Agenda de ocio de Navarra del sábado 18 de septiembre

Rock, jazz, folk

FESTIVAL NAK FUSIÓN Del 3 al 18 de septiembre.

>Sábado 18 de septiembre a las 20 horas en la Sala Muralla de Baluarte, CMC Garaikideak & Miren Karmele Gómez. Concierto Fusión. Entradas: 15 euros. Aforo limitado.

CICLO 'GIRANDO POR NAVARRA' Precio: 5 euros.

>Sábado 18 de septiembre a las 20 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa, Javi Robles. A las 20 horas en la Casa de Cultura de Beriáin, Ángel Ocray.

FESTIVAL FONROCK Sábado 18 de septiembre a las 17 horas en la terraza del Zentral de la plaza de los Burgos. Grupos: The Hangmen, Dead Bronco y Los Ácidos. Entradas a la venta en zentralpamplona.com: 22 euros anticipada, 25 euros en taquilla.

BLAKE Sábado 18 de septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Concierto de rap. Entradas: 18 euros.

BURUTIK Sábado 18 de septiembre a las 19 horas en civivox San Jorge. Entrada libre previa inscripción en el 010, red Civivox o en www.pamplonaescultura.es

MARIACHI PANCHO BALBUENA Sábado 18 de septiembre en Torres de Elorz.

JOSELITO EL MARIACHI Sábado 18 de septiembre a las 17 horas en La Gozadera (Barañáin).

XVI FESTIVAL DE MÚSICA MANUEL TURRILLAS EN BARÁSOAIN A las 19 horas en la plaza de los Fueros. Contacto para información: 645939793.

>Sábado 18 de septiembre, Pamplona Jazz Quartet meets Marta & Candela Marín.

>Domingo 19 de septiembre, Joyful Gospel Choir.

FESTIVAL DE BANDAS, CHARANGAS Y FANFARRIAS NB FEST

>Sábado 18 de septiembre en la arboleda de la Ciudadela; a las 11.30 horas, banda municipal de Caparroso; a las 13 horas, banda municipal de Ribaforada; entrada libre hasta completar el aforo. A las 19 horas en el escenario principal de la Ciudadela, Micaela Chalmeta, Tonino Carotone + Mutil Gazteak y Balkan Paradise Orchestra; precios: 25 euros (anticipada) y 28 euros (taquilla).

>Domingo 19 de septiembre en la arboleda de la Ciudadela; a las 11.30 horas, gaiteros Ezpelur; a las 13 horas, Haize Berriak; a las 18 horas, banda de Sartaguda-Ayegui; a las 19.30 horas, banda municipal de San Adrián; entrada libre hasta completar el aforo.

Música clásica

PROYECTO ITINERANTE 'SYMPHONY. UN VIAJE AL CORAZÓN DE LA MÚSICA' Del 9 de septiembre al 5 de octubre en el Paseo de Sarasate. Actividad gratuita con aforo limitado. Obligatoria la reserva de entradas: symphony.fundacionlacaixa.org y en la taquilla de la actividad. Horario del público en general: de lunes a viernes de 11.45 a 14 y de 15.45 a 21 horas; sábados y domingos de 10.30 a 15 y de 16.30 a 21 horas. Todos los días el pase de las 17.15 horas se hará en euskera, también el pase de las 11.45 horas los martes, miércoles y jueves. Visitas escolares: de lunes a viernes de 9.30 a 11.45 horas; martes, miércoles y jueves, los pases de las 11 horas se harán en euskera; previa cita en el teléfono 900 801137. Visitas guiadas y otros colectivos: de lunes a viernes a las 15 horas.

IN TEMPORE ABESBATZA CORO & ENSEMBLE Domingo 19 de septiembre a las 19 horas en la sala principal de Baluarte. Concierto con motivo del Día Internacional de la Paz. Obra Jubilate Deo del compositor Dan Forrest. Entrada libre hasta completar el aforo. Recoger en taquilla.

ASOCIACIÓN BANDA MUNICIPAL Y GAITEROS DE SANGÜESA Domingo 19 de septiembre a las 18.30 horas en el claustro del Carmen de Sangüesa.

