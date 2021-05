Van Vleuten: "Es muy especial ganar en Navarra"

lekunberri – Annemiek Van Vleuten se mostró muy satisfecha tras su victoria en la primera jornada de la Clásica Féminas de Navarra. Un triunfo que tildó de "especial" por haberlo logrado en Navarra, en la tierra de su equipo. "Sé que es una victoria especial para el Movistar. Para mí, también es muy bonito ganar en casa, en Navarra".

La neerlandesa alabó la belleza y la dureza del recorrido. "Tengo que felicitar a la organización por hacer una carrera tan bonita. Es un entorno único y un recorrido muy duro para las corredoras. Creo que Navarra es una zona muy bonita y me gustaría venir aquí también de vacaciones algún día", bromeó.

Sobre la carrera, explicó que tenía que llegar con ventaja a la última recta de Lekunberri para asegurar el triunfo. "No quería llegar al esprint con Vollerin porque es más rápida que yo. Tanto en la Amstel Gold Race como en la Lieja fueron dos esprints y ganó ella, así que tenía que romper la carrera antes. Además, tenía dos rivales del equipo SD Worx –Vollering y Moolman–, estaba en inferioridad numérica, y eso le da al triunfo mucho más valor al triunfo".

Asimismo, agradeció el trabajo de su equipo durante toda la prueba. "Ha sido una carrera muy completa de todo el equipo. Estoy muy orgullosa del equipo, que ha hecho una gran labor. Sara Martín solo tiene 22 años y su rendimiento ha sido espectacular. Me ha ayudado mucho para conseguir esta victoria".

La neerlandesa dio más valor a esta victoria que a la lograda el curso pasado. "El año pasado, fue totalmente diferente por la pandemia. Yo pude seguir entrenado en los Países Bajos y otras corredoras vinieron a Navara con una preparación menor. Este año, la victoria tiene más valor porque hay Juegos Olímpicos y todo el mundo está entrenando al máximo".

Por último, aseguró que la intensa no fue un problema para ella. "He podido darle la vuelta a la lluvia y disfrutar. Cuando no hace mucho frío, me gusta la lluvia. En la selección holandesa, el entrenador nos dice que cuando está lloviendo es nuestro día".

Por su parte, Sara Martín, campeona de la categoría sub-23, se mostró muy contenta por el trabajo realizado. "Sobre todo, por verme ahí delante con las mejores ciclistas a nivel internacional. He podido dar mi mejor versión y ayudar al equipo, que era mi papel. He tenido un gran día y estoy muy contenta de haberlo hecho lo mejor que he podido", concluyó.

