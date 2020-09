Agenda de ocio de Navarra del martes 15 de septiembre

Rock, jazz, folk

'SALAS DE MÚSICA EN LA CALLE' Conciertos al aire libre en apoyo a las salas de música de Pamplona.

>Miércoles 16 de septiembre a las 20 horas en la plaza de San José, Noisalive (heavy rock). Apoyo al bar Krawill.

GRUPO DE FLAMENCO AIRES DEL SUR Jueves 17 y sábado 19 de septiembre, a las 19 horas, en la carpa de la plaza Euskal Herria de Berriozar. (Euskera).

'NAK 2020' FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA' Atendiendo a los protocolos establecidos para eventos culturales con motivo de la covid-19 se establecerá límite y control de aforo para todas las actividades. El acceso a las mismas se realizará previa inscripción. Serán la excepción los conciertos en el Auditorio Baluarte –compra de entradas habitual– y el concierto "Soundscapes" del día 18 de septiembre. Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el concierto y el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de un metro.

>Jueves 17 de septiembre a las 20 horas en civivox Condestable, Feedback evolution, a cargo del grupo Trío Feedback.

>Viernes 18 de septiembre a las 18 horas en Civican, NAK Txiki: espectáculo musical pedagógico Bemola la exploradora, a cargo de Trío Enigma.

>Viernes 18 de septiembre a las 20 horas en plaza Civican, Soundscapes, a cargo de Dj Amsia.

RINCÓN DE JAZZ Viernes 18 de septiembre a las 19 horas en el centro cultural Castel Ruiz de Tudela. Con Alberto Arteta Laurok, Feat. Chris Kase. Entrada gratuita por orden de llegada.

COLECTIVO PANAMERA Quiero mucho más. Viernes 18 de septiembre a las 19.30 horas en el Teatro del Museo Universidad de Navarra. Entradas: 12 y 16 euros. Ritmos latinos y rock.

Teatro / Danza

V EDICIÓN DEL FESTIVAL 3DANCE

>Martes 15 de septiembre, en Sarriguren. La primera actuación estará a cargo de Ángela Jaurrieta, que abrirá el certamen a las 18 horas en la confluencia de las calles Bardenas Reales con Nacedero del Urederra. Ángela presentará el espectáculo Tatekietoya, pieza de danza flamenco-contemporánea, donde la estética y lo visual son los pilares fundamentales. Seguidamente Galina, interpretará CARIBE, creando un paisaje dancístico con las músicas Afrocaribes del Bullerengue y Dancehall. La tercera actuación estará a cargo de Taupadak, Mega crew formada por 23 jóvenes que presentan en Who cares about what I do, coreografías basadas en los éxitos de las reinas del pop y temazos de actualidad. Cerrará la tarde la actuación de la compañía profesional Brodas Bros, con su espectáculo Hipstory.

>Miércoles 16 de septiembre en la carpa de la plaza Consistorial de Villava. A las 19 horas, semifinal. A las 20 horas, espectáculo Hipstory a cargo de Brodas Bros.

>Jueves 17 de septiembre, a las 18.30 horas, final del certamen en Huarte.

CICLO 'SER O SER-IZAN ALA IZAN' A las 20 horas en Baluarte. Aforo limitado a 200 personas. Precio: 8 euros y 40 euros (abono para las 6 funciones).

>Jueves 17 de septiembre, Aita a cargo de Laura Laiglesia.

JUAN AMODEO PRESENTA EL MONÓLOGO 'EL JUICIO FINAL' Viernes 18 de septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Gayarre. Entradas: 18 euros.

'DÍAS ESTUPENDOS' Viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, a las 20 horas, en la Escuela Navarra de Teatro. Obra de Alfredo Sanzol, dirigida por Ramón Vidal e interpretada por Pablo Cañete, Alicia G. de Garayo, Andrea Lacasa, Paula Montilla e Imanol Sucino. Entrada: 10 € (en taquilla y página web). Personas en paro y venta anticipada: 8 € (en taquilla). Carné joven: 5 € (en taquilla). Venta anticipada: miércoles, de las 18.30 a las 19.30 horas y todos los días que haya función, previos a la representación.

XXVI FESTIVAL DE TÍTERES DE BARAÑÁIN Entradas a partir del 18 de agosto. Por seguridad, deberán adquiririse previamente online en https://es.patronbase.com/_AuditorioBaranain/Productions hasta completar aforo. Obligatorio acudir con mascarilla.

