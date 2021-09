Miren Agur Meabe, Premio Nacional de Poesía 2021 por ‘Nola gorde errautsa kolkoan’

madrid – La poeta vasca Miren Agur Meabe fue galardonada ayer con el Premio Nacional de Poesía 2021, dotado con 20.000 euros por Nola gorde errautsa kolkoan (Cómo guardar ceniza en el pecho), un poemario de "madurez" que "da cabida a multitud de voces, estilos y tonos". Publicado por la editorial Susa, este poemario fue distinguido también, según la valoración, por las "reflexiones sobre el deseo y la muerte, la nostalgia y el paso del tiempo se combinan con una perpetua búsqueda del goce a través de las palabras". Una obra que, como contrapunto, añade el jurado, ofrece una "dimensión irónica en su lenguaje y en la actitud que plasma". "Elaborado a lo largo de diez años, reúne magistralmente la amargura del paso de los años y una vitalidad y frescura inquebrantables", matiza. Esta es la primera vez que este galardón distingue a una obra escrita en euskera. "Los escritores nunca escribimos pensando en premios ni en dinero. Escribir en euskera un acto de compromiso con nuestro tiempo, nuestra tierra, nuestras raíces, nuestras familias", aseguró la premiada tras conocer la noticia.

Miren Agur Meabe (Lekeitio, Bizkaia 1962), diplomada en Magisterio dentro de la especialidad de Ciencias Sociales –ejerciendo como profesora en Jaso Ikastola (Pamplona) y en Gares–, es también licenciada en Filología Vasca. Escritora y traductora en euskera, se ha dedicado a la dirección y gestión editorial dentro del grupo Giltza-Edebé. Principalmente ha escrito poesía y literatura infantil, aunque también ha cultivado narraciones para adultos.

otros premios El poemario Azalaren Kodea (El código de la piel) recibió el Premio Nacional de la Crítica en 2000 y su siguiente libro de poemas Bitsa eskuetan (Espuma en las manos), publicado en 2010, obtuvo el Premio de la Crítica de Poesía en euskera. En 2002 recibió el Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil con el trabajo Itsaslabarreko Etxea (La casa del acantilado), galardón que recibió también en 2007 por Urtebete itsasargian (Un año en el faro). Además, el álbum Mila magnolia-lore (Mil flores de magnolio, 2010), en el que combina prosa y poesía, fue incluido en la Lista de Honor del IBBY. Al año siguiente con Errepidea (La carretera) obtuvo el Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil. "Para mí, este galardón significa algo de lo que enorgullecerme también a nivel colectivo, es un reconocimiento también a mi lengua, el euskera, y también a mi pueblo", apostilló Agur Meabe, quien subrayó: "La verdad es que en cierta manera justifica parte de las decisiones que he tomado en mi vida, de dedicarme a la escritura abandonando otro tipo de retos. Es como si fuera en cierta manera la justificación de parte mi existencia". Asimismo, bromeó: "He sido poeta desde niña, he sentido ese impulso de expresar las emociones, las reflexiones y es como si de repente mis antepasado o los ángeles hubieran dicho vamos a hacerle un poco de caso".

Desde 2006 es miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia. El jurado de este premio estuvo presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura.