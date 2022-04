Lo más 'cool' de Reino Unido, en 'Very British'

La producción audiovisual británica pasa por uno de sus momentos más cool, con series que triunfan tanto con el público como con la crítica, con nuevas generaciones de creadores y con unos catálogos musical y cinematográfico envidiables. Movistar Plus+ lo celebra con la puesta en marcha de Very British (dial 28 y contenidos disponibles bajo demanda), un canal pop up que, hasta el próximo domingo 8 de mayo celebra lo más de lo más de la producción británica de los últimos años.

Very British por Movistar Plus+ es un canal tributo a la producción más en forma de Europa. De esas series que enganchan a millones de espectadores cada semana (Vigil: Conspiración nuclear, Condena, Esto te va a doler, Line of Duty) a los creadores más llamativos del panorama actual, con Steve McQueen (Small Axe, Subnormal, The Black Power), Edgar Wright (y su trilogía del Cornetto), Sarah Gavron (Sufragistas), Joe Wright (Expiación, más allá del amor, El instante más oscuro) y Guy Ritchie (Despierta la furia, Snatch, cerdos y diamantes, Layer Cake) a la cabeza.