>Viernes 18 de septiembre a las 18 horas en el patio cubierto del colegio público Los Sauces, Crusoe, a cargo de Markeliñe. Entrada libre hasta completar aforo (200).

>Viernes 18 de septiembre a las 19.30 horas en la plaza del Complejo Cultural (en caso de mal tiempo, en el patio cubierto del CP Los Sauces), La muerte de don Cristóbal, a cargo de Pelele. Entrada libre hasta completar aforo (100).

TXOR TXOR BAKARRIZKETA Irailak, 18, ostirala, 20.30etan, Etxarri Aranatzeko plazan. Umorea. Sarrerak Udaletxeko bulegoan irailaren 14tik aurrera.

Cine

CICLO DE CINE RUSO Martes 15 de septiembre, a las 18.30 horas, en civivox Condestable, Euphoria. Se seguirán todas las medidas sanitarias y de seguridad que requiere la pandemia. Las puertas se abren a las 18 horas y habrá un aforo limitado de 40 personas en la sala.

CINE Y COLOQUIO: 'ZUMIRIKI', DE OSKAR ALEGRÍA Martes 15 y 22 de septiembre a las 19 horas en el Teatro del Museo Universidad de Navarra. Entradas: 3 euros; libre para alumnos de la UNAV y Amigos del Museo.

CICLO 'GRANDES DEL ARTE EN EL CINE' EN EL CINE MONCAYO DE TUDELA A las 18 y 20.15 horas.

>Martes 15 de septiembre, Frida: viva la vida.

FILMOTECA DE NAVARRA

- SATYAJIT RAY . A las 20 horas. Entradas: 3 euros.

>Miércoles 16 de septiembre, El santo.

-EL ATENEO PRESENTA... A las 20 horas. Entradas: 3 euros.

>Jueves 17 de septiembre, Café de París.

-SESIONES ESPECIALES. A las 20 horas. Entradas: 3 euros.

>Viernes 18 de septiembre,Los lobos.

CICLO 'LOS GRANDES DEL ARTE EN EL CINE' Precio: 4 euros. A las 18 y 20.15 horas en el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

>Jueves 17 de septiembre, Pintores y reyes del Prado.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de verano (del 1 de julio al 30 de septiembre): de martes a sábado de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 21 horas); domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. Será necesario acudir con mascarilla y mantener la distancia de seguridad en un interior. Las salas están equipadas con geles hidroalcohólicos.

-POLVORÍN

>Secuencias, exposición de Ignacio Uriarte en la que se presenta un estudio geométrico de un artista que usa la oficina y los materiales comunes como fuentes de creatividad. Hasta el 20 de septiembre.

EXPONIFF EN BALUARTE Muestra de Flavita Banana. Exposición de viñetas entre el 4 y el 30 de septiembre.

CASA DE LA JUVENTUD Exposición del alumnado de los cursos de iniciación a la fotografía. Del 28 de agosto al 15 de septiembre, de lunes a viernes de 18 a 20.30 horas, sábados de 12 a 14 horas.

MUSEO DE NAVARRA Abierto desde el martes 2 de junio. Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Exposición El Santo Christo Ibérico, exposición de Koldo Chamorro.

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA Horario a partir del 24 de agosto: de martes a sábado de 12 a 15 y de 17 a 20 horas, lunes cerrado.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>Exposición Universos de David Jiménez (más de 100 fotografías, dos instalaciones y dos proyecciones). Hasta el 21 de enero.

>Exposición De la belleza y lo sagrado, primera retrospectiva de la pintora navarra Isabel Baquedano. Del 10 de septiembre al 10 de enero. Miércoles 16 de septiembre, a las 19.30 horas, mesa redonda con los discípulos de Isabel Baquedano.

>Exposición de trabajos del artista Vik Muñiz, haciendo hincapié en sus últimas series. Del 23 de septiembre al 21 de marzo. Miércoles 23 de septiembre, masterclass de Arthur Ollman, con entrada libre hasta completar aforo.

MUSEO DEL CARLISMO El Museo del Carlismo reabre en su totalidad a partir del 2 de junio, exposición permanente y temporal, y en su horario habitual: de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, de martes a sábado, y de 11 a 14 horas, domingos y festivos.

