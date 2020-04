Quintana sobre el documental del Movistar: "Recordar malos momentos no me gusta"

BOGOTÁ. El ciclista colombiano Nairo Quintana dijo que no ha visto 'El día menos pensado', una serie documental de seis capítulos que cuenta el día a día del equipo Movistar durante buena parte de la temporada 2019, porque no le gusta "recordar malos momentos".

"No he tenido el honor de verlo, he escuchado muchos comentarios. Solamente les puedo comentar lo que viví durante las grabaciones porque no lo he visto. Hay cosas que me han gustado, otras que no me han gustado. Y a veces recordar malos momentos no me gusta", dijo Quintana en un 'Instagram Live' que hizo en la cuenta de su Gran Fondo.

El colombiano, que ganó el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016 con la escuadra española, aseguró que la realización de 'El día menos pensado' fue "algo muy arriesgado". "Realmente no se oculta nada de lo que hay dentro de un equipo y así como a nosotros, en muchos de los equipos ocurren estas cosas", añadió.

No obstante, aseguró que se queda "siempre con lo positivo" de su paso por el Movistar, en el que estuvo entre 2012 y 2019, y mostró su agradecimiento a todas las personas con las que compartió esos años en el equipo.

La serie documental, de más de tres horas de duración, recoge con todo lujo de detalles y un acceso sin precedentes, y con los mejores adelantos técnicos, las interioridades del equipo Movistar durante buena parte de la temporada 2019, con especial atención a las tres grandes vueltas.

Grabado durante ocho meses en localizaciones de Europa y Latinoamérica, 'El día menos pensado' introduce sus cámaras en la actividad diaria del Movistar y en los sentimientos y reacciones de sus protagonistas.

Cubre de manera amplia el triunfo de Richard Carapaz en el Giro, la decimoquinta Gran Vuelta conquistada por la estructura de Eusebio Unzué, la convivencia entre Quintana y Mikel Landa en el Tour de Francia, o el segundo puesto de Alejandro Valverde en la Vuelta a España.

Por otra parte, Quintana manifestó que está contento en el equipo francés Arkea-Samsic, en el que asegura que se encuentra muy bien. "Como lo ven en mi rostro", apostilló.

"El cuerpo lo dice todo, siempre que estoy feliz las cosas se dan, hemos encontrado un gran grupo de personas cálidas, un grupo familiar que es lo que siempre busco", aseguró.