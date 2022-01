Rossi correrá el GT World Challenge Europe al volante de un Audi

El piloto italiano Valentino Rossi, de 42 años y nueve veces campeón del mundo de motos, disputará el campeonato de automovilismo GT World Challenge Europe con el equipo belga Team WRT al volante de un Audi R8 LMS.

"Todo el mundo sabe que siempre he sido un gran aficionado a los coches y que siempre me ha interesado una carrera sobre cuatro ruedas una vez acabase en MotoGP", declaró Rossi en un comunicado difundido por la escudería.

"Il dottore", que durante su carrera de motorista ya había coqueteado varias veces con las cuatro ruedas, añadió que ahora está "completamente disponible" para dedicarse "a un programa de automovilismo de alto nivel y con el enfoque profesional adecuado".

"El equipo WRT encaja perfectamente con lo que estaba buscando y estoy ansioso por comenzar esta nueva aventura", agregó el piloto. El equipo que dirige Vincent Vosse indicó que Rossi competirá tanto en la "Endurance Cup" como en la "Sprint Cup", las dos categorías del campeonato, en un Audi R8 LMS y con su "emblemático" dorsal 46.

"Estoy seguro de que muchos aficionados estarán tan contentos como nosotros de que 'Vale' esté comenzando una nueva carrera sobre cuatro ruedas y que lo esté haciendo en GT, con Team WRT y Audi", dijo el director del equipo. Vosse explicó que el piloto hizo una prueba en Valencia (España) el pasado diciembre que resultó "extremadamente positiva para ambas partes, en términos de retroalimentación técnica y enfoque de trabajo", lo que propició el fichaje de un "gran campeón de motociclismo y figura del deporte".

"Es un auténtico piloto y un deportista muy profesional y competitivo, con muchas ganas de triunfar al máximo en el nuevo reto que ha decidido afrontar. Esta es exactamente la razón por la que realmente queríamos trabajar con él", añadió. Por su parte, el máximo responsable de la organización de GT World Challenge Europe y fundador de SRO Motorsports Group, Stéphane Ratel, aseguró que es "realmente emocionante presenciar el comienzo de este nuevo capítulo" en la carrera de Rossi.

"Atraer a un competidor de la talla de Valentino es un tremendo voto de confianza para nuestro campeonato y para las carreras de GT en general", agregó Ratel. La joya del Fanatec GT World Challenge Europe, conocido antes como Blancpain Endurance Series, son las 24 horas de Spa (Bélgica), que en su edición de 2022 se disputará entre el 28 y el 31 de julio.

La última edición de la carrera la ganó un Ferrari 488 GT3 Evo con el francés Côme Ledogar, el danés Nicklas Nielsen y el italiano Alessandro Pier Guidi como pilotos. La temporada de la competición arrancará en Imola (Italia), con entrenamientos el 7 y 8 de marzo y carreras del 1 al 3 de abril, y pasará por Brands Hatch (Reino Unido), Magny-Cours (Francia), Circuito Paul Ricard 1.000 kms (Francia), Zandvoort (Países Bajos), Spa (Bélgica), Missano (Italia), Spa (Bélgica), Hocknheim (Alemania) Valencia (España) y Barcelona (España).