Agenda de ocio de Navarra del domingo 3 de octubre

Rock, jazz, folk

CHUCHÍN IBÁÑEZ Y LOS CHARROS Domingo 3 de octubre, a las 13 horas, en la plaza de Salvatierra Agurain.

CICLO 'GIRANDO POR NAVARRA' Precio: 5 euros.

>Domingo 3 de octubre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun, Suakai.

SUAKAI Suakai on the rocks. Domingo 3 de octubre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun. Precio: 5 euros.

FESTIVAL DE CULTURA URBANA ATRAPA-2 Domingo 3 de octubre a las 18.30 horas en el Zentral. Concierto a cargo de Hofe, Messy Mess y A1 Goldie. Precio: 14 euros.

JOSELITO EL MARIACHI Martes 5 de octubre a las 11 horas en la residencia de Marcilla.

ENRIQUE VILLARREAL 'EL DROGAS' Presentación de su trabajo discográfico El largo sueño de una polilla. Martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de octubre a las 20 horas en el Teatro Gayarre. Precio: 22 euros.

Música clásica

PROYECTO ITINERANTE 'SYMPHONY. UN VIAJE AL CORAZÓN DE LA MÚSICA' Del 9 de septiembre al 5 de octubre en el Paseo de Sarasate. Actividad gratuita con aforo limitado. Obligatoria la reserva de entradas: symphony.fundacionlacaixa.org y en la taquilla de la actividad. Horario del público en general: de lunes a viernes de 11.45 a 14 y de 15.45 a 21 horas; sábados y domingos de 10.30 a 15 y de 16.30 a 21 horas. Todos los días el pase de las 17.15 horas se hará en euskera, también el pase de las 11.45 horas los martes, miércoles y jueves. Visitas escolares: de lunes a viernes de 9.30 a 11.45 horas; martes, miércoles y jueves, los pases de las 11 horas se harán en euskera; previa cita en el teléfono 900 801137. Visitas guiadas y otros colectivos: de lunes a viernes a las 15 horas.

CORO SANTA MARÍA LA REAL DE VOCES GRAVES DE PAMPLONA Domingo 3 de octubre a las 10.30 horas en la iglesia parroquial de Luzaide / Valcarlos. Dirección: Pedro María Ardaiz. Ciclo Abriendo camino-Coros en Navarra 2021.

CORAL SAN MIGUEL DE AOIZ Domingo 3 de octubre a las 12.30 horas en la iglesia de San Esteban de Erro. Dirección: Aitziber Martuxeta. Ciclo Abriendo Camino-Coros en Navarra 2021.

EUSKAL HERRIKO TXISTULARI ELKARTEA Concierto 1521 (txistu, piano, metales, percusión y voz) el domingo 3 de octubre a las 20 horas en el Teatro de Villava. Dirección musical: Aitor Urquiza. Precio: 8 euros.

Teatro /Danza

LILURA TEATRO Cabaret deformado. Domingo 3 de octubre a las 20 horas en la Escuela Navarra de Teatro (calle San Agustín, 5). Precio: 12 euros.

GURE ZIRKUA En la carpa instalada en Ansoáin. Circo dirigido por el actor Iker Galartza. Venta de entradas: www.gurezirkua.eus.

>Domingo 3 de octubre, domingo 10 de octubre y domingo 17 de octubre a las 12 y 18 horas.

ALEX O'DOGHERTYImbécil, midiendo las palabras. Domingo 3 de octubre a las 19 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren. Entradas agotadas.

TÍTERES DE MARÍA PARRATO Alas. Domingo 3 de octubre a las 18 horas en el salón de actos Francisco Arbeloa de Azagra. Precio: 3 euros.

ASOCIACIÓN JUVENIL TEATROS MÁGICOS Lo imposible se hace realidad (magia). Domingo 3 de octubre a las 19 horas en el Auditorio de Berriozar. Precio: 3 euros.

YLLANA Gag Movie. Domingo 3 de octubre a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de San Adrián. Precio: 8 euros.

