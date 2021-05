Clásica Féminas | Dominio absoluto de Van Vleuten

Annemiek Van Vleuten (Movistar) volvió a coronarse en Navarra. La ganadora de la edición del año pasado se impuso con autoridad en la primera etapa de la Clásica Féminas de Navarra. Era la favorita y no falló. La neerlandesa se marchó de sus rivales con un ataque a falta de 3 kilómetros de la meta y cerró la victoria con un ajustado esprint ante su compatriota Vollering (SD Worx). La italiana Elisa Longo (Trek-Segafredo) completó el podio bajo una intensa lluvia en Lekunberri.

El recorrido de esta primera etapa, un completo rompepiernas, se hizo todavía más duro a causa de la intensa lluvia que acompañó al pelotón durante gran parte de la prueba. Se corrió al estilo de una clásica. A una velocidad de vértigo desde el inicio y con continuos cambios de ritmo en cada puerto. Una auténtica oda al ciclismo que terminó con tan solo 38 de las 170 participantes cruzando la línea de meta empapadas y hasta llenas de barro. Puro espectáculo con las mejores ciclistas del mundo.

El pelotón salió de Zudaire a las 15.30 y se rodó a un ritmo elevado desde el comienzo. A falta de 80 kilómetros para la meta, Campbell (Team Bike Exchange) probó fortuna y logró 30 segundos de ventaja sobre el pelotón en el Portillo de Arradia. Este primer movimiento no tuvo éxito, pero agitó al pelotón, en el que se sucedieron las hostilidades. Mavi García, Ane Santesteban, Moolman, Winder, Magnaldi, Chabbey y Harvey llegaron con ventaja al puerto de Zuarrarrate, a solo 15 kilómetros de meta. Sin embargo, el grupo formado por Van Vleuten, Vollering, Moolman-Pasio, Cavalli, Harvey y Elisa Longo tomó la cabeza de carrera en la subida a Mugiro.

Las seis iban a jugarse la victoria de etapa. Todas se vigilaban y, en medio del marcaje, emergió la figura de Van Vleuten con un ataque fulminante a falta de tres kilómetros para el final. Ya no le verían hasta la meta, donde la neerlandesa alzó el puño con rabia.

"Me gusta la lluvia porque en Países Bajos hay muchos días así. He sabido darle la vuelta a la situación y disfrutar", explicó Van Vleuten al término de la carrera. A sus 38 años, la ciclista del Movistar sigue aumentando su leyenda. Parece imbatible. Se maneja a la perfección en cualquier terreno. Ayer, sabía que no era la más rápida y atacó a 3 kilómetros de meta para coger unos metros sobre sus 6 compañeras de fuga. Una distancia que le sirvió para ganar a Vollering y a Elisa Longo, sobre el papel más rápidas que ella.

Este año, Van Vleuten ya ha ganado A Través de Flandes, el Tour de Flandes y la Vuelta a Valencia y ayer añadió a su palmarés la primera etapa de la Clásica Féminas de Navarra con final en Lekunberri. Un pueblo convertido en talismán para el Movistar. Marc Soler alzó los brazos en la Vuelta el año pasado y Van Vleuten lo emuló ayer.

Pese al mal tiempo, los vecinos de Lekunberri aprovecharon la ocasión para ver a las mejores ciclistas del mundo por sus calles y muchos de los más pequeños obtuvieron un bidón como premio. Van Vleuten entregó el suyo con una sonrisa infinita, casi tanto como su talento.

Van Vleuten mantiene su idilio con la Comunidad Foral. Venció en San Miguel de Aralar en la Emakumeen Bira y se impuso en la Clásica Féminas de Navarra el año pasado. "Es muy bonito ganar en casa con el Movistar, confesó". Hoy tendrá la oportunidad de volver a hacerlo en la segunda etapa de una Clásica Féminas de Navarra que parece difícil que se le escape.

Clasificación

General

1. A. Van Bleuten (HOL/Movistar)3h.44:33

2. Demi Vollering (HOL/SD Worx)m.t.

3. Elisa Longo (ITA/Trek-Segafredo)a 0:05

4. Ashleigh Moolman (SDA/SD Worx)a 0:16

5. Marta Cavalli (ITA/FDJ)a 0:16

6. M. Harvey (NZL/Canyon Racing)a 0:16

7. Katrine Aalerud (NOR/Movistar)a 1:41

8. P. Rooijakkers (HOL/Liv Racing)a 1:41

9. Ane Santesteban (BikeExchange)a 1:41

10. Ruth Winder (USA/Trek)a 1:41

General Equipos

1. Movistar Team11h.19:51

2. SD Worxa 1:41

3. Trek-Segafredoa 3:29

4. FDJa 5:03

5. Canyon Racinga 5:03

General Españolas

1. Ane Santesteban (BikeExchange)a 1:41

2. Margarita García (Alé BTC)a 1:41

3. Sara Martín (Movistar)a 4:31

4. Eider Merino (Monex)a 8:18

General Sub-23

1. Sara Martín (Movistar)a 4:31

2. Niamh Fisher (NZL/SD Worx)a 7:37

3. S. Van Anrooij (HOL/Trek-S.)a 9:18

Hoy, la segunda etapa. La segunda etapa se disputa esta tarde con salida (15.15 horas) y llegada en Pamplona (19.00 h). El puerto de El Perdón se presenta como punto clave de la carrera.