TEMPUS TRÍO Domingo 19 de septiembre a las 20 horas en civivox Condestable. Entrada libre previa inscripción en el 010, red Civivox o en www.pamplonaescultura.es

Teatro/ Danza

'FARIÑA' Sábado 18 de septiembre a las 19.30 horas en el Teatro Gayarre. Dirección: Tito Asorey. Intérpretes: Xosé A. Touriñán, Marcos Pereiro, María Vázquez, Sergio Zearreta y Cristina Iglesias. Precio: 22 euros.

EVENTOS EN LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO

>Sábado 18 y domingo 19 de septiembre a las 20 horas, Óscar Terol: Por comentarlo.

ACTUACIONES DE TDIFERENCIA

>Sábado 18 de septiembre a las (hora por confirmar) en Larraga, La fea, la mala y la mexicana.

TROKOLO TEATROTxus & Txu. Sábado 18 de septiembre a las 20 horas en el frontón de Urroz-Villa. Para público familiar.

DANZA URBANA EN LA CASA DE LA JUVENTUD Sábado 18 de septiembre, de 17 a 20.30 horas. A cargo de Taupadak. Entrada libre previa inscripción en la Casa de la Juventud o en el número 948233512.

PEDRO III Las apariencias enmagian.Sábado 18 de septiembre a las 18 horas en el polideportivo del Valle de Guesalaz. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

MUESTRA DE TEATRO AMATEUR 2021 Precio: 3 euros.

>Domingo 19 de septiembre a las 19.30 horas en el Auditoriode Berriozar, Memoria de Bolero a cargo de Gabalzeka Teatro.

TEATRAKALACALLE Y CIRCO DABITXI: 'EL BOSQUE MÁGICO' Recorrido teatralizado organizado por la Asociación Tierras de Iranzu. Domingo 19 de septiembre a las 10.30 y 17 horas en el cañón del río Iranzu. Aforo limitado y uso obligatorio de mascarilla. Reservas: 646185264 y 948542371 / info@tierrasdeiranzu.com. Precio: 7 euros (4 euros niños).

'JUNTOS' Domingo 19 de septiembre a las 19.30 horas en Iortia Kultur Gunea (Altsasu).

'VENCIDOS' Domingo 19 de septiembre a las 19 horas en la casa de cultura de Aoiz.

Cine

CICLO DE CINE INDEPENDIENTE EN EL CINE MONCAYO DE TUDELA Precio: 5,50 euros.

>Sábado 18 de septiembre a las 20 horas; domingo 19 de septiembre a las 20.15 horas; lunes 20 de septiembre a las 17.45 horas; y martes 21 de septiembre a las 20.15 horas (VOSE), Annette. Precio: 5,50 euros.

>Sábado 18 de septiembre a las 18 y 22.30 horas (VOSE), domingo 19 y martes 21 de septiembre a las 18 horas; lunes 20 de septiembre a las 20.15 horas; Un bocado exquisito.

Exposiciones

PABELLÓN DE MIXTOS DE LA CIUDADELA Exposición Solo aquello que pasa por todas las puertas, de César Barrio. Hasta el 9 de noviembre.

ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA Exposición Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la Navarra de 1521. Hasta el 31 de diciembre. Todos los días de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas gratuitas los sábados a las 12 horas con resreva de plaza en el teléfono 848 424667.

CAPILLA BARBAZANA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA Exposición 75º aniversario de la coranación de Santa María la Real de Pamplona. A partir del 13 de agosto, hasta el mes de octubre. Se podrán observar las coronas y mantos de la coronación, carteles de artistas navarros, diseños de obras, publicaciones y una recopilación de material audiovisual original de 1946.

CIVIVOX ENSANCHE Exposición Holodomor, el genocidio ucraniano. Del 6 al 25 de septiembre. Entrada libre. Aforo limitado.

CIVIVOX MILAGROSA Exposición de fotografía antigua sobre el barrio de La Milagrosa, con imágenes cedidas por el Archivo Municipal de Pamplona. Durante el mes de septiembre.

BIBLIOTECA DE NAVARRA (SALA DE EXPOSICIONES) Exposición Escenarios fantásticos (con el cómic inédito de Pedro Osés proyectado en la pared). Del 20 de mayo al 30 de septiembre.