TEATRAKALACALLE Y CIRCO DABITXI El bosque mágico. En la Naturaleza como en casa. Cómo cagar en el monte. Domingo 3 de octubre a las 10.30 y 17 horas en el cañón del río Iranzu. Recorrido teatralizado. Reservas: 646 185264 / 948 542371; info@tierrasdeiranzu.com. Aforo limitado, obligatorio uso de mascarilla. Precio: 7 euros y 4 euros (niños).

FESTIVAL AFTER CAGE Del 3 al 30 de octubre.

>Del 3 al 30 de octubre, exposición Tangram: el alma de las cosas (acción artística de guerrilla creada por José Berrueta).

>Domingo 3 de octubre a las 11.30 horas en el Museo de Navarra, taller de escucha sonora Paisajes sonoros. Precio: 5 euros m´sa gastos.

COMPAÑÍA DE TEATRO MALASPULGAS Tras la luna (teatro familiar). Con Monika Torre, Izaskun Mujika, Sofía Díez y Patrizia Enériz.

>Domingo 3 de octubre a las 18 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Precios: 3 euros (anticipada) y 5 euros (taquilla).

ILUNA Vencidos. Domingo 3 de octubre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Valtierra. Precio: 6 euros (anticipada) y 8 euros (taquilla).

Cine

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

-INFANTIL. A las 17.30 horas.

>Domingo 3 de octubre, Bebé jefazo: negocios de familia. Precio: 4,50 euros.

-ADULTOS . Precio: 5,50 euros y 4 euros (lunes día del espectador).

>Domingo 3 de octubre a las 20 horas; y lunes 4 de octubre a las 18 y 20.15 horas, proyección de Nora.

PROYECCIONES EN LA FILMOTECA DE NAVARRA Precios: entrada libre para la proyección del día 21 y para la día 11; 1 euro para las proyecciones del día 6 y del 14; 3 euros (resto de sesiones). Venta de entradas: anticipada (en taquilla y en www.fillmotecanavarra.com) y el día de la sesión (apertura de la taquilla 45 minutos antes del comienzo de la sesión). Obligatorio el uso de mascarilla.

-SESIÓN ESPECIAL.

>Miércoles 6 de octubre a las 19.30 horas, Y yo entonces me llevé un tapón. Presenta: Ramón Herrera (autor del libro María Luisa Elío, editado por Filmoteca de Navarra).

Exposiciones

PABELLÓN DE MIXTOS DE LA CIUDADELA Exposición Solo aquello que pasa por todas las puertas, de César Barrio. Hasta el 9 de noviembre. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

POLVORÍN DE LA CIUDADELA Wild is the wind, exposición de Álvaro Matxinbarrena. Del 24 de septiembre al 31 de octubre. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

MUSEO DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

CAPILLA BARBAZANA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA Exposición 75º aniversario de la coranación de Santa María la Real de Pamplona. A partir del 13 de agosto, hasta el mes de octubre. Se podrán observar las coronas y mantos de la coronación, carteles de artistas navarros, diseños de obras, publicaciones y una recopilación de material audiovisual original de 1946.

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Tere Gortari. Del 1 al 31 de octubre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

SALA ANTARTIKA KULTUR CONTAINER Exposición de arte urbano dentro del Festival de cultura urbana Atrapa-2. Del 22 de septiembre al 3 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 18.30 a 20.30 horas; sábados y domingos de 11.30 a 14 horas.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO DE TUDELA Horario de visitas: de miércoles a viernes de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas; sábados de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

>Exposición temporal. Exposición de pintura Rafael del Real. Raíces tudelanas de Rafael del Real. A partir del 8 de julio hasta el 3 de octubre.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA (sala de exposiciones) Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición Carlos, Príncipe de Viana (1421-1461). Del 23 de septiembre al 12 de octubre.

