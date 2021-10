Agenda de ocio de Navarra del sábado 2 de octubre

Rock, jazz, folk

DORREALDIA FESTIVAL 2021 En Donamaria. El dinero recaudado se destinará a la Fundación Mirzo Music en Kurdistán. Sábado 2 de octubre a las 20 horas en el frontón, concierto espectáculo Órdago presentado por el grupo Mielotxin. Precio: 10 euros.

KOIUNTURA + ARTE Sábado 2 de octubre a ls a20 horas en el frontón de Orbaitzeta. Con la colaboración del intérprete Luis Fernández narrando la prosa poética de Eduardo Galeano.

HAGOAN TALDEA EN CONCIERTO Rock en euskera. Sábado 2 de octubre, a las 20.30 horas, en la Casa de Cultura de Villava. Entradas: 5€ taquilla, 4€ internet.

BLACK FRIDAY Sábado 2 de octubre a las 20 horas en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. Precio: 5 euros.

IZO FITZRO Y BAND Sábado 2 de octubre a las 12.30 horas, sesión vermouth en la sala Tótem de Villava. Precio: 18 euros (anticipada) y 15 euros (taquilla).

HAIZEBERRI DULTZAINEROAK Auzolan, concierto presentación de su último disco el sábado 2 de octubre a las 12 horas en la plaza Compañía. Acompañados de las comparsas de Rochapea y Ansoáin y Arrotxapea Dantzan.

CHUCHÍN IBÁÑEZ Sábado 2 de octubre, a las 21 horas, en la cervecería Olympus Beer (C/ Monasterio de Irache, 58 - San Juan). Entrada libre hasta completar aforo. Teléfono reservas cenas: 948 78.37.39.

CHUCHÍN IBÁÑEZ Y LOS CHARROS

>Sábado 2 de octubre, a las 12.30 horas, vermouth concierto en la terraza La Convivencia de Castildiscar (Zaragoza).

>Domingo 3 de octubre, a las 13 horas, en la plaza de Salvatierra Agurain.

CICLO 'GIRANDO POR NAVARRA' Precio: 5 euros.

>Sábado 2 de octubre a las 20 horas en el auditorio Pedro Iturralde de Falces, La topadora. A las 20 horas, en la Casa de Cultura de Olazti/Olazagutía, Moisés no duerme. A las 20 horas, en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo, Black Friday.

>Domingo 3 de octubre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun, Suakai.

SUAKAI Suakai on the rocks. Domingo 3 de octubre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun. Precio: 5 euros.

FESTIVAL DE CULTURA URBANA ATRAPA-2 Domingo 3 de octubre a las 18.30 horas en el Zentral. Concierto a cargo de Hofe, Messy Mess y A1 Goldie. Precio: 14 euros.

Música clásica

PROYECTO ITINERANTE 'SYMPHONY. UN VIAJE AL CORAZÓN DE LA MÚSICA' Del 9 de septiembre al 5 de octubre en el Paseo de Sarasate. Actividad gratuita con aforo limitado. Obligatoria la reserva de entradas: symphony.fundacionlacaixa.org y en la taquilla de la actividad. Horario del público en general: de lunes a viernes de 11.45 a 14 y de 15.45 a 21 horas; sábados y domingos de 10.30 a 15 y de 16.30 a 21 horas. Todos los días el pase de las 17.15 horas se hará en euskera, también el pase de las 11.45 horas los martes, miércoles y jueves. Visitas escolares: de lunes a viernes de 9.30 a 11.45 horas; martes, miércoles y jueves, los pases de las 11 horas se harán en euskera; previa cita en el teléfono 900 801137. Visitas guiadas y otros colectivos: de lunes a viernes a las 15 horas.

CORO DE TUDELA JOAQUÍN GAZTAMBIDE Sábado 2 de octubre a las 19 horas en la iglesia de San Juan Bautista de Cortes. Dirección: José María Lafuente. Ciclo Abriendo camino-Coros en Navarra 2021.

ORQUESTA DE CÁMARA PAULINO OTAMENDI Y ASOCIACIÓN DE GIGANTES TXIKIS PLAZA ITURRI / ERRALDOI TXIKIEN ELKARTEA Sábado 2 de octubre a las 19 horas en civivox Juslarrocha. Entrada gratuita con invitación desde una hora antes del concierto.

