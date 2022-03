Una apuesta segura

CONCIERTO DE LOS ZIGARROS

Fecha: 11/03/2022. Lugar: Zentral. Incidencias: Sala llena, público muy participativo. Ovidi Tormo (voz y guitarra), Álvaro Tormo (guitarra eléctrica), Natxo Tamarit (bajo), Adrián Ribes (batería).

No era la primera vez, y la pandemia no ha podido cambiar algo que ya podemos considerar como una saludable costumbre: Los Zigarros volvieron a llenar Zentral. El público, su público, ese que se han ganado a pulso derrocando entrega y buen hacer en cada escenario, acudió en masa a la llamada. Y ellos no defraudaron. Con un sonido de puro y rabioso rock'n'roll y una endiablada velocidad más propia del punk que de cualquier otro género, el cuarteto valenciano arrasó desde el mismo momento en que se plantó sobre el escenario.

Comenzaron con algo de retraso, pero compensaron con creces su pequeña falta de puntualidad con un repertorio infalible. Abrieron con el ariete de tres temas fulgurantes, como son Espinas, Qué harás, amor y Apaga la radio. Esta última, crítica mordaz a la actual situación de invisibilidad en la que se encuentran algunos estilos musicales. Un buen ejemplo lo encarnan ellos mismos, que el viernes llenaron Zentral y el fin de semana anterior agotaron las entradas dos noches consecutivas el Antzoki de Bilbao, mientras las radios parece que siguen instaladas en su realidad paralela, sin enterarse de nada de lo que sucede en el mundo real. Esa puede ser la razón por la que han dilapidado toda la capacidad de influencia con la que contaban años atrás; el público apagó la radio.

Pero dejemos estas diatribas y volvamos al concierto, que hay mucho que contar. Se puede mencionar, por ejemplo, la enorme conexión que se creó entre los músicos y su audiencia; tanto en las primeras filas como al final de la sala, los bailes fueron continuos durante toda la actuación, así como las palmas y los cánticos. Después de muchos meses de restricciones pandémicas, la gente tiene ganas de vivir los conciertos en plenitud, y Los Zigarros son una banda perfecta para ello. Su rock sucio, siguiendo la estela de bandas como The Rolling Stones, The Faces, AC DC o, dentro de nuestras fronteras, Tequila, Burning o los primeros M Clan, resulta idóneo para bailarse en una sala en plena ebullición. Ovidi ejerció de front man a la perfección, combinando la voz con la guitarra. Se le vio más suelto que en anteriores ocasiones, gesticulando, alejándose de su pie de micro y acercándose al público de las primeras filas. Álvaro, como siempre, en su lado del escenario (el izquierdo mirando desde el público), sacándole chispas a su guitarra eléctrica. Al fondo, Adrián sacudía sin piedad su batería, mientras que Nacho le apoyaba sin fisuras con el bajo.

El último disco de Los Zigarros es el directo ¿Qué demonios hago yo aquí?, que a su vez resume sus tres trabajos de estudio, por lo que en Zentral desgranaron los temas más redondos de cada uno de ellos. Un repertorio de grandes éxitos que culminó en el tramo final con hits de la talla de Resaca, Hablar, hablar, hablar, A todo que sí, Dentro de la ley o ¿Qué demonios hago yo aquí?, con la que se despidieron entre aplausos. Con pandemia o sin ella, siendo una apuesta segura.