>Del 26 de junio al 3 de octubre, proyecto Susurrando el futuro en el Museo del Carlismo– Geroa xuxurlatzen Karlismoaren Museoan de Saioa Olmo.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA

>A nuestro aire, exposición del taller de fotografía Foto 67-M. Hasta el 9 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Domingos 27 de septiembre y 4 de octubre, de 19 a 20 horas.

>Geografía latente, exposición de pintura de Javier Egiluz. Del 15 de octubre al 8 de noviembre. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Domngos 18 y 25 de octubre; y 1 y 8 de noviembre, de 19 a 20 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA / PALACIO VALLESANTORO Horario: de martes a sábados de 19 a 21 horas; domingos de 12 a 14 horas.

>Exposición de fotografía antigua del grupo cultural Enrique II de Albret de Sangüesa/Zangoza. Del 28 de agosto al 20 de septiembre.

>Papeles y telas 2019, de Alfonso Ascunce. Del 24 de septiembre al 12 de octubre. El jueves 24 de septiembre, a las 19 horas, encuentro con el autor.

GALERÍA MICHEL MENÉNDEZ Pamplona, ciudad mágica, exposición de pintura de Félix Flamarique. Del 9 de septiembre al 7 de octubre. C/ San Antón, 61.

GALERÍA ORMOLÚ Geografía latente, exposición de Javier Egiluz. Del 2 al 30 de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, tardes de lunes a jueves de 18 a 20 horas. Viernes tarde y sábados cerrado. C/ Paulino Caballero, 42 bajo.

GALERÍA ARTEA2 Exposición colectiva Figuración, tertulia virtual y generacional entre obras de pintura, fotografía y escultura de Cristina Cidriain, Julio Pardo, Juanjo Lazcano, Pedro Salaberri, Luis Miguel Gómez, Miguel Leache, David Anocibar, María Azcona, Carlos Puig, Carlos Cánovas, Mikel Muruzabal, Celia Eslava, Pablo Ochoa de Olza, Marijose Recalde y Pello Azketa. Horario: mañanas de martes a sábado de 10 a 13.30 horas. Tardes de lunes a viernes de 17 a 20 horas.

ESPACIO APAINDU No robes nuestra sombra, exposición de Florencio Alonso. Del 11 de septiembre al 23 de octubre. C/ Curia, 9.

LAVADERO MUNICIPAL DE MONREAL/ELO Exposición Bajo tierra, exhumaciones tempranas en Navarra / Lur azpian, desobiratze goiztiarrak Nafarroan, organizada por el Instituto de la Memoria de Navarra. Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. Del 18 de julio al 18 de septiembre, de lunes a domingo de 11 a 13 y de 17 a 20 horas.

CALLE JAIME URRUTIA, 3 (ELIZONDO)

>Exposición de pintura de José Luis Alzugaray. Desde el 15 de julio hasta octubre. Horario: de miércoles a viernes de 18.30 a 20.30 horas; fines de semana de 12 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 horas.

CALLE JAIME URRUTIA, 48 (ELIZONDO) Exposición de Fernando Gorostidi y Jagoba Zubikoa. Hasta el 15 de septiembre, de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.

SEÑORÍO DE BERTIZ Exposición de pintura Diversidad, de Pedro Arizkuren Elizondo. Técnica: pintura acrílica. Del 1 al 30 de septiembre, en horario de 10 a 19.30 horas.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DE ESTELLA Exposición 25 años Revistart. Del 18 de julio al 22 de septiembre, de martes a sábado de 9.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas, domingos y festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.

JARDINES DEL PARQUE RIBED DE VILLAVA Exposición Poema. Arte y Medio Ambiente, de Mikel Belascoain. Del 4 de julio al 4 de octubre. El martes 15 de septiembre a las 19 horas en el parque Ribed, visita guiada con el autor.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición Pinceles de fuego de José Abel y obra de la artista venezolana Ysabel Molina. Del 4 de septiembre al 4 de octubre. Fuente la Teja, 12 (Pamplona).

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Alain Giacchi. Del 1 al 30 de septiembre, de martes a domingo de 19 a 21 horas, sábados y domingos de 12 a 14 horas. Plaza del Castillo, 44 bis, 1º.

EL AMBIGÚ CAFÉ-BAR Exposición Ama Salvaje. Acuarelas de Itziar Repáraz Martínez-Bayarri. Durante el mes de septiembre. Horario: de 9 a 14 y de 18 a 22 horas. C/ Rinaldi, 15 (entrada por San Juan Bosco.

