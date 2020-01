Andoni Alonso: "Queremos seguir creciendo y mantener el hambre por ganar y por mejorar"

pamplona - Líder con 42 puntos, máximo goleador y con un juego que encandila, la Mutilvera ha demostrado que está en el buen camino. La meta está en mayo.

Ser campeón de invierno indica que se están haciendo bien las cosas.

-Se saborea mejor cuando coincide con el parón de Navidades, pero siempre está bien acabar como líder la primera vuelta porque es sintomático de que el equipo está trabajando bien, pero ya desde el lunes estamos pensando en el Cirbonero.

No es sencillo.

-Cada partido cuesta ganarlo y los rivales cuando juegan contra los equipos de arriba tienen un plus más para conseguir puntos. Para estar arriba en 19 jornadas has tenido que mostrar una buena regularidad. Tenemos muy claro que estamos en enero. Desde agosto el equipo ha crecido, pero no nos podemos quedar estancados o mirándonos al ombligo. Tenemos que seguir mejorando, porque te puedes llevar batacazo. Queremos seguir con esta línea de crecimiento, con este hambre por ganar y por mejorar.

Más allá de los resultados, se llevan los elogios por el juego.

-Tenemos una propuesta y los jugadores creen en ella. Propuestas para competir hay muchas y nosotros creemos en la que intentamos mejorar cada semana. Los jugadores son valientes y tienen talento y ganas de trabajo para desarrollarla. La trabajamos en los entrenamientos para que se vea en los partidos.

Están comprometidos.

-Sí. Hay que destacar el trabajo de los jugadores y su compromiso en tres años que se mantiene el bloque. Y los que se han unido al grupo tienen que hacer un gran esfuerzo porque vienen de otra forma de jugar. Es una gozada entrenarlos. Quieren aprender constantemente. El equipo tiene mucho crecimiento. Ahora somos mejores que en agosto y en mayo tenemos que ser mejores que ahora. Defensivamente tienes que ser cada vez más fuerte y ofensivamente tener más abanico.

¿Cómo espera la segunda vuelta?

-Las segundas vueltas son más competidas. Empiezas la Liga contando partidos y en la segunda vuelta vas restando jornadas. Los que están por abajo aprietan y a todos les urgen los puntos. La segunda vuelta todavía será más igualada y los puntos serán más preciados. Nosotros, con los pies en el suelo y ganas de crecer y de soñar, queremos darle fuerte desde el inicio.

El premio es acabar entre los cuatro primeros y el premio gordo, ser campeón.

-El objetivo de inicio de temporada es llegar a puestos de play off. Si estamos en esta posición, queremos en primer lugar asegurar una plaza entre los cuatros primeros y si mantenemos esta regularidad y este buen tono, trataremos de luchar por todo.

¿Quiénes serán sus rivales?

-Estamos arriba con San Juan y Beti Kozkor, y después están Pamplona, Txantrea, Cirbonero, Burladés... Enero y febrero serán determinantes para ver si se produce una ruptura.

¿Cómo ha cambiado Footters la forma de trabajar de los entrenadores?

-Todo lo que sea dar mayor visibilidad al fútbol aficionado es bienvenida. Nos ayuda a ver el resto de partidos cuando coinciden en tu horario, pero para mí es muy importante ir al campo y verlo en directo, porque captas más cosas que en la tele. Es una herramienta nueva este año y la he utilizado para ver partidos no sólo de nuestro grupo sino de otros. Y de cara a lo que pueda venir de play off te facilitará tener más información.

Le iba a preguntar si era demasiado pronto para ver posibles rivales de play off, pero ya veo que no.

-Vas viendo para conocer otras formas de jugar, de plantear partidos cuando escuchas que a un equipo le va bien. Más que analizarlo como rival, que sería una locura en enero, lo utilizas para aprender o ver acciones a balón parado, o cómo se mueve un lateral que lo hace bien...

Siempre inquieto futbolísticamente hablando.

-En el fútbol, como en las empresas, no te puedes quedar estancado porque te pasan por todos lados. Como equipo queremos estar en evolución y tener cada vez más armas para atacar y para defender y ser mejor equipo.