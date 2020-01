Messi, contra un Atlético en transición

YEDA (ARABIA SAUDÍ) - Leo Messi, el jugador más determinante del fútbol mundial, vuelve a cruzarse en las aspiraciones del Atlético Madrid, en la segunda semifinal de la Supercopa de España, con el recuerdo aún fresco del duelo en el Wanda Metropolitano que desequilibró en el tramo final el astro argentino.

Messi, que ha marcado ya treinta goles al conjunto rojiblanco, encara la transición del conjunto rojiblanco. Fue precisamente tras la derrota encajada ante el cuadro azulgrana, el pasado 2 de diciembre, cuando Diego Pablo Simeone situó a su equipo en un período transitorio en la presente campaña, aunque después lo matizó.

Aún así, el preparador argentino no da con la tecla ante el Barcelona. Veintiséis veces se ha medido Simeone como entrenador rojiblanco con el Barcelona y solo cuenta con dos triunfos. Ambos en casa y en los cuartos de final de la Liga de Campeones (1-0 en 2013-14 y 2-0 en 2015-16); nueve empates y quince derrotas, 37 goles del equipo azulgrana y 21 rojiblancos. El Barcelona no cae contra el Atlético Madrid desde el 13 de abril del 2016, en Europa.

En el Barcelona no han viajado ni Ousmane Dembelé, ni Arthur Melo ni Marc Andre Ter Stegen. La baja del meta alemán es la más relevante del conjunto de Ernesto Valverde, que ha citado a varios jugadores del filial. Los porteros Iñaki Peña y Arnau Tenas además de Riqui Puig, Collado y Araújo. El resto está a las órdenes de Valverde, que aspira a la conquista del primer título del curso para sosegar el entorno y confirmar las expectativas de su equipo.

El Atlético de Madrid llega con una sola duda en el once ante el Barcelona: Koke o Héctor Herrera. El medio centro mexicano le ha dado un plus al Atlético desde su jerarquía, su visión o su sentido táctico en cuanto ha tomado un protagonismo que no tenía en el principio de la campaña, pero podría partir de suplente en Yeda, entre la recuperación de Koke y el incontestable momento de Ángel Correa por la banda derecha.

El Atlético disfruta de su mejor racha de la temporada, cuatro victorias; y con la ambición para asaltar su octavo título de la era Simeone. - Efe

previa

valverde "Se hace extraño jugar con dos invitados"

"Se hace extraño jugar cuatro equipos la Supercopa, es lo que hay, si me dan a elegir prefiero el formato anterior pero es la RFEF quien debe decidir el formato, yo veía bien que fuera el primer título de la temporada. Estos partidos generan expectación, aunque campeón de Liga sólo hay uno y de Copa sólo hay uno", comentó el técnico del Barcelona.



LA PREVIA

BARCELONA Neto; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Griezmann y Suárez.

ATLÉTICO Oblak, Trippier, Felipe, Giménez, Lodi; Correa, Koke, Thomas, Saúl; Joao Félix y Morata.

Árbitro Jose Luis González González (Comité castellano-leonés)

Hora/tv 20.00h. Movistar Liga de Campeones.