FESTIVAL DE MÚSICA BARROCA DE LA RIBERA ALTA

>Sábado 2 de octubre, a las 20 horas, en la iglesia del convento de los Carmelitas de Villafranca, concierto de Ensemble Flandriae-Pyrenaei: Música barroca en Flandes y Cataluña. Además, en la plaza de España de Villafranca se efectuará la actividad La voz del pueblo.

CORO SANTA MARÍA LA REAL DE VOCES GRAVES DE PAMPLONA Domingo 3 de octubre a las 10.30 horas en la iglesia parroquial de Luzaide / Valcarlos. Dirección: Pedro María Ardaiz. Ciclo Abriendo camino-Coros en Navarra 2021.

CORAL SAN MIGUEL DE AOIZ Domingo 3 de octubre a las 12.30 horas en la iglesia de San Esteban de Erro. Dirección: Aitziber Martuxeta. Ciclo Abriendo Camino-Coros en Navarra 2021.

EUSKAL HERRIKO TXISTULARI ELKARTEA Concierto 1521 (txistu, piano, metales, percusión y voz) el domingo 3 de octubre a las 20 horas en el Teatro de Villava. Dirección musical: Aitor Urquiza. Precio: 8 euros.

Teatro/ Danza

LILURA TEATRO Cabaret deformado. Sábado 2 y domingo 3 de octubre a las 20 horas en la Escuela Navarra de Teatro (calle San Agustín, 5). Precio: 12 euros.

GURE ZIRKUA En la carpa instalada en Ansoáin. Circo dirigido por el actor Iker Galartza. Venta de entradas: www.gurezirkua.eus.

>Sábado 2 de octubre; a las 16.30 y 19 horas.

>Domingo 3 de octubre, a las 12 y 18 horas.

ALEX O'DOGHERTYImbécil, midiendo las palabras.

>Sábado 2 de octubre a las 19.30 horas en el centro cultural Iortia de Alsasua. Precio: 12 euros (anticipada) y 15 euros (taquilla).

>Domingo 3 de octubre a las 19 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren. Entradas agotadas.

YLLANA Maestrissimo. Sábado 2 de octubre a las 20.30 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Precio: 22 euros.

ASOCIACIÓN COMPAÑÍA BAMBOLA Bú. Sábado 2 de octubre a las 17 y 18.30 horas en el Auditorio del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Entradas agotadas.

EL PATIO TEATRO Conservando memoria. Sábado 2 de octubre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Huarte. Precio: 6 euros.

TXALO Losers. Sábado 2 de octubre a las 18.30 horas en la Casa de Cultura de Bera. Precio: 7 euros.

ASTER MUSIC Fresquito y Mango. Sábado 2 de octubre a las 19 horas en el salón de actos del CP Francisco Arbeloa de Azagra. Precio: 3 euros.

EVENTOS EN LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO

>Sábado 2 y domingo 3 de octubre a las 20 horas, Lilura Teatro: Cabaret deformado.

TÍTERES DE MARÍA PARRATO Alas.

>Sábado 2 de octubre a las 18 horas en la Casa de Cultura de Los Arcos. Precio: 3 euros.

>Domingo 3 de octubre a las 18 horas en el salón de actos Francisco Arbeloa de Azagra. Precio: 3 euros.

MAGOS OLIVER Y LIUBA Cuento mágico medieval. Sábado 2 de octubre a las 18 horas en el frontón cubierto de Lezaun. Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Obligatorio el uso de mascarilla.

ASOCIACIÓN JUVENIL TEATROS MÁGICOS Lo imposible se hace realidad (magia). Domingo 3 de octubre a las 19 horas en el Auditorio de Berriozar. Precio: 3 euros.

YLLANA Gag Movie. Domingo 3 de octubre a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de San Adrián. Precio: 8 euros.

TEATRAKALACALLE Y CIRCO DABITXI El bosque mágico. En la Naturaleza como en casa. Cómo cagar en el monte. Domingo 3 de octubre a las 10.30 y 17 horas en el cañón del río Iranzu. Recorrido teatralizado. Reservas: 646 185264 / 948 542371; info@tierrasdeiranzu.com. Aforo limitado, obligatorio uso de mascarilla. Precio: 7 euros y 4 euros (niños).

