"Son sorprendentes las intrahistorias, algunas muy románticas, que hay detrás de cada uno de los edificios"

Edificios religiosos, castillos, bodegas y mucho más es la propuesta televisiva que lanza Anne Igartiburu a los espectadores a través de 'Duelo en las alturas'

ETB 2 estrena hoy a las 22.30 horas un nuevo programa con el que recorrerá significativas edificaciones de Euskal Herria. Con este espacio Anne Igartiburu regresa a ETB después una larga ausencia. La presentadora vasca está encantada de esta apuesta y la está promocionando con pasión. Reconoce estar muy ocupada y tener un ritmo de trabajo intenso. Su programa en La 1 de está a punto de cumplir 25 años y sigue gozando de la confianza de los espectadores en Corazón.

Una sorpresa verla en ETB.

–Hacía tiempo que no hacía nada en Euskal Telebista. También ha sido para mí una sorpresa hacer este programa. Estoy feliz y encantada haciendo Duelo en las alturas.

¿Qué nos vende?

–Diferentes tesoros arquitectónicos de Euskal Herria desde una visión diferente. Es una visión desde las alturas, desde el láser y a través de las imágenes de los drones. Nos empaparemos de la historia y la intrahistoria que tiene cada edificio.

¿Qué tipo de edificios vamos a conocer de una manera más íntima que vistos a pie de tierra?

–Se divide en apartados. Estrenamos con edificios religiosos. Veremos bodegas, plazas... En total serán siete capítulos y además, el espectador va a poder elegir a través de la web del programa a su favorito.

¿Un paso más allá?

–Sí y también sería ir más allá de lo que sería un programa realizado con una cámara al uso. Este formato nos permite hacernos con una visión más completa y diferente.

¿Qué le atrajo del proyecto?

–La novedad del formato. También me atrajo la posibilidad de hacer algo diferente que va a aportar una visión distinta. Pienso que en nuestra tierra gustan mucho este tipo de programas y que se lo ofrezcamos desde una óptica diferente es una gran oportunidad.

¿Hay algún edificio que le ha gustado más que otro?

–No sé si debo decir alguno, no quiero influir en los votos. Pero en el primer capítulo que vamos a ver, la visión del Santuario de Urkiola es impresionante. No quiero quitarles mérito al resto de los edificios, pero este me ha llegado dentro. Además, de lo que vemos están las historias que se cuentan y la preproducción que tiene todo el programa. Es interesante observar la opinión de los expertos. Puedes ver cómo están hechos estos edificios, es una pasada. El programa está muy bien elaborado.

Es usted una mujer muy ocupada. ¿Ha podido compaginar bien las agendas de sus trabajos?

–Todo está hecho y estoy muy contenta con cómo ha salido. Con un poco de esfuerzo se puede llegar a varias cosas.

¿Algún proyecto nuevo?

–Ahora estamos con la promo de Duelo en las alturas y seguir rodando este programa. Estaremos atentos a lo que estén votando los espectadores. Es un espacio muy en tiempo real. Sigo teniendo nuevas ideas y creando formatos. Estoy preparando cosas que aún no se han aprobado y de las que no puedo hablar en estos momentos.

Y sigue en Corazón.

–Sí, el programa está a punto de cumplir 25 años. Parece mentira, ¿no?

Sí. Ha pasado el tiempo.

–Deprisa. Hemos hecho más de 7.000 directos y luego tengo todo lo que llega a final de año, es el momento más potente para mí a nivel profesional y sumando nuevos proyectos. Me gusta hacer proyectos diferentes.

Casi gana usted a Jordi Hurtado al que tenemos como el tótem de la antigüedad televisiva.

–Ja, ja, ja... Estamos igualados. Él llevará unos mesecitos más.

Impresionante la fidelidad que le tienen los espectadores.

–Cierto. El programa se ha convertido en todo un referente de la crónica social. Estamos contentos cumplir 25 años es como recoger lo que hemos sembrado día a día. Está muy bien tener tan largo recorrido en televisión.

Está muy implicada en la promoción del nuevo programa de ETB 2.

–Me parece que está quedando muy bien. La promoción es muy importante. Es necesario contarlo para que la gente tenga una idea de lo que estamos haciendo y de lo que va a ver en su cadena.

El estreno es con edificios religiosos. ¿También nos vamos a sorprender con el resto de los edificios?

–Sobre todo, por lo que vamos a descubrir a través del uso del láser. El espectador no está acostumbrado a ver los efectos del ordenador, veremos lo que hay en los intramuros. Son sorprendentes las intrahistorias románticas que hay detrás de cada uno de los edificios que vamos a ver. También se analiza lo que supone cada uno de ellos en los entornos en los que están ubicados.

¿Va a haber más, va a haber segunda temporada?

–Supongo que habrá que esperar un poco y tendrá que decidir la cadena. Por mi parte, si hay más, genial, ahí estaré yo dispuesta a continuar. Por ahora, la idea es que sean siete programas y luego otro más con los votos finales.

¿Un programa complicado de hacer, laborioso?

–Para mí las presentaciones no han sido complicadas. He rodado en los exteriores de los edificios y he disfrutado. Sí que ha habido una minuciosidad impresionante y una gran excelencia por parte de los que han desarrollado este formato.

¿Conocía de antes del proyecto los lugares que vamos a ver en la pantalla?

–Sí. La mayoría son lugares que conozco previamente. Alguno no. Pero son parte del paisaje de mi vida. Lo que es novedoso para mí y también lo será para los espectadores es el montaje y la nueva visión que se aporta a cada edificio.

"Duelo en las alturas' supone ir más allá de lo que resultaría un programa de este tipo realizado con una cámara al uso"

"Pronto cumpliremos 25 años en en el programa 'Corazón'. Hemos hecho más de 7.000 programas en directo"

"Es necesario contarlo para que la gente tenga una idea de lo que estamos haciendo y de lo que va a ver en su cadena"