Enric Mas: "Poder ganar la Vuelta no me da vértigo, me motiva"

El español Enric Mas (Movistar) despertó en Cantabria "más cansado que en otras jornadas de reposo" debido a dos semanas de carrera muy duras, de mucho calor, pero el mallorquín sabe que la Vuelta está en juego en las etapas de montaña de Asturias y en la crono de Santiago. "Tenemos claro que saldremos a ganar", asegura.

"Parece visto por televisión que no ha habido batalla, pero hemos ido muy rápido, por ejemplo ayer en El Barraco fuimos a tope todo el día, se metió Kruijswij en la fuga y llegó a estar a 4 minutos y era peligroso. Luego el Intermarché del líder fue a tope. Llegamos al final 15 en el pelotón. Es cierto que esta semana no ha habido batalla entre los favoritos, pero en la tercera semana se verá batalla seguro", dijo el ciclista de Artá.

Mas, cuarto en la general a 2.11 del líder, el noruego Odd Christian Eiking y a 35 segundos de Roglic, gran favorito, no ha hecho cuentas ante la crono de Santiago, tiene claro que debe sacar ventaja en la montaña, sin complejos, y con ambición.

"No he echado cuentas para la crono. Ni lo he pensado ni lo pienso. Primero tenemos la etapa de mañana, que parece para esprinters, pero en Cantabria nada es fácil, luego tenemos las dos etapas importantes de Lagos y Gamoniteiru, donde debemos sacar la mayor rentabilidad posible"

Pero Enric Mas sabe y admite, que la posibilidad de ganar una grande no está tan lejos, por mucho que Roglic se haya mostrado superior hasta el momento.

"No siento vértigo por la posibilidad de ganar la Vuelta, al revés, estar bien clasificado es una motivación, estoy contento de estar ahí luchando por la Vuelta", aseguró.

¿Cuál puede ser la estrategia para batir a Roglic?. Mas daría por buena cualquiera que fuera efectiva, el problema es encontrar la tecla correcta.





Los ciclistas Primoz Roglic (i) y Enric Mas (d). Foto: Efe

"Venimos del Tour y puede acusarse ahora. Está claro que saldremos a ganar, a intentarlo sí o sí, no sé si con un ataque a 80 km de meta, pero seguro que lo vamos a intentar".

Hasta el momento el líder del Movistar lo ha intentado pocas veces, pero el viento a veces lo impide.

"Hemos visto que el día bueno para arrancar fue el sábado en Villuercas, pero daba mucho viento de cara, al final se notaba mucho. La idea era intentar sacar tiempo pero no pudo ser, él tenía 3 corredores y con menos esfuerzo que nosotros nos hubiera remachado, por eso no lo intenté. En El Barraco se fue Yates, yo contesté, pero Roglic se soldó a mi rueda".

Mas tiene claro que Roglic no irá a menos, que el esloveno mantendrá el nivel mostrado hasta ahora.

"No creo que vaya a menos, va a estar a su nivel, es de los mejores del mundo, está muy bien, no le veo cansado ni mucho menos".

En el plano de las estrategias podría ser determinante el papel de otros corredores como Egan Bernal, quien debe quemar las naves esta última semana por lograr al menos un puesto en el podio.

"Bernal seguro que va a estar esta semana en la pelea, pero también Yates, Haig ...todos deben jugar al ataque y eso nos puede beneficiar".

Mas vive "con emoción" que la afición grite su nombre y sentirse como un referente sobre todo entre los más jóvenes.

"Ese apoyo demuestra que la gente confía en mí, eso es un orgullo, a ver si ese animo me ayuda para estas etapas claves".