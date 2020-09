"Es difícil que mi hijo se quede"

El padre y agente de Leo Messi, Jorge Messi, aseguró a su llegada a Barcelona que está "difícil" que su hijo permanezca en el FC Barcelona, si bien ha negado que hayan hablado con Pep Guardiola, técnico de un Manchester City con quien no han contactado tampoco.

"No sé, no sé nada. Lo veo difícil para quedarse", reconoció el padre de Leo, actual capitán del equipo blaugrana, que envió hace días un burofax al club pidiendo su salida libre. No obstante, nadie del entorno del jugador había hablado hasta ahora.

Pese a esa dificultad que augura Jorge Messi, ayer por la tarde mantuvo una reunión con el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, para buscar una posible solución a la situación.

Por otro lado, sobre el posible comprador o nuevo destino de su hijo, Jorge negó haber hablado personalmente con el Manchester City o con Pep Guardiola, con quien Leo coincidió en su exitosa época en el Barça. "No sé, no hay nada todavía. No hablé con Pep, ni con nadie", señaló el agente.

Jorge Messi aterrizó en el aeropuerto de El Prat a primera hora de la mañana para resolver el contrato del astro argentino. El Barça, en cambio, quiere que cumpla el año que le queda de contrato y se remite a su cláusula de rescisión (700 millones de euros) ya que, según asegura, solo podía marcharse libre si lo comunicaba antes del 10 de junio.

rakitic se despide

El jugador croata Ivan Rakitic aseguró ayer en su despedida del FC Barcelona, tras anunciarse el martes su regreso al Sevilla FC, que era el "momento de irse" y poner fin a una etapa "maravillosa" en el Camp Nou.

"El momento de irse era ahora, he hecho un análisis profundo. Para mí es importante dar el paso especial de volver a Sevilla. Pero no hay mejor sitio para estar que jugar en el Barça, en el mejor club del mundo", manifestó en su despedida, junto al presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu.

Rakitic destacó que es el jugador extranjero con mejor promedio de partidos jugados por temporada. "Me quedo con eso. Ha sido especial. Me quedo con ello pero llega el momento de irse. Llevaré al Barça en el corazón, han sido unos años maravillosos", reconoció.

El croata ha sentido Barcelona y al club como su casa durante seis años, pero reconoció que su vertiente de jugador le hizo decantarse por salir y cerrar una etapa blaugrana de la que está "orgulloso", pese a reconocer que pudo haber sido mejor, sobre todo la última campaña.