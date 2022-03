Colbrelli, consciente tras desplomarse y recibir un masaje cardíaco

El italiano Sonny Colbrelli se ha desplomado una vez concluida la primera etapa de la Volta a Catalunya. Colbrelli ha disputado el esprint con Michael Matthews, pero una vez rebasada la línea de meta situada en Sant Feliu de Guíxols, el italiano ha caído desplomado debido a problemas cardíacos.





Team Bahrain Victorious would like to thank the organisers @VoltaCatalunya and the medical teams for their support and assistance.



Further updates will follow.