CASA DE CULTURA DE BURLADA Exposición de fotografía Afrotopía. Del 1 al 31 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 17 a 21 horas.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Etorkizun hobea eraikitzen (Vicente Ferrer Fundazioa / Levantando un futuro mejor (Fundación Vicente Ferrer). Fotografías de Pablo Lasaosa Vidal. Del 22 de septiembre al 17 de octubre. Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; domingos 3, 10 y 17 de octubre de 19 a 20 horas.

DEPÓSITOS DE AGUA DE MENDILLORRI Exposición 40 años de carteles ecologistas. A partir del 2 de octubre.

BATÁN DE VILLAVA

>Exposición En los mismos ríos. Del 11 de septiembre al 24 de ocftubre.

MOLINO DE SAN ANDRÉS DE VILLAVA Exposición Ontziak. A partir del 2 de octubre.

CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA DE ELIZONDO Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; sábados y festivos de 11.30 a 13.30 y 18 a 21 horas.

>Exposición Amaiur, la memoria democrática. Del 7 de agosto al 12 de octubre.

>Descartados: del olvido al activismo, exposición de Marc Espin. Del 1 de octubre al 9 de diciembre.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA SCDR VALDORBA DE BARÁSOAIN Exposición de fotografías The Beat goes on, de Alicia Albiñana. Del 17 de septiembre al 17 de octubre, de miércoles a viernes de 19 a 21 horas; sábados, domingos y festivos de de 12.30 a 14.30 y de 19 a 21 horas.

Salón del Cómic

FECHA DE CELEBRACIÓN Del 3 de septiembre al 3 de octubre.

EXPOSICIONES

-Palacio del Condestable:

>Exposición Sacrificio y ascensión. Quince años de cómics, de David Rubín. Con más de 230 obras, será la más amplia de la historia del Salón.

>Exposición retrospectiva de Laura Pérez, que mostrará sus creaciones en todos los ámbitos de la ilustración.

>Exposición El retrato de papel, de Begoña Cía.

>Exposición-homenaje a El ala rota, de Antonio Altarriba y EASD Pamplona. La muestra enseña las diferentes fases del proceso creativo de una novela gráfica, desde el guion al arte final, pasando por bocetos, storyboards, lápices, tintas y color.

>Exposición Imago Navarrorum, de la Fundación Nabarralde. Muestra colectiva de bocetos, originales y reproducciones de los 5 cómics sobre la Historia de Navarra que ha publicado la Fundación.

>Exposición sobre el personaje infantil Leo Vedura, creado por Rafa Ramos. Se podrán ver sus láminas originales y servirá para reivindicar la aportación a éstas de la colorista pamplonesa Nieves Eguiluz, esposa del artista y coautora de la obra.

-Casa de cultura Fray Diego de Estella:

>Exposición Historietas jacobeas, proyecto desarrollado por el Ministerio de Cultura y Deporte para la celebración del Xacobeo 2021 por el gestor cultural, ensayista y escritor José Tono Martínez y el ilustrador e historietista Pere Joan. Consta de 7 cómics y 8 carteles.

>Exposición Subnormal. Una historia de acoso escolar. Muestra la experiencia autobiográfica del exjugador de ACB Iñaki Zubizarreta, en colaboración con el guionista Fernando Llor y el dibujante Miguel Porto.

-Museo del Carlismo:

>Exposición En trazo rojo, que visibilizará el cruce entre el cómic y la propaganda carlista, con aportaciones de múltiples autores.

-Teatro Gayarre:

>Exposición dedicada a la novela gráfica El tesoro de Lucio, de Mikel Santos Belatz. Propuesta vanguardista que combina la música en directo, el lenguaje audiovisual y la palabra del anarquista navarro Lucio Urtubia.

-Geltoki:

>Exposición de una selección de páginas publicadas en los últimos 3 años en la publicación colectiva que coordina Tiza.

ESCAPARATES DE LECTURA EN CIVICAN

>Animales entre viñetas. De la mano del club infantil de cómic El viernes... TBO, la biblioteca de Civican ha preparado una amplia muestra de la fauna que habita las páginas de las historietas, un amplio hábitat poblado de perros, zorros... ¡hasta dinosaurios!

