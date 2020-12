El Promesas se mide a una SD Logroñés invicta

Pamplona – Osasuna Promesas se enfrenta hoy a la SDLogroñés a domicilio en un partido en el que intentará sumar y engancharse a la parte de arriba de la clasificación (17.00 horas, footers). El filial rojillo llega a esta séptima jornada con la moral alta tras la gran victoria de la semana pasada, en la que se remontó al CD Izarra en los últimos 20 minutos con diez jugadores en el campo. Este triunfo fue muy importante para que el Promesas recuperara sensaciones después de haberse dejado empatar un 0-3 en Mutilva.

El entrenador del filial, Santi Castillejo, comentó que la victoria ante el Izarra es un paso positivo, pero aún tienen que limar asperezas. "Cuando ganas, siempre es una semana más tranquila para trabajar más a gusto. Pero no podemos olvidar los errores que cometemos, que nos están costando muchos goles. Lo ideal es mantener lo que teníamos antes bueno, que era el tema defensivo, de bloque, el tema se ser muy competitivos. Y luego, hay que seguir mejorando con balón, como hemos hecho en los últimos dos partidos, donde hemos estado muy bien, creando ocasiones de gol. Si somos capaces de combinar las dos cosas sería lo perfecto", explicó.

En cuanto al encuentro de esta tarde, el técnico opina que será complicado crear ocasiones a un club invicto y sólido como la SD Logroñés y además fuera de casa, en el Estadio Mundial 82. "Yo siempre me espero un partido cerrado, de pocas ocasiones, aunque últimamente no se están dando así. Va a ser un partido diferente, porque vamos a jugar en un campo de hierba natural por primera vez en la temporada y contra un rival que no ha perdido, que es muy fuerte en casa y que lo está haciendo muy bien. Me figuro que habrá pocas opciones en las dos áreas y habrá que aprovecharlas", remarcó Castillejo.

El entrenador navarro no podrá contar nuevamente por diferentes problemas físicos con Jony, con una lesión muscular, ni con Gorka Zabarte, que se ha perdido las últimas jornadas de competición debido a un edema óseo en el astrágalo del pie derecho.

La convocatoria de Santi Castillejo para el encuentro ha sido la siguiente: I. Álvarez e Iván Martínez (porteros); Endika, Herrando, Diego Moreno, J. C. Aliaga, Gorka Jiménez e Ibaider (defensas); Santafé, Córdoba, Aimar, Iker Benito, Cárdenas, Córdoba y Álvaro Muro (mediocentros) y Joel, Gabriel, Luka y Soeiro (delanteros).