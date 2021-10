'Susana y el sexo', disponible en RTVE Play, llega a La 2

pamplona – Susana y el sexo, primer documental de producción propia de RTVE Play, examina la figura de Susana Estrada, defensora de la libertad sexual y primera actriz en desnudarse en un escenario tras el franquismo. Cuenta con el testimonio de la protagonista, además de con algunos testigos y expertos excepcionales de aquella época, e incorpora material inédito hasta ahora, como el de su mítico striptease de 1976, nunca antes emitido.

Si hay una palabra para definir a Susana Estrada es provocación. Su desnudo sobre un escenario en 1976 la catapultó a la fama y la convirtió en el personaje más popular y polémico de España gracias a su constante presencia en prensa, radio y televisión. La actriz defendía la libertad sexual, especialmente a través de los consultorios sexológicos en los que escribía, lo que le acarreó 14 procesos judiciales por escándalo público. Y por ese mismo motivo se le retiró el pasaporte y se le prohibió votar en las elecciones.

Rompiendo estereotipos El documental Susana y el sexo repasa con Susana Estrada la historia de los años de la Transición en España, donde la sexualidad de la mujer comenzaba a reivindicarse tras más de cuarenta años de represión franquista. La actriz desvela por primera vez las consecuencias personales que tuvo durante una carrera transgresora, que rompía con los estereotipos de cómo debía ser una mujer en esa época. "Mis padres se avergonzaron de mí cuando me separé, se avergonzaron de mí cuando me desnudé y después se volvieron a avergonzar. Me dejaron de hablar", confiesa Susana Estrada.

Dirigido por César Vallejo y con guion de Valeria Vegas y Ángela Gallardo, cuenta con la participación de testigos como el actor Pepe Álvarez, el periodista Federico Jiménez Losantos, la fotoperiodista Marisa Flórez, la investigadora del CSIC María Ángeles Durán, el ex director de RTVE Fernando Castedo o la psiquiatra Carmen Sáez Buenaventura. Incluye, además, testimonios de otros profesionales como el compositor Mauro Canut, la magistrada Lucia Avilés, la socióloga Gracia Trujillo, la experta en cine Natalia Ardanaz, la periodista Celia Blanco o la sexóloga Sara Martínez, que ayudarán a explicar y entender el contexto social y su herencia en nuestros días. El documental descubre cómo los debates actuales sobre la sexualización de la mujer desnuda o la censura de los pechos femeninos en las redes sociales son los mismos que hace cuarenta años.

Nueva versión El tema principal del documental es una versión de la canción Gózame ya, de Susana Estrada, actualizado por Chica Sobresalto, la cantante Maialen de Operación Triunfo. En el videoclip, de producción propia, ha participado el coreógrafo Dani Pannullo. Gózame ya está disponible en RTVE Play y en YouTube.