>Clásicos en cómic. El cómic es un género rico y diverso que bebe de múltiples fuentes para construir sus historias. Junto a los relatos originales, proliferan textos adaptados a este lenguaje y, en muchas ocasiones, obras universales (de autores como Homero, Shakespeare, Galdós, Dafoe, etc.) cuyos argumentos se han hecho un hueco entre viñetas.

Conferencias / Presentaciones

ANAITAVERSO Domingo 3 de octubre a las 19 horas en la sala de cine de la SDRC Anaitasuna. Presentación de Animalario de Acoyani Guzmán, Huerga y Fierro Editores. Participan en la lectura: Son Tal para Cual, Kalalslinnkov, Teresa Ramos, Mario Marco y Yoana Lobo. Coordina: Teresa Ramos.

¡DE ESO NO SE HABLA! Lunes 4 de octubre a las 19 horas en la librería Katakrak (calle Meyor, 54). Encuentro con Arianna Squilloni, Pablo Larraguibel, Fernando García y Patric de San Pedro.

TALLER 'CUENTA CONMIGO' Lectura asistida con animales el lunes 4 de octubre a las 18 horas en la biblioteca infantil de la Biblioteca de Navarra. Taller gratuito, plazas limitadas. Inscripciones: 848 427797; bibliotecadenavarra@navarra.es.

CONQUISTA: INCIDENCIA POLÍTICO-INSTITUCIONAL Lunes 4 de octubre a las 19 horas en Plazara (calle Mayor, 31). Charla a cargo de Mikel Sorauren. Organiza: Plataforma Noáin 500 Urte / Años. Aforo limitado, es necesario inscribirse en: batalladenoain@gmail.com.

TUS FINANZAS, TAMBIÉN SOSTENIBLES Lunes 4 de octubre a las 19 horas en la sala de la planta 1 de la Biblioteca de Navarra, charla a cargo de Javier Otazu Ojer y Carlos Medrano Sola. Entrada libre, hasta completar aforo.

LAS MARAVILLAS Martes 5 de octubre a las 19 horas en la sala de proyecciones de la Biblioteca de Navarra. Charla a cargo de Elena Medel. Entrada libre hasta completar el aforo.

DÍA A DÍA CON MI PERRO GUÍA Miércoles 6 de octubre a las 19 horas en la sala de la planta 1 de la Biblioteca de Navarra, charla a cargo de César Ortiz de Landázuri.

AGENDA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Miércoles 6 de octubre a las 19 horas, charla Entre el corto siglo XX chino y la nueva expedición de Xi Jinping.

CICLO 'LAS IDEAS SUENAN' A las 19 horas en el Archivo Real y General de Navarra (calle Dos de Mayo). Entrada libre hasta completar el aforo. Organiza: Jakiunde.

>Miércoles 6 de octubre, Música y feminismo en 2021 a cargo de Pilar Ramos (profesora de la Universidad de La Rioja).

Ayuntamiento de Pamplona

LUNES 4 DE OCTUBRE

>A las 18 horas en civivox Iturrama, ciclo Heroínas de cine, proyección de Carmen y Lola. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, la red civivox y en www.pamplonaescultura.es.

Civican

ENCLAVE FORTISSIMO A las 19.30 horas en el auditorio.

>Miércoles 6 de octubre, encuentro Retos y triunfos de las mujeres en la música a cargo de Teresa Catalán, Pilar Constancio y María Antonia Rodríguez.

LA HORA DEL CUENTO A las 18 horas en la biblioteca infantil. Público a partir de 4 años.

>Miércoles 6 de octubre, Cuentos en pequeñas dosis con Sergio de Andrés (narrador).

Cursos

TAI CHI y CHI KUNG Estella-Lizarra. Viernes de 19.30 a 21 horas. Juanjo. 659 491052. Para sentir y sanar el cuerpo con movimientos suaves y relajantes.

TALLER 'PERRUNÍZATE' Sábado 9 de octubre a las 11 horas en el exterior de la Biblioteca de Navarra. Plazas limitadas de 6 a 12 participantes. Insciprciones en la biblioteca (848 427797; bibliotecadenavarra@navarra.es).

