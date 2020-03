Holanda se plantea dos semanas de preparación

barcelona – Pol Llonch (Barcelona, 1992), uno de los máximos responsables del gran momento del Willem II y elegido como mejor jugador del mes en la Eredivisie en enero y febrero, considera que la para la reanudación del campeonato holandés será necesario un periodo de preparación de un par de semanas por lo menos. "Aquí ya se ha rumoreado que en principio los equipos volverán a entrenar el 6 de abril y después habrá un par de semanas de preparación para volver a coger el tono físico y prevenir lesiones. Por mucho trabajo que hagas en casa no es lo mismo que entrenar con los compañeros para ir cogiendo el ritmo de competición. Pero tal y como están las cosas es una incógnita si podremos volver el día 6 y si podremos volver a jugar a finales de abril", afirmó. "Aquí aún no hay un confinamiento como en España porque, aunque desde el gobierno han alentado a la gente a quedarse en casa, no está prohibido salir a la calle. De todas maneras, si sales a la calle tienes que guardar una distancia de seguridad con las otras personas y se recomienda que vayas a espacios abiertos como parques, los cuales abundan en este país".

El Schalke suspende el mercado de fichajes e inversiones

Alemania – El FC Schalke 04 ha suspendido todas sus posibles altas y bajas de jugadores debido a la pausa en la temporada para frenar la propagación del coronavirus, confirmó el director deportivo de la entidad, Jochen Schneider, en una entrevista de Sport1. "En nuestro caso hay una suspensión de contrataciones e inversiones", señaló Schneider. "El mundo del fútbol se encontrará en verano con un mercado de fichajes completamente diferente".