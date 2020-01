ZENTRAL KAFE TEATRO

>Viernes 24 de enero a las 20.30 horas, concierto solidario a favor de los refugiados con Komando Funk, Muxutrock y Acoustic Sound Machine. Entrada: 10€ + gastos

>Sábado 25 de enero a las 22.30 horas, Zea Mays. Anticipada: 11€ + gastos / Taquilla: por confirmar.

>Domingo 26 de enero a las 18.30 horas, Some Swing Beyond The Sea con The Rollin' stomps. Anticipada: 14€ + gastos / Taquilla: 15€.