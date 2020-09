Jornada descafeinada

granada/eibar – La competición de Liga 2020-21 arranca hoy con dos partidos más, además del de Osasuna en Cádiz. La jornada dará comienzo a las 16.00 horas, con un Eibar-Celta en el que los armeros –que no han cambiado demasiado su bloque respecto al del año pasado– iniciarán su séptima temporada consecutiva en la élite.

Los eibarreses llevan dos años consecutivos perdiendo en su debut liguero y quieren romper su racha, conscientes de que el Celta le tiene tomada la medida en Ipurua, ya que en los seis enfrentamientos directos en casa, los gallegos han arrancado dos victorias y un empate.

Los armeros, que apenas se han reforzado, esperan la presencia del jugador cedido por Leganés José Recio aunque no es segura la de su otra novedad, la del delantero polaco Damián Kadzior, que no pudo jugar con su selección en la reciente Liga de Naciones y está entre algodones. Definitivamente descartado está el lateral Cote Valdés, que sigue lesionado y tiene todavía para varios meses, y también será baja el central Anaitz Arbilla, que no ha actuado en los partidos previos tras terminar lesionado la pasada temporada.

El primer proyecto del Celta desde el inicio de la era Óscar García arranca con un bloque al que todavía tienen que incorporarse tres o cuatro piezas, imprescindibles para suplir la salida de jugadores relevantes como Murillo, Rafinha o Smolov, además de las lesiones de sus dos primeros porteros: Rubén Blanco y Sergio Álvarez. El Celta aún está muy lejos de ser el equipo competitivo que quiere su entrenador, sobre todo por las carencias defensivas que han evidenciado que la sombra del colombiano Murillo, decisivo en la consecución de la permanencia, es muy alargada.

La jornada continuará a las 18.30 con un Granada-Athletic en el que hay cuentas pendientes, después de que los bilbaínos eliminaran a los andaluces en las semifinales de Copa del año pasado y los nazaríes se tomaran la revancha en la última jornada para afianzar posición europea con un incontestable triunfo por 4-0.

Este es el duelo que iba a dar el pistoletazo de salida a la competición, ya que estaba programado para ayer a las 21.00 horas, pero finalmente fue trasladado a hoy por la decisión de la Jueza de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

primera jornada

Hoy

Eibar-Celta16.00 h.

Granada-Athletic18.30 h.

Cádiz-Osasuna21.00 h.

Mañana

Alavés-Betis14.00 h.

Valladolid-Real Sociedad16.00 h.

Villarreal-Huesca18.30 h.

Valencia-Levante21.00 h.