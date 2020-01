El Tudelano, a lograr al fin un triunfo vital

pamplona - El Tudelano busca la victoria que se le resiste desde hace nueve jornadas. Cuatro empates lleva el equipo de José Mari Lumbreras en este tiempo en el que ha mostrado más fútbol de lo que dice su rendimiento. Es hora de sumar de tres y la oportunidad es hoy (12.00h) ante el Arenas de Getxo.

Una semana ha pasado desde el empate en Tajonar, en un partido serio, y por fin han llegado los refuerzos que tanto necesitaba una plantilla en la que muchas jornadas no había más de 15 jugadores disponibles. El regreso de Néstor Salinas, unido a la incorporación de Marcos (Numancia) y Picho (Chivas) tiene que dar vida a un equipo que todavía tiene que dar guerra este año.

José Mari Lumbreras sabe que la necesidad apremia. "Estamos con la necesidad de ganar para dar valor a los empates que estamos consiguiendo. Nos urge la victoria, porque si los resultados no llegan pueden entrar dudas y es necesario reforzar con puntos el trabajo que se hace. Pero no podemos caer en la angustia, que no nos permita tomar las decisiones correctas". El técnico tendrá disponibles a los tres fichajes. "Están los tres en condiciones y nos van a ayudar a dar otra frescura al equipo. Seguimos pendientes de que pueda volver algún jugador que conoce la casa". Todo apunta al delantero Álex Sánchez. Para este partido Obieta y Soto están lesionados, al igual que Iñaki Jiménez, Diego Royo, Meseguer y Álvaro.

El Arenas es un equipo de la zona baja que reaccionó en la parte final de la primera vuelta y salió de los puestos más peligrosos. Es un rival directo para el Tudelano, ya que actualmente tiene dos puntos más y ocupa el puesto de play out. Llega a este partido después de un triunfo clave ante el Salamanca. - M.J.A.