años la Historia se transmitía de forma verbal y no escrita, por lo que pudieron cambiar la versión de los hechos y nadie se habría enterado", subraya la coordinadora del proyecto.

Y como estos, el resto de relatos que rescatan la interesantísima vida que estas mujeres vivieron, los cuales se acompañan de ilustraciones que recrean cómo podían ser físicamente. "Por cada una de ellas tenemos dos ilustraciones y un relato, por lo que en cada libro tenemos 21 formas diferentes de describir a estas mujeres. Algo que resulta muy interesante si tenemos en cuenta que este es un trabajo colaborativo", señala Revenga. Un trabajo que se completa con otras artesanías útiles para la vida diaria, como mochilas, bolsas, libretas y llaveros que, junto al libro, se podrán adquirir este viernes a las 19.00 horas en Geltoki. Allí, se realizará un recorrido por una exposición que muestra algunas de las ilustraciones de los dos libros del proyecto Guerreras.