FESTIVAL AFTER CAGE Del 3 al 30 de octubre.

>Del 3 al 30 de octubre, exposición Tangram: el alma de las cosas (acción artística de guerrilla creada por José Berrueta).

>Domingo 3 de octubre a las 11.30 horas en el Museo de Navarra, taller de escucha sonora Paisajes sonoros. Precio: 5 euros m´sa gastos.

COMPAÑÍA DE TEATRO MALASPULGAS Tras la luna (teatro familiar). Con Monika Torre, Izaskun Mujika, Sofía Díez y Patrizia Enériz.

>Domingo 3 de octubre a las 18 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Precios: 3 euros (anticipada) y 5 euros (taquilla).

ILUNA Vencidos. Domingo 3 de octubre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Valtierra. Precio: 6 euros (anticipada) y 8 euros (taquilla).

Cine

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

-INFANTIL. A las 17.30 horas. Prcio: 4,50 euros.

>Sábado 2 y domingo 3 de octubre, Bebé jefazo: negocios de familia.

-ADULTOS . Precio: 5,50 euros y 4 euros (lunes día del espectador).

>Sábado 2 de octubre a las 20 y 22.30 horas; domingo 3 de octubre a las 20 horas; y lunes 4 de octubre a las 18 y 20.15 horas, proyección de Nora.

Exposiciones

PABELLÓN DE MIXTOS DE LA CIUDADELA Exposición Solo aquello que pasa por todas las puertas, de César Barrio. Hasta el 9 de noviembre. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

POLVORÍN DE LA CIUDADELA Wild is the wind, exposición de Álvaro Matxinbarrena. Del 24 de septiembre al 31 de octubre. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA Exposición Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la Navarra de 1521. Hasta el 31 de diciembre. Todos los días de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas gratuitas los sábados a las 12 horas con resreva de plaza en el teléfono 848 424667.

CAPILLA BARBAZANA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA Exposición 75º aniversario de la coranación de Santa María la Real de Pamplona. A partir del 13 de agosto, hasta el mes de octubre. Se podrán observar las coronas y mantos de la coronación, carteles de artistas navarros, diseños de obras, publicaciones y una recopilación de material audiovisual original de 1946.

CIVIVOX MILAGROSA Exposición de fotografía antigua sobre el barrio de La Milagrosa, con imágenes cedidas por el Archivo Municipal de Pamplona. Durante el mes de septiembre.

BIBLIOTECA DE NAVARRA (SALA DE EXPOSICIONES) Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 y desde octubre también los sábados de 8.30 a 13.30 horas.

>Planta 2. Exposición de folletos, calendarios, pasquines, programas, catálogos del s. XVIII hasta la actualidad. Del 23 de septiembre al 30 de noviembre.

COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA Exposición colectiva Diversidad de 14 pintores navarros. Hasta el 22 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. Avenida Baja Navarra, 47.

SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Exposición de pintura Soñar colores, de Mª Ángeles Muerza. Del 17 de septiembre al 29 de octubre, de lunes a viernes de 17.30 a 21 horas.

MUSEO DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Capilla: exposición Basati Salvaje Wild de Gentz del Valle. Del 13 de mayo al 13 de marzo.

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Tere Gortari. Del 1 al 31 de octubre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

SALA ANTARTIKA KULTUR CONTAINER Exposición de arte urbano dentro del Festival de cultura urbana Atrapa-2. Del 22 de septiembre al 3 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 18.30 a 20.30 horas; sábados y domingos de 11.30 a 14 horas.

GALERÍA MÍCHEL MENÉNDEZ Exposición de pinturas de Momo Puente-Piazza: Surensoñando. Del 17 de septiembre al 12 de octubre. C/ San Antón, 61.

GALERÍA ARTEA2 Exposición colectiva de artistas locales. Artistas: José Luis Mayor, Pello Azketa, María Jiménez, Alfredo Murillo, Nuria Umaniza, Beatriz Menéndez, Fernando García Guembe, Adam Gustaw Kozinski. Pintura, escultura, fotografía e ilustración. Del 17 de septiembre al 16 de octubre. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de lunes a viernes de 17 a 20 horas. C/ Idoia, 9 bajo (Zizur Mayor).