BAR LA MANDARRA DE LA RAMOS Exposición de óleos de Patxi Munarriz. Hasta el 30 de septiembre. C/ San Nicolás, 9.

CAFÉ BIDAURRETA Exposición de pintura de Elena Nuin. Del 1 de septiembre al 10 de octubre. Avda. Roncesvalles, 8. Domingos cerrado.

BAR RESTAURANTE LA ESCALERA Exposición de pintura de Elena Nuin. C/ Aralar, 3. Domingos cerrado.

HOTEL MAISONNAVE Exposición fotográfica Archipiélago flamenco, de Daniel Otegui. Del 19 de agosto al 19 de septiembre. C/ Nueva, 20.

SALÓN DEL CÓMIC DE NAVARRA Exposiciones entre el 4 de septiembre al 4 de octubre.

-CIVIVOX CONDESTABLE. Homenaje a Topor, comisionada por Asier Mensuro; Debajo del Underground (colectiva); El otro lado de la ventana (colectiva). Laura Pérez Vernetti y Luis Martorell muestran sendas exposiciones de sus obras. Myriam Cameros expone 140 lunas; mientras que el sevillano José Luis Ágreda mostrará Ágreda, héroes del tebeo.

-FNAC LA MOREA. Discoverbricks (coletiva); Homenaje al juez Dredd, de Carlos Ezquerra.

-CASA DE CULTURA FRAY DIEGO (ESTELLA). Hasta el 27 de septiembre. Viaje a la isla de la muerte, del equipo Buyan.

-CASA DE CULTURA DE ELIZONDO. Baztan entre viñetas, de Ernest Sala. A partir del 12 de septiembre.

Conferencias / Presentaciones

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'IDEAS DE ECONOMÍA DE LA CONDUCTA', DE JAVIER OTAZU OJER Martes 15 de septiembre a las 19 horas en la sala de la planta 1 de la Biblioteca de Navarra. Gratuita pero con limitación de aforo a 35 personas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'DE VUELTA A CASA' Martes 15 de septiembre a las 11 horas en Karrikiri (Bajada de Javier, 4). Participan: Juan Carlos Etxegoien, Xamar, (autor) y Reyes Ilintxeta (periodista).

YA ESTÁBAMOS AL FINAL DE ALGO Martes 15 de septiembre de 18 a 20 horas en la UNED de Tudela. Charla a cargo de Daniel Bernabé.

CHARLAS SOBRE FORMACIÓN DIGITAL EN HUARTE Son gratuitas, pero hay plazas limitadas. En Plazaldea, aula 11, de 17 a 19 horas. Inscripciones a través del Servicio de Igualdad: berdintasuna.igualdad@huarte.es / 948330761.

>Martes 15 de septiembre, Ayuda con tareas online. Conoceremos el universo de educación de Google y aprenderemos a realizar las acciones más habituales con las que se encuentran muchas familias a la hora de mandar tareas online, así como soluciones a problemas comunes.

ARQUEOLOGÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA: ENFOQUES RESILIENTES DE FUTURO Jueves 17 de septiembre a las 17 horas en UNED de Tudela. Gratuita.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'LA CODORNIZ, DE LA REVISTA A LA PANTALLA (Y VICEVERSA)' Jueves 17 de septiembre a las 18.30 horas en la planta 1 de la Biblioteca de Navarra. Intervienen: Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo. Organiza: Ateneo Navarro.

'LEKU-IZENEN POETIKA / POESÍA Y TOPONIMIA DE LA MANO' Jueves 17 de septiembre a las 19.30 horas en el Ateneo Navarro (avenida de Barañáin 10, 1ºA). Actividad en euskera, intervienen: Juankar Lopez-Mugartza, Mikel Belasko y Fito Rodríguez. Organiza: Ateneo Navarro.

'CULTURA EN LIBERTAD: LA CULTURA COMO TRANSMISORA DE VALORES DEMOCRÁTICOS' Se mantendrán las medidas de seguridad: uso de mascarillas, distancia social, etc. Organiza: Asociación Cultural Literatura y Sociedad. Patrocina: Gobierno de Navarra. Colabora: DIARIO DE NOTICIAS.

>Jueves 17 de septiembre a las 19 horas en civivox San Jorge, Miguel Hernández: la voz truncada.

