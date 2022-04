La serie 'The Bold Type' abre la primavera de Divinity

Escena de 'The Bold Type'. Foto: Mediaset

El canal Divinity (Mediaset) ha puesto nombre a su programación de temporada: Divinity Spring Festival. Además de sus característicos programas de reformas, presenta estrenos como la serie The Bold Type, que se estrena hoy, a partir de las 15.30. La serie, inspirada en la vida de Joanna Coles, que fuera editora jefe de las revistas Cosmopolitan y Marie Claire y actualmente CEO de varias empresas tecnológicas (además es productora ejecutiva de la serie), muestra la lucha de una nueva generación de mujeres por descubrir su identidad y forjarse su propio camino en el ámbito profesional.

Katie Stevens (Los farsantes), Aisha Dee (Chasing Life) y Meghann Fahy (El caso Sloane) dan vida a las heroínas de esta serie, Jane Sloan, Kat Edison y Sutton Brady. Tres amigas de la generación millennial que trabajan juntas en Scarlet, una de las revistas femeninas de moda más prestigiosas del mundo con sede en Nueva York y que dirige la poderosa e influyente Jacqueline Carlyle. En la "Gran Manzana", tratan de abrirse camino en el ámbito laboral y en su lucha diaria por hacer realidad sus aspiraciones profesionales, llena de sorpresas e incertidumbre, estas jóvenes ingeniosas y empoderadas se descubrirán a sí mismas, su sexualidad y conocerán la verdadera importancia de la amistad.

La acción arranca con Jane debutando en su nuevo puesto como redactora de Scarlet tras trabajar como asistente, un puesto en el que se sucederán los éxitos, las alegrías y algún que otro quebradero de cabeza. Su amiga Sutton consigue un puesto como ayudante del director departamento de moda mientras anhela triunfar algún día como estilista. Y Kat, a cargo del departamento de redes sociales de Scarlet, utiliza la plataforma que le otorga la revista para concienciar sobre diversos problemas y causas sociales que afectan a las mujeres, especialmente a las de su generación.

The Bold Type está creada por Sarah Watson (Parenthood) y cuenta también en su reparto con Sam Page (Mad Men) que interpreta al abogado de la compañía, Matt Ward (Arrow), un periodista que pasa de The Wall Street Journal a Scarlet, Melora Hardin (The Office), en el papel de editora jefe.