ESPACIOARTE APAINDU Exposición Acéphale. Cabeza de artista, de Alfredo Murillo y Patxi Aldunate. Del 10 de septiembre al 28 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO DE TUDELA Horario de visitas: de miércoles a viernes de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas; sábados de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

>Exposición temporal. Exposición de pintura Rafael del Real. Raíces tudelanas de Rafael del Real. A partir del 8 de julio hasta el 3 de octubre.

CASA DE CULTURA DE MURCHANTE Exposición Territorio libro, territorio libre. Del 24 de septiembre al 28 de octubre.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU (ESTELLA) Exposición del artista estellés Pedro Irulegui León; 25 obras fotográficas en soporte de aluminio combinadas con técnicas de creación digital. Del 17 de septiembre al 31 de octubre.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición A mano y a mákina, de Miriam K. Desde el 23 de septiembre.

CENTRO CULTURAL DE NOÁIN Exposición No es para mí este sol de Aizpea de Atxa, Oihane Mitxeo, Ainhoa Unzué y Alba de la Portilla. Del 1 al 24 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA (sala de exposiciones) Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición Carlos, Príncipe de Viana (1421-1461). Del 23 de septiembre al 12 de octubre.

CASA DE CULTURA DE BURLADA Exposición de fotografía Afrotopía. Del 1 al 31 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 17 a 21 horas.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Etorkizun hobea eraikitzen (Vicente Ferrer Fundazioa / Levantando un futuro mejor (Fundación Vicente Ferrer). Fotografías de Pablo Lasaosa Vidal. Del 22 de septiembre al 17 de octubre. Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; domingos 3, 10 y 17 de octubre de 19 a 20 horas.

DEPÓSITOS DE AGUA DE MENDILLORRI Exposición 40 años de carteles ecologistas. A partir del 2 de octubre.

BATÁN DE VILLAVA

>Exposición En los mismos ríos. Del 11 de septiembre al 24 de ocftubre.

MOLINO DE SAN ANDRÉS DE VILLAVA Exposición Ontziak. A partir del 2 de octubre.

CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA DE ELIZONDO Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; sábados y festivos de 11.30 a 13.30 y 18 a 21 horas.

>Exposición Amaiur, la memoria democrática. Del 7 de agosto al 12 de octubre.

>Descartados: del olvido al activismo, exposición de Marc Espin. Del 1 de octubre al 9 de diciembre.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA SCDR VALDORBA DE BARÁSOAIN Exposición de fotografías The Beat goes on, de Alicia Albiñana. Del 17 de septiembre al 17 de octubre, de miércoles a viernes de 19 a 21 horas; sábados, domingos y festivos de de 12.30 a 14.30 y de 19 a 21 horas.

PARQUE NATURAL DEL SEÑORÍO DE BERTIZ Exposición de pintura al óleo Corazón pictórico / Bihotz piktorikoa de Diana Iniesta. Hasta el 31 de octubre. Visitable en horario del parque de martes a domingo. Para más información: www.dianainiestabenedicto.es.

CASA TORRE DE DONAMARIA Exposición de escultura de Fernando Lesagibel. Hasta el 2 de octubre.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición La escala de Jacob, del artista Fermín Alvira. Del 17 de septiembre hasta octubre.

Museo Universidad de Navarra

HORARIO Horario a partir de septiembre: de martes a sábados de 12 a 15 y de 17 a 20 horas, domingos y festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. Desde el 1 de septiembre habrá visitas guiadas gratuitas de martes a viernes a las 18 horas. Los sábados y domingos serán a las 12 horas. Gratuitas con la entrada la museo. El primer domingo de cada mes la visita es dramatizada. Necesario realizar reserva antes del viernes previo a las 13 horas a través de la web (visitas dramatizadas).

EXPOSICIONES

>Exposición Pasado y presente, la memoria y su construcción de Ana Teresa Ortega (Premio Nacional de Fotografía 2020). Del 14 de abril hasta el 10 de octubre.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>Pasado y presente, la memoria y su construcción, de Ana Teresa Ortega. Hasta el 10 de octubre.

>Entorno, encuentro, exploración. Del 8 de septiembre al 3 de octubre. Invitación al público a conectar con el arte a través de la exploración de nuestro entorno más cercano. La muestra está formada por obras de 10 artistas diferentes.

