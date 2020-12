Bebeto: "Buscaremos esa pequeña posibilidad"

El entrenador del San Juan, Alfredo Ibero Bebeto, es consciente del reto que su equipo tiene por delante. Por si enfrentarse a un equipo de Primera División que actualmente juega Liga Europa fuera poco, los jugadores del San Juan llegan al encuentro con tres partidos en apenas una semana en sus piernas, algo que ha sido muy importante en la preparación del partido de esta tarde ante el Granada, como confirma el propio Bebeto: "El lunes hicimos recuperación del partido del fin de semana contra el Beti Onak y empezamos a hablar un poquito del partido del Granada. La semana pasada jugamos tres partidos por lo que se ha tratado más de recuperar a los jugadores para que lleguen lo mejor posible al partido porque sabemos que vamos a tener que correr mucho. Son profesionales, espero que nos atosiguen, que pongan un ritmo importante".

No obstante, el técnico tiene claro que "el objetivo es pasar, siempre". "Nunca se sabe. Para salir a un campo derrotados es mejor no salir. Sabemos que va a ser muy difícil, porque son muy superiores, pero vamos a buscar esa pequeña posibilidad que siempre existe en el fútbol, y que por supuesto nosotros también la vamos a tener", declaró Bebeto en la previa del encuentro.

El técnico es consciente que sus opciones pasan por que el Granada no tenga su día, sumado a que su equipo, además de tenerlo, tenga una buena dosis de suerte. "La clasificación pasa por que el Granada no se sienta cómodo, que no esté inspirado y que no tenga su día, y luego que nosotros tengamos un día muy bueno, que nos salgan las cosas y que les podamos sorprender en algún momento. Jugamos en casa, en un campo en el que creo que ellos no se van a sentir cómodos, pero está claro que si están inspirados lo tendremos francamente mal".

Bebeto no se ha imaginado pasando de ronda. "Sí que he pensado que tenemos esa posibilidad, porque se ha dado históricamente y siempre se va a dar. Y claro que me gustaría que nos pasase a nosotros, que tengamos esa suerte que hay que tener. Creo que sentiríamos algo muy especial".

En cuanto a qué es lo que un entrenador les dice a sus jugadores antes de un partido como este, el técnico del San Juan apunta que es un partido "para ser solidarios". "Motivación de más está claro que no hace falta, porque los jugadores están muy ilusionados y con unas ganas de la leche. He tratado de hacerles ver nuestras virtudes, para tratar de plasmarlas en el campo. Intentar estar juntitos, estar fuertes y ayudarnos los unos a los otros, porque creo que es un partido para ser muy solidarios".

Por último, el preparador lamenta que no todos los socios vayan a poder presenciar el partido: "Es una pena que no puedan disfrutar del partido todos los socios de la Agrupación, porque es lo que más nos gustaría a nosotros. Esto se ha dado una vez en la historia y será difícil que se vuelva a repetir. Nos gustaría que pudiera venir más gente, pero entendemos la situación tal y como es. Mejor estas 80 personas que nadie".

Bebeto no podrá contar para este histórico partido con Eder Iribarren, mientras que el resto de jugadores de la plantilla están disponibles para recibir al Granada