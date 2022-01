Starzplay combina lo íntimo y lo frenético en la serie 'Express'

Con el sello del creador de Vis a Vis, Iván Escobar, y la misma protagonista, Maggie Civantos, mañana se estrenará la primera serie española de la plataforma Starzplay, Express, una historia de acción, hogar y violencia en tiempos frenéticos, donde los secuestros y el miedo son el pan de cada día.

"Yo creo que lo que hace particular a la serie es la combinación de lo más frenético con lo más íntimo (...) La adrenalina que tiene la serie, pero luego todo el corazón, porque habla de cosas súper humanas y lo hace con personajes muy complejos", contó Civantos. Una mezcla que también tiene su personaje, Bárbara, una psicóloga criminal que abandona la policía y se suma a las filas de una aseguradora para tratar de frenar secuestros como el que ella misma sufrió y cuyas consecuencias carga consigo. Todavía sigue durmiendo en el maletero de su coche, como el día en que la secuestraron.

Creada por Iván Escobar, Express cuenta la historia de Bárbara y su familia y está ambientada en un hipotético mundo pospandémico, en el que todo se mueve con tanta rapidez que la capacidad de comprensión y reacción de las personas se ha visto alterada. "Nos interesaba hablar de las velocidades de nuestras vidas y de a dónde va todo ese tiempo que se supone que ganamos, si realmente lo usamos en tener momentos de calidad con nuestras parejas, con nuestros hijos, en disfrutar de más anocheceres y amaneceres, o si se va por el sumidero y no vuelve", explicó Escobar.

serie de acción Así, aunque Express es una serie de acción, con violencia, sangre y algunos tiros, esto no es lo que prima. "No nos hemos puesto líneas rojas. Hay sangre, hay violencia, hay sexo, hay familia, hay ternura, hay besos a los hijos, discusiones de familia, bromas de trabajo... nosotros no queríamos hacer un thriller puro, queríamos hacer un thriller familiar, introducir comedia, ternura, casa, trabajo, violencia, porque creemos que ahí están las series modernas", añadió.

Producida por Starzplay y Mediapro, la serie de ocho episodios de una hora de duración también está protagonizada por Kiti Mánver (El Inconveniente, Cuéntame cómo pasó T22), Vicente Romero (Celda 211) Loreto Mauleón (Patria, Goenkale, El secreto de Puente Viejo), Esteban Meloni (Los Internacionales, Vidas robadas), Alba Planas (SKAM), Ana Marzoa (Vis a vis, Estoy vivo), Omar Banana (Veneno), Bernardo Flores (La Doña) y las jóvenes actrices Carmen Daza y Manuela Rojas.