PROGRAMACIÓN

-IV EDICIÓN 'MUSEO EN DANZA'.

>Sábado 2 de octubre a las 19.30 horas, Hilo roto a cargo de La venidera. Precios: 22 / 24 y 26 euros.

Conferencias

AGENDA KATAKRAK Calle Mayor, 54. Sábado 2 de octubre a las 19 horas, presentación del libro El Bloque Makinz Fluzz.

LECTURA CONTINUADA DE 'HEPTAMERON, 1ª PARTE' Sábado 2 de octubre de 10 a 20 horas en el Palacio de Condestable. Organiza: Ateneo Navarro.

ANAITAVERSO Domingo 3 de octubre a las 19 horas en la sala de cine de la SDRC Anaitasuna. Presentación de Animalario de Acoyani Guzmán, Huerga y Fierro Editores. Participan en la lectura: Son Tal para Cual, Kalalslinnkov, Teresa Ramos, Mario Marco y Yoana Lobo. Coordina: Teresa Ramos.

Ayuntamiento de Pamplona

SÁBADO 2 DE OCTUBRE

>A las 11 horas en civivox Iturrama, talleres creativos en familia en euskera Koadernaketa hasberriendako. Precio: 4 euros, previa inscripción en el teléfono 010, la red civivox y en www.pamplonaescultura.es.

Cursos

TAI CHI y CHI KUNG Estella-Lizarra. Viernes de 19.30 a 21 horas. Juanjo. 659 491052. Para sentir y sanar el cuerpo con movimientos suaves y relajantes.

TALLER 'PERRUNÍZATE' Sábado 9 de octubre a las 11 horas en el exterior de la Biblioteca de Navarra. Plazas limitadas de 6 a 12 participantes. Insciprciones en la biblioteca (848 427797; bibliotecadenavarra@navarra.es).

CURSOS 'A LA CARTA' DE LA BIBLIOTECA Mª LUISA ELÍO DE BARAÑÁIN Aún quedan plazas en los siguientes cursos: Inteligencia emocional en tiempos de crisis; Edición de videos caseros; Taller de novela. Precio: 40 euros (personas empadronadas) y 50 euros (no empadronadas). Teléfono: 948 286628. Inscripciones: presencial en la OAC (Ayuntamiento de Barañáin) de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas.

Varios

ACTIVIDADES EN GELTOKI Del 1 al 30 de octubre, exposición fotográfica Family of human de Iraitz Iriarte, Andrea Luri y Javier Igea. De lunes a viernes de 10 a 21 horas.

CICLO 'HUELLAS'

>Sábado 2 de octubre a las 12 horas, visita guiada a la exposición de fotografías de Jesús Martorell en el centro cultural La Rúa a cargo de Javier Intxusta.

>Del 27 de septiembre al 9 de octubre en el centro cultural La Rúa de Tudela, exposición de fotografías de Jesús Martorell sobre huellas de las artes escénicas medievales en Tudela.

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO EN TUDELA Organizadas por la EPEL Tudela-Cultura en colaboración con el Museo de Tudela.

>Sábado 2 de octubre, a las 10 horas, visita al Claustro de la Catedral de Tudela; a las 11 horas, visita guiada a las exposiciones del Museo Muñoz Sola (Inscripción en el 948 40.26.40); a las 11.30 horas, taller de cerámica en la calle Rosso (inscripción en EPEL Tudela Cultura o 948 82.58.68).

>Domingo 3 de octubre, a las 10 horas, visita al Claustro de la Catedral de Tudela; a las 11 horas, en la Casa del Almirante, conferencia La investigación genealógica en los archivos eclesiásticos de Tudela: un viaje espacio-temporal para todos. Ponentes: Javier Goitia Chasco, director de los Archivos Eclesiásticos de Tudela; y Mercedes Terrén Miramón, técnica superior de los Archivos Eclesiásticos de Tudela; a las 11.30 horas, en la Casa del Almirante, conferencia El viaje de Ferrán: recuperando la memoria judía de Tudela. Ponentes: Ferrán Alonso, licenciado en Psicología; a las 11.30 horas, ruta histórica por Tudela (inscripción en EPEL Tudela Cultura o 948 82.58.68).