'Superman' López renueva con el Movistar Team hasta 2023

El Movistar Team anunció este jueves la renovación del contrato del ciclista colombiano Miguel Angel López por dos temporadas más, por lo que correrá con el equipo navarro al menos hasta el final del año 2023.

'Superman', que tenía contrato hasta el término de este 2021, será una de las bazas de los de Eusebio Unzué en la Vuelta a España que arranca este sábado y donde intentará pelear por el triunfo. Hasta el momento, ha sumado tres triunfos en una primera campaña marcada por los problemas físicos, pero en la que ha podido ganar la Vuelta a Andalucía, con etapa incluida, y una prueba con final en el Mont Ventoux.

