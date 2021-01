Llega el fin de la primera vuelta

Asaltar el liderato

mañana, 16.00 h.

PEÑA SPORT Unai Jáuregui sigue sin poder contar con De Frutos.

CORTES Rafa Bericat no puede contar con Palacios, sancionado, ni con Trincado ni Joselu, lesionados.

Árbitro: Endika Osta.

"Es la salida más complicada del año, pero tenemos que llevar el partido a nuestro terreno si queremos sacar algo positivo del encuentro". Rafa Bericat tiene la clara la teoría para que el Cortes asalte el San Francisco de Tafalla y acortar los seis puntos de distancia que hay entre ambos equipos. Con las idea de "conseguir los tres puntos, superar al Ardoi y terminar la primera vuelta sin perder", algo que el propio Unai Jáuregui califica como "bonito", al tiempo que ha reconocido que el parón le ha venido bien al equipo "para cargar las pilas".



Cuestión de detalles

mañana, 16.30 h.

ITAROA HUARTE Pedro Sánchez llega al encuentro con tres bajas.

SUBIZA Juan Pablo Azpilicueta tiene a todos los jugadores disponibles.

Árbitro: David Pérez.

"Vamos con ilusión, pero sabemos que el Subiza es un equipo que defiende bien y al que cuesta hacerle gol", detalla un Pedro Sánchez que considera que la clave para que se decante el encuentro va a ser "el balón parado". "El Huarte es un equipo que sufre sin balón, y vamos a intentar quitárselo para llevar el partido a nuestro terreno y ser efectivos para llevarnos los tres puntos", comenta un Juan Pablo Azpilicueta que reconoce que el Subiza "está bien" y que en esta semana de parón de competición no ha sufrido ningún "contratiempo".



Acercarse a la permanencia

mañana, 12.00 h.

BURLADÉS Jonathan Unanua tiene a todos disponibles.

RIVER EGA Óscar Resano no puede contar con Laparra ni con Nimmo, lesionados, ni con Marco, sancionado.

Árbitro: Goiatz Markotegi.

El Burladés afronta "un partido complicado, con dos equipos faltos de ritmo después del parón, pero nosotros tenemos que seguir en la línea positiva y es muy importante empezar el año con un triunfo. Tenemos máximo respeto al River Ega, pero tenemos que ver un Burladés que desde el minuto 1 salga a por el rival", apunta Jonathan Unanua. Por su parte, Oscar Resano confía en que su equipo siga haciendo "bien las cosas, y que tengamos la suerte de que los pequeños detalles caigan de nuestro lado".

DETALLES

Un año natural sin perder en casa. Con la victoria ante el Itaroa Huarte la pasada jornada, el Beti Onak cerró un año natural sin perder como local en Villava.

Local fuera de casa. Las obras en el campo del Bidezarra continúan y hacen que los de Mikel González, que ya jugaron un par de encuentros en Tajonar, disputen su tercer encuentro como locales fuera de casa, en Beriáin.



PRIMERas altas

Jugador - Equipo al que llega

Guille Laspalas - Bidezarra

David Zufía - Corellano

David Royo - Lourdes

PRIMERas bajas

Jugador - Equipo que deja

Aitor Falagan - Valle de Egüés (30/01/21)

Dani Martínez - Burladés

Alí - Bidezarra



Un partido trampa

MAÑANA, 16.00 h.

BIDEZARRA Mikel González tiene a entre cinco y seis dudas de última hora.

LOURDES Javier Serrano cuenta con David Royo, a quien dio el alta a principios de diciembre

Árbitro: Fernando Castillejo.

"Es un partido trampa". Mikel González no se fía del colista, el Lourdes, que todavía no ha conseguido la victoria en este curso y que, de hacerlo "nos dejaría a nosotros en última posición". Es por eso por lo que "no nos podemos despistar, porque la liga está muy igualada". Esa igualdad en liga es la que quiere aprovechar el Lourdes de Javier Serrano, "que no hemos parado de entrenar", para agarrarse al tren, porque las sensaciones del equipo son mejores de lo que dice la tabla y en alguna ocasión el Lourdes ha merecido algo más.

GRUPO A

CLASIFICACIÓN

J G E P GF GC PT 1. San Juan 10 4 5 1 8 3 17 2. Huarte 9 4 3 2 15 10 15 3. Pamplona 9 4 2 3 13 6 14 4. Beti Onak 9 4 2 3 12 7 14 5. Subiza 9 3 5 1 10 7 14 6. Beti Kozkor 9 3 4 2 7 7 13 7. Valle de Egüés 8 3 2 3 11 10 11 8. Txantrea 9 1 6 2 12 14 9 9. Burladés 9 2 3 4 11 15 9 10. River Ega 9 2 1 6 10 20 7 11. Corellano 8 1 3 4 4 14 6

GRUPO B

CLASIFICACIÓN

J G E P GF GC PT 1. Ardoi 10 6 3 1 16 6 21 2. Peña Sport 9 6 3 0 13 4 21 3. Cortes 9 4 3 2 12 8 15 4. Cirbonero 9 3 5 1 14 8 14 5. Baztan 9 2 5 2 9 10 11 6. Cantolagua 9 2 4 3 9 9 10 7. Murchante 9 2 4 3 8 8 10 8. Bidezarra 9 2 2 5 8 11 8 9. Peña Azagresa 9 2 2 5 10 16 8 10. Fontellas 9 2 2 5 8 22 8 11. Lourdes 9 0 5 4 3 8 5



No descolgarse del tren

mañana, 16.00 h.

