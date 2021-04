Derrota del Helvetia Anaitasuna: Maciel amarga al Helvetia

Helvetia25

Cuenca30

HELVETIA ANAITASUNA (12+13) Bols (portero), Gastón (1), Bazán, Edu (2), Meoki (1), Chocarro (3) y Fischer –siete incial–. También jugaron Cancio (portero), Ganuza (2), Etxeberria (1), Ander Izquierdo (7,1p), Héctor González, Aitor García (1), Dashko (3) y Del Arco (4).

INCARLOPSA CUENCA (16+14) Maciel (portero), Pablo Simonet (4), Moscariello (2), Ponciano (3), Nacho Moya (5,3p), Pizarro (3) y Sergio López (3) –siete inicial–. También jugaron Doldán (2), Vainstein (1), Ángel Pérez (1), Hugo López y Bulzamini (6).

Marcador cada cinco minutos 2-2, 4-5, 6-6, 9-10, 10-13, 12-16 (descanso); 13-18, 13-19, 16-22, 18-25, 20-27 y 25-30 (final).

Árbitros Jordi Ausás y Miguel Florenza. Excluyeron dos minutos a los locales Meoki, Edu, Bazán e Izquierdo (2); y a los visitantes Moscariello, Sergio López y Bulzamini (2).

Pabellón Anaitasuna. 560 espectadores. Presenció el encuentro el seleccionador Jordi Ribera.

pamplona – Leo Maciel. Con este nombre seguramente hayan soñado esta noche los jugadores del Helvetia Anaitasuna. Leo Maciel, portero del Incarlopsa Cuenca, internacional argentino, dueño y señor de la meta conquense y ayer héroe casi (y sin casi) de su equipo. Su soberbia actuación, en especial en la primera parte –donde firmó un 52% de efectividad– fue clave para que los conquenses se llevaran los dos puntos de La Catedral. Para que los navarros perdiesen en su feudo, donde no caían desde el 21 de noviembre ante el Puente Genil.

El Helvetia se quedó sin una victoria clave para insistir en sus opciones de mirar arriba en la tabla, donde el Cuenca está perfectamente acomodado. Ayer lo intentó, buscó desde el inicio jugar con ritmo, con intensidad. Trató de defender y atacar, aprovechar las contras, pero ahí estaba el muro: Maciel –18 paradas firmó en total, un 42%.– Gastón lo vivió en su piel y también Chocarro. Pero el argentino era un cerrojo. No ocurría lo mismo en la meta contraria, donde Cancio tomaba el relevo a Bols para intentar ser un revulsivo. Y lo fue, pero sobre todo en la segunda mitad.

Cuenca, con Bulzamini atinado en ataque, aprovechó una doble exclusión local –Meoki y Edu– para hacer el roto. Ander Izquierdo, ayer referente ofensivo absoluto ante la ausencia de Torriko, ponía el 10-11 en el m.21. A partir de entonces, siete minutos de sequía que los de Lidio Jiménez aprovecharon para irse (10-15, m. 28). La ventaja al final al descanso fue de cuatro goles, pero con un 12-16.

El equipo navarro quiso salir a morder en la segunda mitad. Y Cancio parecía el revulsivo con sus paradas. Sin embargo, llegaban a la vez los errores en ataque. Pérdidas de balón e imprecisiones que ensombrecían la labor del asturiano. Cuenca, mejor asentado en defensa y sin fallar con Simonet entonado, no perdonaba (13-20, m.40). Anaita se atascaba de nuevo en ataque y su rival no daba opción. Quique Domínguez buscaba la solución con una variante defensiva, un 3-3 que hiciera daño al ataque rival. Algo mejoró, pero no fue suficiente.

El partido entró en los últimos diez minutos con siete abajo para el Helvetia (18-25), muy difícil de remontar, más con Maciel marcando terreno. Así que, al final, derrota amplia y ahora a pensar en el Granollers.

quique domínguez

"La derrota ha sido clara"

Entrenador. Para Quique Domínguez, la derrota ante el Cuenca "fue clara" y no se le podía "poner ningún pero". "Ellos han sido mejores, han merecido la victoria y hay que felicitarles", dijo. El técnico del Helvetia destacó que la actuación de Maciel "ha marcado mucho el desarrollo del choque". "Sabíamos de su gran momento y sus intervenciones han condicionado el encuentro". "Creo que hemos entrado bien al partido, con una primera parte donde hemos jugado muy bien, moviendo el balón, defendiendo con un ritmo altísimo, pero los errores de lanzamiento nos han ido pesando y el encuentro se nos ha ido escapando", analizó.

LIGA SACYR ASOBAL

RESULTADOS

Bada Huesca-Puente Genil26-24

Cangas-Ademar León29-28

Guadalajara-Benidorm31-29

Helvetia Anaitasuna-Cuenca25-30

Logroño-Villa de Aranda27-23

Puerto Sagunto-Granollers27-29

Valladolid-Cantabria37-30

Herol Nava-Dicsa CisneHoy, 16.00

Barça-Bidasoa IrúnAplazado

CLASIFICACIÓN

J G E P GF GC PT 1. Barça 23 23 0 0 895 547 46 2. Bidasoa Irún 25 19 1 5 728 636 39 3. Bada Huesca 26 19 0 7 720 698 38 4. Logroño 26 18 0 8 745 670 36 5. Cuenca 26 16 2 8 723 702 34 6. Granollers 24 16 1 7 709 674 33 7. Puente Genil 26 14 3 9 707 687 31 8. Ademar León 23 14 0 9 650 624 28 9. Anaitasuna 26 12 4 10 732 721 28 10. Benidorm 26 10 5 11 745 743 25 11. Valladolid 24 11 1 12 714 715 23 12. Guadalajara 25 7 3 15 659 719 17 13. Puerto Sagunto 25 5 4 16 676 733 14 14. Cangas 25 5 4 16 607 702 14 15. Cantabria 25 4 6 15 634 735 14 16. Herol Nava 25 5 3 17 618 720 13 17. Villa de Aranda 26 3 2 21 628 724 8 18. Dicsa Cisne 22 3 1 18 544 684 7

al detalle

Apoyo a la campaña de la Asociación de Esclerosis Múltiple. El Helvetia Anaitasuna se ha unido a la campaña solidaria promovida por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra, para la adquisión de un exoesqueleto que facilite la movilidad a las personas afectadas. Antes del encuentro, los capitanes de ambos equipos y los árbitros (con el chocolate solidario), junto a la presidenta de la Sociedad, Mertxe López, posaron con uno de los impulsores, Juan Larreta.