El director general de Derechos de los Animales cambia de criterio tras la reunion con la unac

pamplona – Tras la manifestación del 23 de enero en las calles de Madrid, la UNAC y Alma Rural continuaron con su trabajo para echar abajo este anteproyecto ideado por el sector animalista del Gobierno, reuniéndose con representantes políticos de los que recibían la promesa de que el texto legal sería modificado.

Tras la aprobación del anteproyecto, como existe la obligación de reunirse con los grupos representativos que se pueden ver afectados por esta ley la UNAC solicitó una reunión con el responsable de este anteproyecto el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, para trasmitirle la oposición de cientos de miles de cazadores que van a verse afectados por ella y sus propuestas por las afecciones que va a tener en el mundo de la caza.

Tras un tenso comienzo de reunión por las evidentes divergencias y puntos de vista que mantienen ambas partes, conforme los cazadores iban exponiendo sus inquietudes el director les fue desgranando las modificaciones que se han ido introduciendo del inicial anteproyecto, fruto de las múltiples protestas que ello ha generado, quedando palpable que el punto de vista de unos y otros está muy alejado, ya que cazadores y animalistas parten de posiciones muy distintas en cuanto a la definición de animal de compañía y el encaje de los animales de los cazadores, como del enfoque del proyecto.

Puntos más polémicos del anteproyecto Uno de los puntos que más se trataron se centró en el polémico artículo 42 del borrador relativo a los "perros que desarrollan la actividad cinegética", sus obligaciones de estar inscritos en el registro de animales de compañía, su vinculación a una licencia de caza, y que los cazadores que deseen desarrollar actividades de cría deberán estar inscritos en el Registro de Criadores, y si no lo están deberán esterilizar a sus perros.

En respuesta a ello, el director general les insistió que, "si bien así estaba propuesto en el primer borrador, tras las modificaciones que se han incluido en este segundo los perros de los cazadores y de profesionales del campo no estarán obligados a ser esterilizados"

Otra de las inquietudes son las que afecta a las especies silvestres, como las cinegéticas, contestando que quedan excluidas del texto final "porque cuentan con su propia legislación, por ejemplo, en la Ley de la Biodiversidad y en la normativa autonómica correspondiente".

En cuanto a tener que esperar hasta los 18 meses para comenzar a trabajar o cazar con un perro, y la obligatoriedad de someterlo a controles veterinarios a partir de los 7 años para poder seguir haciéndolo, Garcia les aseguró que "los perros de caza y de trabajo, como los de pastoreo, no estarán afectados".

En relacion a ello, Sergio García trasmitió a la UNAC que "lo que pretenden con esta ley es conseguir un registro de perros y camadas que controle la paridera de los perros en España, y que este será online sencillo y gratuito". y respecto a "la cría responsable" que el registro que pretenden imponer sería la condición de permitir a los cazadores criar y transmitir perros entre ellos y terceras personas, estableciendo distintos grados de "criador", teniendo los cazadores el suyo propio, diferente del criador profesional."

los cazadores no se fían hasta que se concrete el texto final En la reunión el director general les insistió a la UNAC que "nunca han querido meterse con la caza y que no le afectará la Ley, que los cazadores podrán hacer cría responsable e intercambiar sus crías, el registro de criadores será gratis, y que no se tendrán que castrar los perros de caza quedando abierto a se le siga indicando lo que los cazadores quieran que se modifique".

Tras la reunión, desde la UNAC afirmaron "que mantenían la máxima cautela mientras todo ello no se plasmara en el texto final de la Ley. Entonces sabremos si los cazadores estarán afectados por todos estos apartados que pueden significar el fin de la actividad cinegética tal y como la conocemos hoy, Y mientras no se arregle todo seguiremos presentando alegaciones y realizando actuaciones a favor de los derechos de los cazadores".

Al día siguiente García Torres asegura a PAGMA que no habrá concesiones a los cazadores.

Ante tal cambio de criterio, el presidente de la UNAC se pone en contacto con Sergio García y le echó en cara "que les dijera que las puertas estaban abiertas para negociar con los cazadores, y ahora las has cerrado aún más, Si antes teníamos dudas, ahora nos has demostrado que el puesto te queda demasiado grande. Sergio, basta ya, y dimite por el bien de los españoles"

Adecana aboga por una retirada de la ley Desde Adecana, agradecen el interés que está poniendo la UNAC defendiendo a los cazadores, sin embargo "con las mejoras que afirma y se desafirma este director general que se van a incluir, lo único que se va a conseguir es parchear una funesta ley que lo que pretende es implantar las ideas de unos pocos animalistas en contra la inmensa mayoría de la sociedad, promoviendo para ello la desaparición del Núcleo Zoológico, utilizar a los veterinarios como comisarios políticos para denunciar a los infractores, atacar gravemente a la biodiversidad y a las razas caninas españolas y por ser un intento de introducir las estructuras del estado a un lobby vegano/animalista que lo que buscan es a través de los comités y registros que se pretenden crear con dinero público otro "chiringuito". Por ello, desde esta asociacion opinan "que lo mejor que se puede hacer con este anteproyecto es devolverlo a los extremistas que lo han propuesto, solicitando la inmediata destitución de su director general, y la supresión de la Dirección General de Protección de los Animales".