Visita complicada para Osasuna Magna

pamplona – Osasuna Magna afronta uno de los más largos desplazamientos para enfrentarse al potente Jimbee Cartagena (18.30 horas), otro de los equipos situados en la parte alta de la clasificación y que viene de golear en la pasada jornada por 0-4 en la pista de Fútbol Emotion Zaragoza. El partido será televisado en directo por LaLiga Sports TV.

Imanol Arregui podrá disponer de toda la plantilla al completo para intentar puntuar en una pista en la que ha encajado demasiados goles en las sus dos últimas y únicas visitas al nuevo recinto cartagenero, lo que le condenó en las dos ocasiones a venirse de vacío a Pamplona.

Como continuación de un calendario frenético, los verdes deberán volver a viajar el próximo martes para disputar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en Tudela ante Aspil Jumpers Ribera Navarra y recibirán a Córdoba Futsal en el Anaitasuna el viernes 27 a las 20 horas.

Imanol Arregui es consciente que les espera un partido "muy duro, ante probablemente uno de los mejores equipos de la liga". "Se han reforzado muy bien, han hecho una inversión importante y creo que es un serio candidato a pelear por los títulos", asegura el técnico de Osasuna Magna.

Para el equipo navarro es "una oportunidad más de volver a estar un buen nivel". "Vamos a ver si podemos estar un poco más acertados de cara a puerta porque nos va a hacer falta. Es un equipo que va a salir a por el partido desde el minuto 1, y es algo que a nosotros también nos va a permitir atacar", apunta Arregui.

Por ello, el entrenador cree que su equipo no tendrá que contentarse con defender bien, sino que tiene que ser "valiente" para buscar la portería contraria desde los primeros minutos del encuentro. Tenemos que ser valientes, no nos va a bastar con defender, porque tienen mucho gol. Tienen muchos con jugadores con muchísima calidad y cualquiera te puede ganar el partido en cualquier momento, así que tendremos que aprovechar nuestras opciones, porque si no va a estar complicado", augura Arregui.

PRIMERA MASCULINA

11ª JORNADA

Palma-Santa Coloma1-2

Córdoba-Emotion ZaragozaSábado 13.00

Peñíscola-LevanteSábado 18.00

Aspil Jumpers-BetisSábado 18.00

Jimbee Cartagena-Osasuna MagnaSábado 18.30

Burela-JaénSábado 20.30

Antequera-ElPozo MurciaDomingo 18.30

Barça-O Parrulo FerrolDomingo 19.00

Inter-Viña AlbaliAplazado

CLASIFICACIÓN