>Viernes 18 de septiembre a las 18.30 horas en el Museo de Castejón, charla y recital de poesía Antonio Machado: 80 años.

Civican

Horario: de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. El centro cumple las medidas de protección frente al covid-19. El acceso a las actividades es libre, pero es necesario reservar por correo electrónico: informacióncivican@fundacioncajanavarra.es o a través del número 948 222 444. Cada persona puede realizar dos reservas. Las actividades son accesibles a personas con discapacidad auditiva.

-PROYECTO ÁRBOL : espacio de unión intergeneracional en el que compartir ideas, conocimientos e historias a partir de la creación artística. A las 19 horas, en el aula 3 y plaza Civican. Participación libre previa inscripción.

>Martes 15 de septiembre, Los frutos, construcción de una instalación artística como resultado de los laboratorios anteriores.

PROGRAMACIÓN

-LA HORA DEL CUENTO : para público infantil a partir de 4 años. Actividades de narración oral en la biblioteca infantil.

>Miércoles 16 de septiembre, a las 18 horas, Cuentos de ascensor, con Sergio de Andrés.

-VECINOS DE LETRA : programa bibliotecario de encuentros con personas de nuestro entorno que trabajan en el sector del libro. A las 19 horas, en plaza Civican. El acceso es libre hasta completar aforo. Destinado a público adulto.

>Jueves 17 de septiembre, encuentro Escribir en primera persona, con el escritor Fernando Chivite.

Agenda de actividades de Pamplona

-'CAFETEANDO' EN LA CASA DE LA JUVENTUD. A las 19 horas, con entrada libre.

>Martes 15 de septiembre, Memoriza y gana, juego nemotécnico y de uso del lenguaje en grupo.

>Jueves 17 de septiembre, El jueves me entero... Covid-19 y consumo.

>Viernes 18 de septiembre, karaoke dinámico.

-'ESPACIO MAKER'. A las 17 horas.

>Jueves 17 de septiembre en civivox Mendillorri, taller de impresión 3D.

-LA PAMPLONESA EN LA CALLE. Viernes 18 de septiembre, a las 20.30 horas, en Etxabakoitz Norte.

-TEATRO. Historias de amor sin camisa. Viernes 18 de septiembre, a las 19 horas, en la Casa de la Juventud.

Planetario

EXPOSICIÓN PERMANENTE EN LA EXPLANADA

>La gran tabla periódica. 118 cubos de hormigón conforman esta muestra enmarcada en el Convenio de la Ruta de la Ciencia.

Noches de verano con cultura (Falces)

Recomendaciones: uso de mascarillas y distancia social.

>VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE A las 22 horas en la plaza de los Fueros, concierto con Nunca es tarde.

Varios

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 'DE LA BELLEZA Y LO SAGRADO' DE ISABEL BAQUEDANO

-MUSEO DE NAVARRA. Actividades gratuitas; mesa redonda y conferencia, previa retirada de invitación en la taquilla del museo desde las 17 horas del mismo día de la actividad: visitas guiadas, retirada previa de invitación en la taquilla del museo desde las 11 horas del mismo día.

>Miércoles 16 de septiembre a las 19.30 horas, mesa redonda con Juan José Aquerreta, Alfonso Ascunce, Elena Goñi, Xabier Morrás, Pedro Osés y Pedro Salaberri.

WELCOME TO THE STORYTELLING Cuentacuentos en inglés. Miércoles 16 de septiembre a las 18 horas en la sala infantil de la Biblioteca de Navarra. Gratuita pero con aforo limitado a 13 personas.

PROGRAMACIÓN EN LA RED DE BIBLIOTECAS DE NAVARRA Aforo restringido y uso de gel y mascarilla obligatorio. Las sillas se colocarán guardando la distancia reglamentaria.

>Jueves 17 de septiembre, a las 19 horas, en la biblioteca pública San Pedro, sesión del club de lectura coordinado por Maite Pérez Larumbe.

SALIDAS DE NATURALEZA EN RONCAL Mascarilla obligatoria. Mínimo 5 participantes, máximo 12. Conviene llevar almuerzo y agua y calzado cómodo adaptado a cada recorrido. Obligatorio reservar en 948475256 / oit.roncal@navarra.es

>Viernes 18 de septiembre, a las 10 horas, en el parking de Artikomendia, Rastros de mamíferos. Ugaztunen arrastoak.