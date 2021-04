La imagen de unas bolsas de Primark en un tuit de denuncia de Policía Foral se hace viral

La imagen de unas bolsas de Primark en un tuit de una denuncia de la Policía Foral se ha hecho viral en redes sociales, llegando a ser Trending Topic en Twitter, donde tiene casi 800 comentarios.



Muchos comentarios ironizan sobre la supuesta gravedad de la falta, ya que la propietaria del vehículo fotografiado con las bolsas fue denunciada por saltarse el confinamiento perimetral mientras intentaba ir de Zaragoza a Navarra alegando una cita médica que no pudo justificar.



Los agentes le requirieron que abriese el maletero, donde comprobaron que, al parecer, el viaje era para realizar unas compras.





Raro me parece que en Zaragoza no haya Primark. Todo muy sospechoso.?? https://t.co/K5wu7OVBJz

Que yo no digo que no tengan razón ¡ojo! Ahora, una operación de alto riesgo no me parece.

Tiene más mérito comprar en el Primark y conseguir la talla que quieres con todo eso revuelto. #OperaciónPrimark

(Si me meten presa, traedme un bocadillo.) https://t.co/dEkJbOZPTF