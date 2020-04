Mikel Larraza (Ardoi) espera fecha de operación

ligamento cruzado anterior. El jugador del Ardoi Mikel Larraza (Astráin, 11-6-1997) tenía que haber sido operado de ligamento cruzado anterior de la rodilla, ligamento interno y probablemente de menisco. Se lesionó el 30 de diciembre. "En marzo iba a San Miguel a fortalecer músculo y ya me dijeron que se podía aplazar la operación. Con el estado de alerta me lo confirmaron. Eso es retrasar la recuperación, aunque como la Liga está detenida no se lleva tan mal. Sigo fortaleciendo musculatura en casa con la bici".