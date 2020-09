Pogacar hace historia a los 21 años: ganará el Tour de Francia

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha dado un impresionante vuelco a la clasificación general del Tour de Francia después de imponerse este sábado en la vigésima y penúltima etapa, una cronoescalada de 36,2 kilómetros entre Lure y el puerto de La Planche des Belles Filles, un resultado que le permite arrebatar el maillot amarillo a su compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma) para convertirse en virtual ganador de la ronda gala.



El corredor de 21 años remontó los 57 segundos de ventaja con los que llegaba Roglic al penúltimo día en una jornada para recordar, como pocas se han visto en las últimas ediciones del Tour. Su capicúa 55:55 final en la contrarreloj, 1:21 mejor que el tiempo del holandés Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) y el australiano Richie Porte (Trek-Segafredo).





ROGLIC: "'CHAPEAU' A POGACAR"

De esta manera, Pogacar subirá a lo más alto del podio en los, en el que le acompañarán el propio Roglic, que finalmente acaba en el segundo lugar a 59 segundos, y el australiano Richie Porte, que desbancó, con su tercer puesto en la crono, al colombiano(Astana), tercero hasta este sábado.Además, el vasco(Bahrain) y el balear(Movistar Team) terminarán la ronda gala en el 'Top 5', en cuarta y quinta posición respectivamente, mientras que el murciano(Movistar Team) cae del 'Top 10' y concluye duodécimo.En una jornada para la historia, el campeón francés(Deceuninck-Quick Step) fue el primero en bajar de la hora (57:54) en la meta situada en el puerto de la Cordillera de los Vosgos, una subida coronada con 5,9 kilómetros al 8,5% de desnivel y que causó estragos en gran parte del pelotón.El crono del galo se mantuvo en lo más alto de la tabla de tiempos durante casi tres horas. Tuvo que llegar otro campeón nacional, el belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), para auparse como el nuevo corredor de referencia, al mejorar en 28 segundos la marca de Cavagna.Con Roglic a punto de entrar en competición,con un único objetivo: poner patas arriba la ronda gala. En el minuto 24 de la contrarreloj, el portador del maillot blanco rebasaba al colombiano Miguel Angel López (Astana). Roglic pasaba por Le Raddon -en el kilómetro 14,5- con 13 segundos de desventaja respecto a su compatriota, y comenzaba a temblar.Tanto Porte como Dumoulin (57:16) mejoraron en meta el tiempo de Van Aert, pero las miradas ya estaban centradas en la lucha de eslovenos. En el intermedio de la subida final, Pogacar se enfundaba virtualmente el maillot amarillo al aventajar en 1:22 a su compatriota, y los malos presagios se confirmaban para Roglic en meta: cedió 1:56 y se despidió de la gloria en la 'Grande Boucle' por 59 segundos finales.Este domingo, los ciclistas disputarán ya la última etapa, en la que, entre sorbos de champán y felicitaciones, cubrirán los 122 kilómetros en llano desde Mantes-la-Jolie hasta los Campos Elíseos, donde Pogacar se coronará como campeón de la 107ª edición.1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) 55:55.2. Tom Dumoulin (HOL/Jumbo-Visma) a 1:21.3. Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) m.t.4. Wout van Aert (BEL/Jumbo-Visma) 1:31.5. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) 1:56.1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) 84:26:33.2. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 59.3. Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) 3:30.4. MIKEL LANDA (ESP/Bahrain-McLaren) 5:58.5. ENRIC MAS (ESP/Movistar Team) 6:07.El esloveno Primoz Roglic, que cedió el maillot amarillo en la penúltima etapa del Tour de Francia a su compatriota Tadej Pogacar, virtual campeón de la carrera, felicitó a su rival y aseguró lamentó no haber buscado ganar más tiempo en los días previos."Por supuesto que estoy decepcionado, pero solo puedo decir 'champeu' a Tadej, que ha merecido su victoria", dijo el ciclista del Jumbo tras ceder el liderato en la crono de La Planche des Belles Filles."Es posible que no haya apretado lo suficiente en los últimos días. En la crono he sido más rápido que otros, pero quizá no lo suficiente. Estoy decepcionado con el resultado, pero lo he dado todo", aseguró el ciclista del Jumbo, que vistió el maillot amarillo desde la novena etapa.El esloveno aseguró que el Tour fue "genial" y dijo que la gente pudo disfrutar viéndolo por la tele.