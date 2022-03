Novena seguida del Barça

Antequera (Málaga) – El Barça encadenó su noveno título consecutivo de campeón de la Copa del Rey de balonmano al imponerse ayer por 30-26 a un Fraikin Granollers que, tras hacer sufrir lo indecible a los azulgrana en la primera mitad, en la que los vallesanos gozaron de una renta de hasta cuatro tantos (11-15) que creció a cinco en el inicio de la segunda (11-16), se vio finalmente arrollado por los pupilos de Antonio Carlos Ortega.

"No podemos entrar en su ritmo de partido, tenemos que cortocircuitar esas transiciones rápidas, que no puedan aprovechar nuestros cambios ataque-defensa", recalcó el preparador del Granollers, Antonio Rama, en la horas previas al inicio del encuentro. Más claro no lo podía tener el conjunto vallesano. Para poder sorprender al todopoderoso Barcelona, debía cortar las alas al equipo azulgrana. Algo que el cuadro vallesano logró y, de qué manera, en unos primeros doce minutos de juego (5-5) en los que el Granollers no sólo no concedió ni un sólo gol de contraataque, sino ni tan siquiera una rápida transición.

La cosa fue a mejor para el Granollers, que alcanzó el descanso con una ilusionante renta de cuatro goles (11-15), ventaja que creció todavía más en el inicio de la segunda mitad (11-16). Pero el Barcelona recondujo al situación a tiempo y con un contundente parcial de 8-2 en apenas nueve minutos volteó el marcador (19-18). Una reacción en la que jugaron un papel fundamental el portero Gonzalo Pérez de Vargas y el defensor brasileño Thiagus Petrus.

Barcelona30

Fraikin Granollers26

BARCELONA Pérez de Vargas; Aleix Gómez (7, 5p), Mem (2), Fabregas (2), Petrus (2), N'Guessan (8) y Ángel Fernández (2) –siete inicial–; Maciel (ps), Janc, Martí Soler, Cindric (4), Makuc, Langaro (1), Ben Ali (2), Richardson y Ali Zein.

FRAIKIN GRANOLLERS Rangel Luan; Sergi Franco, Chema Márquez (8), Pol Valera (7, 1p), Antonio García (4), Adrià Martínez (1) y Esteban Salinas (6) –siete inicial–; Varela (ps), Edgar Pérez, Gurri, Álex Márquez, Armengol, De Sande, Rey y Amigó.

Marcador cada cinco minutos 1-2, 3-4, 7-7, 9-10, 10-12 y 11-15 (descanso); 15-17, 17-18, 21-18, 23-19, 26-23 y 30-26.

Árbitro Andreu Marín e Ignacio García Serradilla (Catalunya). Excluyeron a Langaro, Ali Zein y Janc, del Barça; y a Antonio García, Amigó y Esteban Salinas, del Fraikin Granollers.

Pabellón Fernando Argüelles de Antequera (Málaga). Unos 2.500 espectadores.