BIBLIOTECA DE TXANTREA Exposición Territorio libro, territorio libre. Hasta el 21 de septiembre. Recorrido por la historia de la lectura pública a través de las bibliotecas.

CENTRO PLAZARA! Exposición de óleos de Álvaro Mundiñano: Auzo Zaharra Barne Barnetik. Hasta el 30 de septiembre.

SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Exposición de pintura Soñar colores, de Mª Ángeles Muerza. Del 17 de septiembre al 29 de octubre, de lunes a viernes de 17.30 a 21 horas.

MUSEO DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Capilla: exposición Basati Salvaje Wild de Gentz del Valle. Del 13 de mayo al 13 de marzo.

GALERÍA ORMOLÚ Obra de Carmen Amilivia. Llena de agua y luz y sus paseos por el Arga. Del 6 al 30 de septiembre. Horario: lunes a viernes: de 9 a 14; lunes a jueves de 18 a 20 horas. C/ Paulino Caballero, 42 bajo.

GALERÍA MÍCHEL MENÉNDEZ Exposición de pinturas de Momo Puente-Piazza: Surensoñando. Del 17 de septiembre al 12 de octubre. C/ San Antón, 61.

GALERÍA ARTEA2 Exposición colectiva de artistas locales. Obras de pintura, escultura, fotografía e ilustración. Del 17 de septiembre al 16 de octubre. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de lunes a viernes de 17 a 20 horas. C/ Idoia, 9 bajo (Zizur Mayor).

ESPACIOARTE APAINDU Exposición Acéphale. Cabeza de artista, de Alfredo Murillo y Patxi Aldunate. Del 10 de septiembre al 28 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Alain Giacchi. Del 1 al 30 de septiembre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición Naturaleza X2, de Carlos López y Marta Díez. Del 8 de julio hasta el 26 de septiembre. Horario: de martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas. Entrada libre.

UNED DE TUDELA Horario de visitas: de lunes a viernes de 9.30 a 14.30 horas.

>Exposición Un mundo, 17 retos: los ODS en la India a través de la Fundación Vicente Ferrer. Colección de fotografías con la que la organización pretende sensibilizar acerca del cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Del 14 al 30 de septiembre.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO DE TUDELA Horario de visitas: de miércoles a viernes de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas; sábados de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

>Exposición temporal. Exposición de pintura Rafael del Real. Raíces tudelanas de Rafael del Real. A partir del 8 de julio hasta el 3 de octubre. Visitas guiadas del 18 al 25 de septiembre, inscripción gratuita hasta completar el aforo (en el museo o en el teléfono 948 402640).

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU (ESTELLA) Exposición del artista estellés Pedro Irulegui León; 25 obras fotográficas en soporte de aluminio combinadas con técnicas de creación digital. Del 17 de septiembre al 31 de octubre.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición A mano y a mákina, de Miriam K. Desde el 23 de septiembre.

PATIO DE LA CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Exposición de las obras presentadas al XVII certamen de pintura al aire libre. Del 15 al 30 de septiembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábados de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA (sala de exposiciones) Horario desde el 1 de julio: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición La vida cotidiana en la Sangüesa medieval. Del 1 de julio al 19 de septiembre.

>Exposición Restauración de la iglesia de Santiago. Del 26 de agosto al 19 de septiembre.

>Exposición Carlos, Príncipe de Viana (1421-1461). Del 23 de septiembre al 12 de octubre.

CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA DE ELIZONDO Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; sábados y festivos de 11.30 a 13.30 y 18 a 21 horas. Exposición Amaiur, la memoria democrática. Del 7 de agosto al 12 de octubre.

CASA DEL VÍNCULO DE PUENTE LA REINA Horario: de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, domingo de 11 a 14 horas.

>Exposición Acuarelas y mixtas, de Mikaela Urmeneta. Del 7 de septiembre al 3 de octubre.

>Exposición Huerta crítica. Del 8 al 30 de septiembre.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA SCDR VALDORBA DE BARÁSOAIN Exposición de fotografías The Beat goes on, de Alicia Albiñana. Del 17 de septiembre al 17 de octubre, de miércoles a viernes de 19 a 21 horas; sábados, domingos y festivos de de 12.30 a 14.30 y de 19 a 21 horas.

