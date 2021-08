Óscar Rodríguez: "Llego muy bien y quiero ayudar a Vlasov a ganar la Vuelta"

Óscar Rodríguez (6/5/1995) comenzará este sábado su tercera Vuelta a España, a la que llega con la intención de ayudar a Aleksandr Vlasov –el líder del equipo Astana– y de pelear por alguna victoria de etapa. El burladés ya logró un triunfo histórico en La Camperona en 2018 y avisa: llega en un buen momento de forma y la etapa del Gamoniteiru se adapta muy bien a sus condiciones.

¿Cómo está viviendo estos días previos a la Vuelta?

–Con calma. Al final, es mi tercera vuelta, mi cuarta grande y estoy más tranquilo. Estoy organizando un poco todo: la maleta y las cosas del viaje, pero con calma.

Supongo que este año será todo más complicado por el coronavirus.

–Claro. Tenemos que pasar PCR y antígenos todas las semanas y eso está suponiendo un gran desembolso para los equipos. Pero bueno, es lo que hay que hacer. No nos podemos jugar la retirada del equipo por un positivo y es mejor prevenir que curar.

¿En qué momento de forma llega tanto física como mentalmente?

–Creo que estoy bastante bien. He venido de correr bastantes días de competición estas últimas tres semanas. Ahora, con el descanso de estos últimos días, creo que voy a estar muy bien para el inicio de la Vuelta.

Va a ser su primera carrera de tres semanas esta temporada. ¿Le puede beneficiar?

–Yo creo que me viene bien porque al final una gran vuelta desgasta mucho y hacer dos en un año es un poco arriesgado. Creo que la preparación ha sido buena y estoy muy contento de poder estar en la Vuelta.

Quedó segundo en la subida al Mont Ventoux y séptimo en la Vuelta a Castilla y León. ¿Qué balance hace de su temporada hasta ahora?

–Ha sido bastante buena. La verdad es que Mont Ventoux y Occitania salieron bastante bien. Ahora, en la segunda parte de la temporada, también conseguimos la victoria en Ordizia con Luis León Sánchez y yo le pude echar una mano en los kilómetros finales. Luego, en Castilla y León también tuve mi oportunidad y terminé séptimo. No he conseguido ganar, pero he hecho varias carreras entre los diez primeros y eso hay que valorarlo. Me pongo un notable de nota hasta ahora.

Y puede lograr el sobresaliente en la Vuelta. ¿Cuál va a ser su objetivo a nivel personal?

–Voy a apoyar a Aleksandr Vlasov, que será el líder, e intentaré estar lo más cerca de él en las jornadas de montaña. Y a ver si algún día puedo estar en una fuga y pelear alguna etapa.

Ya logró ganar en 2018...

–Sí. La victoria en La Camperona fue uno de los mejores momentos de mi vida y lo recuerdo con mucha alegría. Va a ser muy difícil repetir pero bueno, por intentarlo que no quede.

¿Tiene alguna etapa marcada?

–La verdad es que no me he marcado ninguna especialmente. Sí que es verdad que el de Gamoniteiru es un puerto que me viene muy bien, pero iremos día a día y con calma.

¿Cómo llega Vlasov, el líder del equipo Astana?

–Bien. Vlasov es un tío serio, que es muy profesional y que allá donde va hace carreras muy grandes. Viene también de descansar bastante y yo lo veo muy bien. Hizo los Juegos Olímpicos y creo que, de cara a la Vuelta, va a estar bastante fresco.

¿El objetivo del equipo es luchar por la victoria en la general o se podrían conformar con el podio?

–No. Lucharemos por la victoria en la general e intentaremos ganar, aunque sabemos que es muy complicado. Además, Vlasov es un ciclista que todavía es muy joven y tampoco hay que exigirle muchísimo. Pero bueno, por qué no vamos a soñar con ganar la general.

¿Cómo ve al resto de favoritos como Roglic, Bernal, Mas o Landa?

–Yo los veo bastante igualados la verdad. Creo que este año va a ser una Vuelta muy ajustada salvo que Roglic se saque de la chistera la magia que tiene. Pero bueno, creo que va a estar muy empatada la carrera.

¿Es un alivio que no vaya Pogacar?

–La verdad que sí (ríe). Es muy difícil poder seguirle y que no venga quizás abre un poco más el grupo de candidatos a la victoria en la general.

En el Astana vais seis españoles: los Izagirre, Aramburu, Fraile, Luisle y usted. ¿Cómo es el ambiente dentro del equipo?

–La verdad es que por ambiente no va a ser. Seguro que hacemos un gran grupo y la verdad es que casi casi somos la selección española (ríe). Estoy muy contento por esa parte.

Sus compañeros también le habrán ayudado en su progresión.

–Sí, mucho. Aprender de los Izagirre, de Luis y de Omar es un privilegio. Es lo que tiene correr en el World Tour, que en el equipo siempre vas a tener estrellas. Ves lo que hacen e intentas seguir sus pasos. Es un orgullo y un deber que tengo como ciclista para seguir mejorando.