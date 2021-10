'Con quien viajas', comedia y misterio dentro de un 'Bla bla car'

Si el cine se creó con la intención de entretener, entre otros muchos fines, Con quien viajas cumple sobradamente este objetivo y hace que el espectador salga de la sala con un buen sabor de boca y con la posibilidad, incluso, de crear su propio final. A medio camino entre comedia y thriller, el debut de Martín Cuervo como director narra una historia que parece extraño que no se haya hecho antes: las peripecias de tres jóvenes que suben a un coche en un viaje compartido Madrid- Murcia acordado a través de una aplicación, sin conocerse unos a otros. El conductor, un personaje indefinible, misterioso y lleno de contrasentidos, ofrece motivos suficientes para que se inquieten.

Una comedia de situación, fácil de ver en el que brillan con luz propia los 4 actores y actrices Ana Polvorosa, Salva Reina, Andrea Duro y Pol Monén. Ayer aparcó en el festival Ópera Prima de Tudela donde, al igual que en el resto del país donde se estrenó en septiembre, gustó a la mayoría del público. "No me podía creer que no hubiera películas sobre Bla bla car, porque todo el mundo tiene historias surrealistas, yo incluido", narró ayer Martín Cuervo. "Las historias que se cuentan en la película son reales y yo también tuve una experiencia con una mujer militar que llevaba una pistola en la guantera, que iba a 190 km/hora, y que nos pedía que no le dejáramos cogerla porque su pareja le había dejado. A mi padre le tocó uno que cada hora tenía que parar a comprar churros de Madrid a Granada".

En un guión perfectamente trabajado y escrito, y con una gran labor de dirección y de colocación de cámaras, destaca Salva Reina (Antonio Nuñez, el conductor del coche), al que le pidió que improvisara para que el resto de los actores tuvieran que reaccionar a los cambios. Salva Reina destacó que "el guión está muy bien escrito. Cuando te encuentras con un guión así y un director que tiene claro lo que quiere, te da tranquilidad y credibilidad".

Rodada con cierto aire de las películas de Hitchock, en la forma de los encuadres y en recursos como la cuerda o el arma, Martín Cuervo reconoció que había sido una inspiración, "hay mucho guiños, muchos planos y también la forma de colocar la música para acelerar la acción. Había cosas que buscaba y tuve que recurrir al maestro de la tensión. Beber de las fuentes básicas, del numero uno es fundamental".

La película se rodó entre los meses de enero y febrero de 2020, durante tres semanas y eso le permitió dedicarse durante el confinamiento a realizar el montaje de la película, clave en el éxito de Con quién viajas. El coche estaba rodeado de cámaras y repetían las escenas una treintena de veces para poder elegir con que cámara querían tomar cada frase.

Por otra parte, tuvieron un gran trabajo de ambientación ya que delante del conductor, Salva Reina, proyectaban el viaje que rodaron semanas antes entre Madrid y Murcia, lo que le permitía girar el volante cuando fuera necesario. En este sentido, también se tenían en cuenta las sombras de los puentes o incluso la luz del sol conforme avanzaba el viaje, todo dentro de un rodaje muy cuidado. Si bien en un principio, en guión, la idea era un viaje Madrid-Zaragoza, el hecho de que entrara en la producción TV Murcia decantó el destino del viaje.

Con quién viajas ha tenido tanta repercusión en el mundo del cine que Martín Cuervo acaba de terminar el rodaje en Canarias de su segundo largometraje, Todos lo hacen, en la misma línea de comedia-misterio, donde repite Salva Reina. "Es una especie de Cluedo en una casa en medio de una nevada con varios matrimonios están Salva Reina, Kira Miró, Carlos Santos, Marian Hernández, Julián López, Andrea Duro, Macarena Gómez, Pablo Carbonell, Toni Acosta y Víctor Palmero".