FONTELLAS José Ángel Catalán no puede contar con Eneko Lasheras ni Ivelin Vasilev, sancionados.

CANTOLAGUA Javier Pascual tiene alguna duda de última hora.

Árbitro: José Javier Apesteguía.

"El parón nos ha venido bien después del resultado de Cintruénigo", reconoce un José Ángel Catalán que espera que el factor campo le sirva a su equipo en un duelo "ante un rival directo" como es el Cantolagua. "Nos ha venido bien para descansar, desconectar y cambiar el chip" reconoce un Javier Pascual que añade que el equipo "tiene que olvidarse ya de la Copa, que ya se ha terminado, y centrarse en los once partidos que restan para intentar cumplir el objetivo de quedar entre los seis primeros".



Seguir en racha

mañana, 16.00 h.

BAZTAN Igotz Garde no puede contar con Astiz, sancionado.

CIRBONERO Sergio Vázquez tiene las bajas seguras de Navarro y de Erbiti.

Árbitro: David Casabona.

El parón le ha venido "bien" al Baztan "para desconectar, descansar y cargar las pilas", admite un Igotz Garde que espera un "buen partido ante un rival muy potente, llamado a estar en los puestos de arriba y que, además, no ha perdido fuera de casa". "Va a ser un partido ante un rival intenso, que trabaja mucho y muy bien", señala Sergio Vázquez, que espera que su equipo "esté a la altura para poder competir", después de que haya seguido manteniendo la intensidad en los entrenamientos en esta semana.



Empezar el año como acabó

mañana, 17.00 h.

VALLE DE EGÜÉS César Sánchez no puede contar con Nico, lesionado, ni con Iago, ausente.

BETI ONAK Ángel Arizcuren ha ido recuperando jugadores en este parón.

Árbitro: Borja Arce.

El Valle de Egüés afronta el primer partido del año en la buena dinámica después "del mes bueno que hemos hecho, con esas dos últimas victorias y el buen partido ante el Beti Kozkor", comenta César Sánchez, que espera que su equipo continúe en la línea. Con "la ilusión de empezar otra vez" afronta el Beti Onak el año. Su técnico, Ángel Arizcuren, reconoce que el parón le ha venido bien a su equipo "porque hemos ido recuperando jugadores" en una semana en la que, con menor carga de trabajo, pero "hemos seguido entrenando".



Dinámicas opuestas

HOy, 15.30 h.

PAMPLONA Aritz Gomara recupera a Razkin y pierde a Larumbe para este encuentro.

TXANTREA Txiki Akaz tiene la baja segura de Urzúa, sancionado.

Árbitro: Alberto Sada.

"Es un partido trampa, porque la clasificación dice que les sacamos cinco puntos, pero han hecho méritos para tener muchos más", reconoce sobre su rival un Aritz Gomara que espera que el parón no le perjudique a su equipo, puesto que el Pamplona había entrado en buena dinámica. "Queremos revertir la situación en la que estamos". Txiki Akaz no puede ser más claro con la marcha del Txantrea, que llega al partido "con muchas ganas de sumar los tres puntos ante un Pamplona que viene de hacer una buena temporada".



Más que tres puntos

mañana, 16.30 h.

PEÑA AZAGRESA Lleva dos derrotas consecutivas.

MURCHANTE Rubén López no puede contar con Ríchard, Agustín, Tomás ni con Salaheddine.

Árbitro: Alejandro Morilla.

El Murchante afronta una "salida complicada" ante una Peña Azagresa "que es un equipo que se hace fuerte en su campo". Sin embargo el equipo de Rubén López tiene que "responder bien", si quiere "sacar un resultado positivo". Por su parte, el cuadro local esperará hacer del Miguel Sola un fortín y volver a la senda de la victoria después de que la Peña Sport se llevase los tres puntos en el último partido disputado en Azagra. Ganar supondría apretar la zona media-baja de la tabla.



No perder la estela

mañana, 16.30 h.

CORELLANO Adolfo Echeverría tiene las bajas de Sancha y Simón.

BETI KOZKOR Rodri Fernández recupera a Gascue.

Árbitro: Ander Ezquerra.

El Corellano recibe a un Beti Kozkor con la idea de sumar tres puntos después de un parón que "nos ha venido bien, porque te olvidas de lo malo", reconoce un Adolfo Echeverría que, consciente de la situación de su equipo, ve "a los chicos con ganas. No están desanimados aunque siempre nos hemos defendido en situaciones como la de ahora". "Tenemos un partido complicado, que está en una situación complicada y tiene la necesidad de ganar", apunta Rodri Fernández, aunque el Beti Kozkor va "con la gente con chispa y con ganas" de ganar.