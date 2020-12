Javi Martínez: "Acerté quedándome en el Bayern"

Madrid – El navarro Javi Martínez, jugador del Bayern Múnich, remarcó en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético de Madrid que acertó quedándose en el club, en el que se siente "importante", después de un verano en el que pudo salir del conjunto alemán. "En verano hubo movimientos y se habló que si llegaba una oferta buena tanto para mí como para el club había la posibilidad de salir. También por ambas partes contemplábamos la posibilidad de quedarnos este año que me queda de contrato. Hablé con el entrenador y me dijo que confiaba en mí, que me consideraba parte del equipo", explicó.

"Creo que acerté quedándome. Me siento a gusto, me siento bien y me siento importante en el equipo. Estoy jugando minutos importantes y poder jugar otro año más en este club es algo increíble", explicó el futbolista, que no mira más allá que al presente: "El contrato dice que es mi último año, pero veremos cómo evoluciona todo. Pueden pasar muchísimas cosas de aquí a junio. Estoy muy contento aquí".

"Me siento parte del equipo, involucrado e importante. Y eso es lo que importa. Hubo una fase de la temporada pasada en la que no jugué mucho, pero también es parte del juego. Es parte de lo que es el fútbol. Hay que saber afrontarlo. Quizá yo no estaba en mi mejor momento, el equipo estaba a un nivel altísimo y lo importante cuando las cosas no están saliendo individualmente es que salgan colectivamente. No estaba jugando mucho, pero el equipo estaba ganando y pudimos conseguir el triplete", recordó.

Para él, "no es el momento ahora de hablar de lo que pueda pasar en junio del año que viene", cuando termina su actual contrato. "Han sido nueve años aquí maravillosos y veremos lo que sucede en el futuro. Sí que he dicho que me gustaría probar una experiencia donde sea, no tengo ninguna preferencia, pero sí me gustaría probar algo nuevo antes de retirarme", añadió Javi Martínez.