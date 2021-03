Paso atrás del Aspil

Aspil-Jumpers3

ASPIL-JUMPERS Adrián Pereira, Javi Sena, Lemine, Pablo Ibarra y Gabriel –cinco inicial–. También jugaron David, Dani Martín, Javi Mínguez, Terry, Pedro, Nil y Uge.

CÓRDOBA Prieto, Pablo del Moral, Zequi, Jesulito y Shimizu –cinco inicial–. También jugaron Saura, Périn, Jesús Rodríguez, Caio, Ricardo, Koseky, Manu Leal y Cordero.

Goles 1-0, min. 1: Gabriel; 1-1, min. 5: Saura. 2-1, min. 7: Dani Martín; 2-2, min, 15: Jesulito; 2-3, min. 17: Zequi. 2-4, min. 19: Périn; 3-4, min. 20: David.

Árbitros Ferrero Carballal y Martínez Torres (Comité Gallego). Amonestaron a los locales Lemine, Javi Mínguez y a los visitantes Jesulito, Cristian Ramos, Périn, Caio, Zequi y al utillero.

Pabellón Partido disputado en el Ciudad de Tudela. Unos 250 espectadores.

El Aspil-Jumpers Ribera Navarra no pudo brindar un triunfo a los integrantes de la primera plantilla del club que presenciaron el partido ante el Córdoba tras ser homenajeados con motivo del 20º aniversario. Los de Pato cayeron ante un rival directo, que le adelanta en la tabla y les deja sin margen de error.

Pese a la derrota, el choque empezó bien para los de Tudela que a los veinte segundos ya iban por delante, gracias a un gol de Gabriel. El Córdoba no acusó el tanto y enseguida demostró que no había venido a Tudela a hacer turismo. En la primera ocasión que tuvo, Saura no falló ante Adrián Pereira, que suplió al lesionado Gus. No estaban a gusto los locales y aun así Dani Martín volvió a poner en ventaja al Aspil-Jumpers. Pese a mandar en el marcador, los locales no tenían controlado el partido y los andaluces fueron creciendo. Tres contras perfectamente ejecutadas le valieron al Córdoba para darle la vuelta al encuentro. Los de Tudela parecían incapaces de reaccionar, pero David sacó petróleo en una acción de la nada y los locales se marcharon a los vestuarios con la esperanza de voltear el partido.

Tras la charla de Pato en el descanso, el Aspil-Jumpers salió con otra actitud y buscó el empate, aunque sin realizar un juego fluido. Controlaban los naranjas el juego, pero no acertaban en la finalización. Prieto, con una buena mano, evitó que Terry hiciera el empate y después hizo lo propio ante un disparo de Pablo Ibarra. Saura también gozó de dos ocasiones a la contra para sentenciar. A tres minutos del final, David se enfundó la camiseta del portero-jugador para tratar de salvar un punto. Y la tuvo el Aspil-Jumpers sobre la bocina, pero el lanzamiento de Lemine se estrelló en el palo.

josé lucas mena 'pato'

"si regalas goles es imposible ganar"

Declaraciones. Aunque aseguró que "lo más justo hubiera sido el empate", al técnico de Aspil-Jumpers no le gustó nada la primera parte de su equipo. "No hemos sido nosotros ya que, aunque nos hemos puesto dos veces por delante en el marcador, los jugadores estaban atenazados. Les pesaban las piernas, no tenían fluidez y, al final, si regalas tanto goles es imposible ganar un partido". Pato reconoció que, sin jugar realmente bien en la segunda mitad, el equipo mejoró la actitud. "No hemos regalado tanto y hemos tenido bastantes ocasiones para empatar, aunque es verdad que ellos han tenido también un par de contras. Es una derrota dura".

PRIMERA MASCULINA

24ª JORNADA

Aspil Jumpers-Córdoba3-4

Burela-Levante3-1

Jaén-ElPozo Murcia1-2

Jimbee Cartagena-Inter3-4

Palma-Viña Albali1-0

Peñíscola-Emotion Zaragoza3-3

Antequera-Santa ColomaHoy 11.30

Barça-Osasuna MagnaHoy 12.00

Betis-O Parrulo FerrolHoy 17.00