TALLER 'VOY A HACER UN LIBRO' Jueves 14 de octubre a las 17.30 horas en la biblioteca pública de Noáin. Para niños de 8 a 12 años. Entrada libre, previa inscripción. Organiza: Editargi (Asociación de Editores de Navarra).

Visitas guiadas

VISITAS DE LA CÁTEDRA DE PATRIMONIO Y ARTE NAVARRO PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DE SAN IGNACIO EN PAMPLONA La entrada es gratuita pero el aforo recomendado por la prudencia requiere de reserva de plaza. El lunes día 4 podrán inscribirse en la dirección de correo electrónico de la Cátedra (cpatrimonio@unav.es) indicando su nombre completo y su DNI. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción con un correo de confirmación.

>Martes 5 de octubre de 18 a 19.30 horas, Tras las huellas de Ignacio: la basílica. Punto de encuentro: escaleras de la basílica. Con Ricardo Fernández Gracia. Aforo: 15 personas.

Varios

ACTIVIDADES EN GELTOKI Del 1 al 30 de octubre, exposición fotográfica Family of human de Iraitz Iriarte, Andrea Luri y Javier Igea. De lunes a viernes de 10 a 21 horas.

CICLO 'HUELLAS' Del 27 de septiembre al 9 de octubre en el centro cultural La Rúa de Tudela, exposición de fotografías de Jesús Martorell sobre huellas de las artes escénicas medievales en Tudela.

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO EN TUDELA Organizadas por la EPEL Tudela-Cultura en colaboración con el Museo de Tudela. Domingo 3 de octubre, a las 10 horas, visita al Claustro de la Catedral de Tudela; a las 11 horas, en la Casa del Almirante, conferencia La investigación genealógica en los archivos eclesiásticos de Tudela: un viaje espacio-temporal para todos. Ponentes: Javier Goitia Chasco, director de los Archivos Eclesiásticos de Tudela; y Mercedes Terrén Miramón, técnica superior de los Archivos Eclesiásticos de Tudela; a las 11.30 horas, en la Casa del Almirante, conferencia El viaje de Ferrán: recuperando la memoria judía de Tudela. Ponentes: Ferrán Alonso, licenciado en Psicología; a las 11.30 horas, ruta histórica por Tudela (inscripción en EPEL Tudela Cultura o 948 82.58.68).

SEMANA DE LA ARQUITECTURA Organiza: Delegación en Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN).

>Lunes 4 de octubre en la sede del COAVN (avenida del Ejército 2, 7ª planta), visitas guiadas Pamplona a ras del cielo. A las 11 y 17 euros (en euskera) y a las 12 y 18 horas (en castellano). Visitas gratuitas, no es necesaria inscripción previa, basta con acudir a la hora señalada al vestíbulo de la sede colegial. Ampliamos aforo hasta 25 personas por la nueva normativa para las 4 visitas.

>Martes 5 de octubre a las 19 horas en la sede del COAVN (avenida del Ejército 2, 7ª planta), XL, inauguración de la exposición de Carlos Cánovas y Montse Zamorano.

JORNADAS 'RENOVABLES SÍ, PERO NO ASÍ' De 18.30 a 21 horas en civivox Condestable.

>Lunes 4 de octubre,Bases para una transición energética justa y democrática a cargo de Sergi Saladiè; Fondos europeos de recuperación: instrumento del capitalismo verde a cargo de Gonzalo Fernández; La emergencia climática: no hay tiempo que perder a cargo de Julen Rekondo.

>Miércoles 6 de octubre.La transición energética centralizada: una apuesta imposible a cargo de Álvaro Campos; Crisis energética y sus falsas soluciones a cargo de Adrián Almazán; Defender la biodiversidad, defender la vida a cargo de Esperanza Ursúa.

CANTACUENTOS A las 18 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Entrada libre.

>Martes 5 de octubre, cantacuentos en castellano a cargo de Musas y Fusas.