SALA DE EXPOSICIONES DE LAS RUINAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE VIANA Exposición Una mirada diferente / Begirada ezberdin bat, del fotoperiodista Unai Beroiz. Del 17 al 30 de septiembre, de lunes a viernes de 18 a 20 horas; sábados y domingos de 12 a 14 horas.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición La escala de Jacob, del artista Fermín Alvira. Del 17 de septiembre hasta octubre.

Verano

VERANO EN BARAÑÁIN

-SEPTIEMBRE CULTURAL. En la plaza del complejo cultural.

>Sábado 18 de septiembre a las 18.30 horas, concierto de Aurrera Begira.

MURCHANTE. VERANO 2021

>Sábado 18 de septiembre a las 18 horas en la plaza Virgen de la Asunción, actuación de la banda de música junto con la comparsa de gigantes de Murchante. Entrada gratuita por orden de llegada.

PUENTE LA REINA

>Sábado 18 de septiembre a las 20 horas en la plaza Julián Mena, concierto de Gaitzerdi Txaranga.

Museo Universidad de Navarra

PROGRAMACIÓN

>Sábado 18 de septiembre, de 10.30 a 13 horas, taller infantil Caras, carotas y adefesios. Para niños/as de entre 4 y 12 años. Precio: 6 euros por persona.

Salón del Cómic

EXPOSICIONES

-Palacio del Condestable:

>Exposición Sacrificio y ascensión. Quince años de cómics, de David Rubín. Con más de 230 obras, será la más amplia de la historia del Salón.

>Exposición retrospectiva de Laura Pérez, que mostrará sus creaciones en todos los ámbitos de la ilustración.

>Exposición El retrato de papel, de Begoña Cía.

>Exposición-homenaje a El ala rota, de Antonio Altarriba y EASD Pamplona. La muestra enseña las diferentes fases del proceso creativo de una novela gráfica, desde el guion al arte final, pasando por bocetos, storyboards, lápices, tintas y color.

>Exposición Imago Navarrorum, de la Fundación Nabarralde. Muestra colectiva de bocetos, originales y reproducciones de los 5 cómics sobre la Historia de Navarra que ha publicado la Fundación.

>Exposición sobre el personaje infantil Leo Vedura, creado por Rafa Ramos. Se podrán ver sus láminas originales y servirá para reivindicar la aportación a éstas de la colorista pamplonesa Nieves Eguiluz, esposa del artista y coautora de la obra.

-Casa de cultura Fray Diego de Estella:

>Exposición Historietas jacobeas, proyecto desarrollado por el Ministerio de Cultura y Deporte para la celebración del Xacobeo 2021 por el gestor cultural, ensayista y escritor José Tono Martínez y el ilustrador e historietista Pere Joan. Consta de 7 cómics y 8 carteles.

>Exposición Subnormal. Una historia de acoso escolar. Muestra la experiencia autobiográfica del exjugador de ACB Iñaki Zubizarreta, en colaboración con el guionista Fernando Llor y el dibujante Miguel Porto.

-Museo del Carlismo:

>Exposición En trazo rojo, que visibilizará el cruce entre el cómic y la propaganda carlista, con aportaciones de múltiples autores.

-Teatro Gayarre:

>Exposición dedicada a la novela gráfica El tesoro de Lucio, de Mikel Santos Belatz. Propuesta vanguardista que combina la música en directo, el lenguaje audiovisual y la palabra del anarquista navarro Lucio Urtubia.

-Geltoki:

>Exposición de una selección de páginas publicadas en los últimos 3 años en la publicación colectiva que coordina Tiza

ENCUENTROS CON AUTORES, FIRMAS, CONFERENCIAS, VISITAS GUIADAS, MESAS REDONDAS

>El sábado 18 de septiembre, César Oroz, Javier Mina y Carlos Azagra participarán en la mesa redonda Cómic y carlismo. A las 12 horas en la casa de cultura Fray Diego de Estella.

Conferencias / Presentaciones

JORNADAS 'NAVARRA 1521-2021. GUERRA, IDENTIDAD Y CONFLICTIVIDAD EN LA EUROPA RENACENTISTA' En la Casa de Cultura de Villava. Inscripciones: enviar nombre, apellidos, teléfono y email a la dirección batalladenoain@gmail.com.

