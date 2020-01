Chicote estrena 'Auténticos', una lucha contra las barreras de la discapacidad

pamplona - Chicote conducirá, a partir de hoy a las 22.30 en La Sexta, Auténticos, un programa en el que el cocinero acompañará a personas con discapacidad intelectual en el desarrollo de sus proyectos y en la consecución de sus sueños.

Con el objetivo de "conseguir una sociedad más inclusiva", Atresmedia incluye en el prime time de La Sexta este proyecto protagonizado por personas con síndrome de Down, asperger o parálisis cerebral, según informó en un comunicado oficial.

El programa, cuyo primer capítulo ya está disponible en Atresplayer Premium, acompañará a dos protagonistas en cada episodio mostrando su día a día y ofreciendo al público la posibilidad de seguir sus pasos en la realización de sus sueños y objetivos tales como ser cocinero, lograr el cinturón negro de kárate, hacer un concierto con Álex Ubago, dirigir un coro o rodar su propia historia.

Chicote jugará el papel de "facilitador" a la hora de ayudar a los participantes a lograr sus metas y mostrará su lado más humano como conductor del programa por el nivel de intimidad y de cariño con el que llega con los protagonistas.

No obstante, el cocinero no perderá el alto nivel de exigencia mostrado en programas como Pesadilla en la cocina puesto que el formato pretende mostrar, precisamente, que a los protagonistas no se les regala nada y que serán ellos mismos lo que deberán, con su esfuerzo, alcanzar sus objetivos.

Tras su paso por el programa Auténticos, los verdaderos protagonistas del programa se quedarán con un legado incorporado a sus vidas que les transformará para siempre. - D.N.