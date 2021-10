Rozalén, Premio Nacional de Músicas Actuales 2021

La cantautora y compositora María de los Ángeles, Rozalén, galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021, ha celebrado que el jurado haya destacado su sensibilidad y su compromiso con el feminismo pues el público "lleva mucho tiempo escuchando canciones escritas por hombres", y ha adelantado que reinvertirá en cultura el galardón, dotado con 30.000 euros.

"Me ha llamado la atención que resaltaran eso y, sobre todo, la palabra sensibilidad, eso me ha encantado porque está muy relacionado con lo que hacemos, sin sensibilidad no puede haber canciones ni arte ni cultura. Que destaquen eso, y que destaquen, claro, el feminismo, es que yo escribo mi canciones desde mi yo mujer, sucede que llevamos mucho tiempo escuchando canciones escritas por hombres, entonces que destaquen eso me parece muy importante e interesante", ha subrayado Rozalén este jueves en una entrevista con Europa Press, con motivo del galardón.

La cantautora ha explicado que está "en shock" por la concesión de este premio, una noticia que ha recibido mientras iba en el coche de vuelta de un recital de poesía en Granada. Según ha indicado Rozalén, ha sido el propio ministro de Cultura, Miquel Iceta, quien la ha llamado para anunciárselo.

Sobre el hecho de que sea la artista más joven (tiene 35 años) que ha recibido este premio, Rozalén ha asegurado que le genera "mucha presión" porque este premio se lo otorgan "a gente con trayectoria mucho más grande" que la suya. "Pienso: 'Esta gente espera mucho de mí'. Es mucha presión de seguir haciendo las cosas cada vez mejor y yo no quiero defraudar nunca, la presión me hará continuar", ha añadido.



EL BONO CULTURAL JOVEN, UN EMPUJÓN

Preguntada por el bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años, aprobado por el Gobierno, Rozalén ha afirmado que le parece "maravilloso" porque hace la cultura "mucho más cercana a la gente joven". "Ojalá yo hubiera tenido eso cuando estaba en el instituto; a veces hay cosas que no te puedes permitir y esto es un empujón", ha remarcado.

Por otro lado, en relación al compromiso feminista al que hace mención el jurado, Rozalén ha defendido que "no se puede permitir que muchas de las luchas de derechos y libertades que han conseguido tantas mujeres y tantos hombres, lo echen para atrás" los discursos negacionistas. En todo caso, ha precisado que los autores de estos discursos "son pocos" aunque hagan "mucho ruido".

La artista, que estudió psicología y el máster en musicoterapia, ha subrayado la importancia de las canciones para las personas. "Sería literalmente imposible vivir sin música porque ya nuestro corazón late a un ritmo y andamos a un ritmo. Nuestra vida, nuestros recuerdos están siempre asociados con canciones, con momentos importantes que han tenido una banda sonora detrás, hasta en las revoluciones sociales, los himnos", ha explicado.

En este sentido, ha destacado que "las personas con Alzheimer, lo último que olvidan son las canciones". "Eso lo resume todo, somos música y es el alimento del alma, lo de dentro es lo que sigue floreciendo, lo demás envejece pero hay que echarle de comer al alma, esa es la parte que le toca a la cultura", ha enfatizado, al tiempo que ha recordado lo importante que fue la música durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-19.

Sobre el premio, que está dotado con 30.000 euros, Rozalén ha avanzado que le gustaría que "al menos una parte" se reinvierta en cultura. "Lo justo sería reinvertir en cultura, como tenemos tantas cosicas en nuestro proyecto, Leturalma, el festival contra la despoblación rural, inclusión, hay muchos frentes a los que podemos pensar en dedicar parte de este dinero", ha revelado.