>Sábado 18 de septiembre de 9.30 a 14 horas, Identidad y conflictividad en la Europa del Renacimiento.

LXXV ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN DE SANTA MARÍA LA REAL DE PAMPLONA En la Catedral de Pamplona. Entrada libre, hasta completar el aforo.

>Domingo 19 de septiembre a las 19 horas en el refectorio, concierto a cargo de la Capilla de Música de la Catedral. Se podrán retirar las entradas gratuitas desde el sábado 18 por la mañana en la taquilla del Museo Catedralicio.

Cursos

CURSO DE FORMACIÓN 'TRANSFÓRMATE, EL CAMBIO EMPIEZA CONTIGO' Organizado por SETEM, tendrá lugar todos los sábados desde el 18 de septiembre al 27 de noviembre. Lugar: Centro Plazara. Inscripciones hasta el 15 de septiembre.

Planetario

ACTIVIDADES

>Sábado 18 de septiembre, a las 16.30 horas, Viajando con la luz + cielo. Nuevo programa de planetario que aborda la importancia de la luz en todos los ámbitos de nuestra vida. Entrada: 6 euros.

>Sábado 18 de septiembre, a las 12 horas, Beyond the sun. En busca de una nueva Tierra. Sesión que incluye película, explicación del cielo en directo y últimas noticias astronómicas. La protagonista de la película, que divulga los últimos hallazgos científicos sobre exoplanetas, es una niña curiosa y con gran interés por el conocimiento y cuya imagen contribuye a cambiar estereotipos de género relacionados con la ciencia y la astronomía, además de fomentar las vocaciones científicas entre los más jóvenes. Entrada: 7 euros.

>Sábado 18 de septiembre, a las 18 horas, Energía para la vida. Es un documental de planetario que explora la relación de nuestra civilización con la energía que utilizamos. Entrada: 7 euros.

Visitas guiadas

RUTA MONUMENTAL PALACIO MARQUÉS DE HUARTE, CASA DEL ALMIRANTE Y PALACIO DE SAN ADRIÁN DE TUDELA Sábados 18 y 25 de sseptiembre a las 11.30 y 18 horas. Salida desde la oficina de turismo (plaza de los Fueros). Precio: 3 euros.

VISITA A LA EXPOSICIÓN 'BASATI SALVAJE WILD' Domingo 19 de septiembre a las 12.30 horas en el Museo de Navarra. Entrada gratuita y aforo limitado a la normativa covid-19. Retirada previa de invitación desde las 11 horas en taquilla. Visita acompañada por Araitz Urbeltz.

ECORRUTAS TEATRALIZADAS AL CAÑÓN DEL RÍO IRANZU Domingos 19 y 26 de septiembre. A las 10.30 horas. Lugar: punto de información del Monasterio de Irantzu. Recorrido teatralizado por un trazado lineal de 4,4 kms por el cañón del río Irantzu a cargo de Teatro en la Chácena. Reservas: teléfonos 646 185264 / 948 542371; info@tierrasdeiranzu.com. Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla. Precio: 7 euros y 4 euros (niños).

Varios

ACTIVIDADES EN GELTOKI

>Del 1 al 30 de septiembre, Zart!, exposición de páginas de la publicación colectiva Zart! del colectivo Tiza.

>Del 1 al 30 de septiembre, Siempre fuimos guerreras, exposición de ilustraciones y libros colaborativos.

'VIVE ORGI / ORGI BIZI' Actividades culturles en el robledal de Orgi. Gratuito hasta completar aforo. Necesario abonar parking.

-III FESTIVAL CUENTACUENTOS: A las 12 horas.

>Sábado 18 de septiembre, Leyre Arraiza (castellano).

-CONCIERTOS. A las 18 horas. Se accede con entrada (parking incluido en el coste de la entrada).

>Sábado 18 de septiembre, Jo&Swiss Knife.

DÍA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN BURLADA Sábado 18 de septiembre a partir de las 17.30 horas en el parque municipal. Música, danza, exhibiciones, workshops, etcétera.